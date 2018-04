Rychlý internet roste. S ADSL zaostáváme, vysoko stojí wi-fi

Největší podíl na trhu ADSL měla Telefónica O2, která měla přes půl milionu maloobchodních přípojek a která dalších 62.000 připojení velkoobchodně prodávala jiným operátorům. Další operátoři nabízeli ještě 42.570 připojení na pronajatých pevných linkách.

Podle analýzy ČTÚ se loni růst nových přípojek zpomalil a i v letošním roce nebude tak velký jako v minulosti. K nejdynamičtějšímu růstu nyní dochází především u přístupu poskytovaného na optických vláknech.

Výrazněji se v loňském roce nezměnila ani cena připojení, protože Telefónica i konkurenční kabelová firma UPC se soustředily na zvyšování rychlosti. Ta se u základní přípojky zvýšila z 512 kbit/s na dva megabity za cenu, která zůstala pod 500 Kč měsíčně.

Přesto, že je ADSL nejrozšířenějším způsobem připojení k internetu v ČR, je podle ČTÚ její podíl v rámci zemí EU nejnižší. To je dáno zejména významným podílem bezdrátového připojení ve volných pásmech. ČTÚ odhaduje, že v Česku je 520.000 přípojek prostřednictvím wi-fi a bezdrátových fixních sítí FWA.

Třetím nejrozšířenějším způsobem je připojení přes rozvod kabelové televize, které využívalo na konci roku kolem 309.000 zákazníků, z toho u dominantní UPC to bylo 249.000 přípojek. Mobilní připojení CDMA a UMTS využívalo zhruba 183.000 zákazníků.

Do poloviny roku by měl ČTÚ podle předsedy Pavla Dvořáka rozhodnout, jakým způsobem přinutit operátory, aby začali zákazníkům garantovat rychlost připojení. Zatím u většiny služeb uváděli pouze maximální rychlost, která se ale s počtem připojených snižovala. Úřad by měl také v nejbližší době dokončit analýzu velkoobchodního internetového trhu a rozhodnout, zda je jej potřeba regulovat.

Počet vysokorychlostních přípojek na 100 lidí se podle odhadu úřadu na konci roku pohyboval kolem 17 procent, což se blížilo průměru EU.