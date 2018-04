Rychlý jako blesk - recenze komunikátoru ASUS P565

FlashROM komunikátoru je, jak už to bývá u zařízení ASUS zvykem, naplněná téměř k prasknutí. Na bonusových aplikacích se opravdu nešetřilo. ASUS Today Jde o variantu první verze konkurenčního TouchFLO.

Prostředí je tak rozděleno do šesti modulů:

Čas, datum, název operátora, časové pásmo

Zmeškané hovory, příchozí SMS, MMS, e-maily

Nadcházející schůzky v kalendáři

Počasí (v Česku na výběr pět měst)

RSS čtečka

Modul spolupracující s Media Playerem

GLIDE Uživatelské prostředí GLIDE se poprvé objevilo u předchozího komunikátoru ASUS 552w a pochopitelně nechybí ani u nového P565. Spouštěcím tlačítkem je opět ikonka trojbokého hranolu. Oč jde? Jedná se o trojici vzájemně nezávislých modulů Today, mezi nimiž lze snadno listovat tahy prstu po displeji. Dvojitým klepnutím pak vybraný modul aktivujete.

Jde tedy o lehce modifikovanou ASUS Today s tím rozdílem, že prostředí zabírá celou obrazovku. Nabídka součástí je přitom stejná – čas, zprávy, počasí, ezi music, ezo photo, u modulu „zaměstnání“ je navíc i kalendář. ASUS Zip

Snadný nástroj k extrahování, nebo komprimaci archivů resp. souborů. Jednoduše vyberete soubory, které chcete komprimovat, zvolíte název archivu a za pár okamžiků je vše hotovo.

Snadno lze také přidávat nové soubory do již existujícího archivu. Datový přehrávač

Jednoduchý nástroje k přehrávání streamovaného videa nebo hudby. Stačí zadat přesnou adresu pak a již vám nic nebrání ve sledování multimédií. Samozřejmě se neobejedete bez datového připojení. Filtr volání

Vynikající aplikace na principu white a black listu., kdy jednoduše vytvoříte seznam, která čísla se vám dovolají a která na a provedete aktivaci.

Nemusíte se přitom omezit jen na jména v telefonním seznamu. Snadno lze mezi zakázaná (povolená) čísla přidat nová vyčtená z SMS nebo MMS. Google Maps

Výborný nástroj k rychlé orientaci v neznámých lokalitách. Bez neomezeného datového tarifu nebo aktivního wi-fi připojení se ale neobejdete. V opačném případě by vás totiž informace o aktuální poloze vyšly poměrně draho.

Zálohovat

Snadný avšak užitečný nástroj k záloze kontaktů, záznamů z kalendáře, emailu a systémových dat. Formát výsledného souboru je BAC.

Při tvorbě lze také zvolit, kam soubor uložit (karta, FlashROM) a zálohu opatřit heslem. WorldCardMobile

Mocná nástroj k rozponávání údajů na vizitkách, jenž si předtím nafotíte vystavěným fotoaparátem. S aplikací jsme se setkali již u modelu P535.