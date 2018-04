Rychlý Internet - sen nebo skutečnost?

To je otázka, na kterou spousta lidí v České republice odpoví sen. Ti odvážnější řeknou skutečnost, ale až za několik let. Američané řeknou skutečnost v dohledné době. To, že je Amerika země splněných přání nám dnes dokazuje společnost America Online Inc., která je jedním z největších poskytovatelů internetu a telefonních služeb ve Spojených státech.

Služba bude poskytována na digitálních přenosových linkách. Ty budou připraveny pro 8.4 miliónu domácností koncem tohoto roku. Ovšem zatím se počítá s těmito rozvody pouze v západní a jižní části USA - ostatní si budou muset počkat o něco déle. Nicméně se těším na dobu, kdy Telecom bude pracovat alespoň s desetkrát menší efektivitou, než SBC Communications Inc,, která zajišťuje právě vybudování této sítě. Kdyby tato firma spáchala něco menšího v České republice, mohlo by být propojeno menší městečko s okolním světem během jednoho týdne.

Tyto služby zajistí asi padesátkrát rychlejší připojení k internetu než stávající modemové připojení a zároveň dovolí uživatelům, aby měli připojený modem a telefon nebo fax současně v jednom okamžiku a používat je. Toto je přinejmenším potěšující zpráva pro část z 16 milionů uživatelů služby AOL, kteří by chtěli rychlejší připojení k internetu než přes standardní telefonní linku s modemem. Tato služba bude dostupná pro verzi AOL 5.0 a vyšší.

AOL prohlásila, že její uživatelé zaplatí za takovéto zrychlení připojení pouze o $20 měsíčně více. Dále ohlásila, že uživatelé mohou žádat o rychlejší připojení již nyní.

Nutno dodat, že sama AOL není provozovatele telekomunikační infrastruktury, ale pronajímá si ji od telefonních operátorů, kteří síť přetvářejí podle požadavků AOL. Když k poplatku za pronájem této linky připočteme poplatek za služby AOL a rozšíření služby na rychlé připojení k Internetu, dosáhneme cenu, která se pohybuje kolem $50. Tato cena, jak jistě víte , pořád nepřesáhneme sumu, kterou dá poctivý dialupista za pomalé" modemové připojení u nás.