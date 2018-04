Rychlý internet klesl pod pětistovku

14.2.

PRAHA - Zájemcům o Český Telecom dnes začala běžet 1,5měsíční lhůta na hloubkovou kontrolu ve firmě. ČTK to řekl mluvčí Telecomu Vladan Crha. Speciální místnosti s informacemi o Telecomu budou pěti uchazečům přístupné ode dneška do 27. března. O dva dny později by zájemci měli podat závazné nabídky na koupi 51 procent akcií firmy od státu.

PRAHA - Mobilní operátor T-Mobile rozšířil nabídku hlídání automobilů před krádeží prostřednictvím mobilní sítě i pro soukromé osoby. Dosud byla služba dostupná většinou jen firmám. Systém využívá k vyhledání ukradených aut satelitní určování polohy GPS a s uživatelem komunikuje prostřednictvím mobilní sítě GSM, uvedli zástupci firmy na tiskové konferenci.

BRUSEL - Internet v EU využívají zhruba čtyři lidé z deseti. V posledních letech rostl zájem o internet hlavně u žen. Zlepšují se také počítačové znalosti lidí starších 55 let. Techniku naopak nejméně využívají lidé s nižším vzděláním a nízkými příjmy. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila Evropská komise. V 15 původních členských zemích unie internet v roce 2003 v průměru využívalo 43,5 procenta obyvatel. Tento počet však po rozšíření o deset nových členských zemí poklesl na 41,4 procenta.

NEW YORK/ASHBURN - Americká telekomunikační společnost Verizon Communications koupí za 5,3 miliardy dolarů svého konkurenta MCI. Včetně výplaty mimořádné dividendy činí hodnota kontraktu 6,7 miliardy dolarů (zhruba 156 miliard Kč). Firmy to uvedly ve společné zprávě.

CANNES - Největší světový výrobce mobilních telefonů Nokia představil na veletrhu 3GSM ve francouzském Cannes tři nové modely. Mezi nimi je telefon pro sítě třetí generace (3G) a také první přístroj firmy, který si mohou operátoři uzpůsobit vlastním potřebám.

15.2.

MILÁN - Italská internetová společnost Tiscali, která podniká i v České republice, vykázala v posledním čtvrtletí růst základního zisku o 16 procent. Výsledek překonal odhady analytiků, vyplývá z pondělní večerní zprávy firmy. Zisk před splátkou úroků, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) italského poskytovatele přístupu k internetu dosáhl 33,4 milionu eur. Tržby se proti poslednímu čtvrtletí 2003 zvedly rovněž o 16 procent na 266,6 milionu eur.

PRAHA - Kabelový operátor Karneval začal nabízet rychlé připojení k internetu za 499 korun měsíčně a s cenou pod 500korunovou hranicí je zřejmě nejlevnější na trhu. Firma zlevnila svou nejnižší nabídku ze 690 korun a zároveň zvýšila rychlost služby ze 150 na 250 kbit/s, oznámil na tiskové konferenci obchodní a marketingový ředitel Dušan Jelínek.

PRAHA - Telefonování z mobilních telefonů v posledním roce zlevnilo zhruba o desetinu. Ceny přitom klesají zejména kvůli snaze operátorů přetáhnout na nasyceném trhu zákazníky konkurence, shodují se operátoři i ekonomové.

PRAHA - Společnost Microsoft uvolní letos v létě první zkušební verzi nového webového prohlížeče Internet Explorer 7. Ten by měl poskytnout uživatelům operačního systému Windows XP větší ochranu před útoky hackerů, špiónskými programy a viry při připojení na internet, řekl dnes ČTK mluvčí tuzemské pobočky Jiří Grund. Uvedení Exploreru oznámil předseda představenstva firmy Bill Gates na konferenci o bezpečnosti v San Franciscu.



16.2.

PRAHA - Běžný uživatel počítače může za pár měsíců zaplatit za některý software více než doposud, píše dnešní Právo. Podle deníku to tvrdí čeští a slovenští vývojáři s tím, že pokud Evropská unie nakonec přistoupí na americký model patentování programů, zvednou se jim náklady. Cenu softwaru může pak podle nich zvýšit i monopolní postavení nadnárodních firem.

PRAHA - Český Telecom vykázal za loňský rok čistý zisk 5,6 miliardy korun. Rok před tím firma skončila kvůli desetimiliardovému účetnímu odpisu se ztrátou 1,8 miliardy korun. Díky úplné konsolidaci s výsledky dceřiného mobilního operátora Eurotel vykázal Telecom růst tržeb o 20 procent na rekordních 62,1 miliardy korun. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě. Čistý zisk překonal odhady analytiků, kteří čekali profit kolem 5,4 miliardy korun. Tržby se s jejich očekáváním shodují.

PRAHA - Návštěvnost tuzemských internetových serverů v lednu poprvé v historii překročila pětimilionovou hranici. Na internetu surfovalo 5,15 milionu lidí, což je zhruba o 200.000 více než dosavadní rekord z loňského listopadu. Vyplývá to ze statistiky iAudit zveřejněné na internetu.

17.2.

PRAHA - Internetová a telekomunikační firma Tiscali by měla získat v konsorciu s PPF a J&T pro koupi majority v Českém Telecomu nejméně pětinový podíl. "Je to v souladu s požadavky FNM. Finální struktura konsorcia bude předmětem konsorciální dohody, na které pracujeme," řekla dnes ČTK mluvčí PPF Romana Tomasová. Uskupení Blackstone/CVC/ Provident, které je dalším finančním zájemcem o Český Telecom, kvůli splnění podmínek vlády podle dnešního vydání deníku Financial Times údajně jedná o spolupráci s mobilním operátorem Orange a jeho mateřskou firmou France Télécom. Informaci zatím žádná ze stran nepotvrdila.

PRAHA - Český Telecom plánuje expanzi na zahraniční trhy. Firma přitom zvažuje kapitálové vstupy do jiných firem nebo provozní rozšíření činnosti do zahraničí, uvedl na dnešní tiskové konferenci generální ředitel Telecomu Gabriel Berdár bez dalších podrobností. Úvahy o investicích či případné výplatě dividend firmě umožňuje nízké zadlužení.

PRAHA - Počet pevných linek, které provozuje Český Telecom, loni klesl o 217.000 na 3,37 milionu připojení. Snížil se i počet provolaných minut. Lidé naopak stále více používají mobilní telefony. Počet aktivních SIM karet se loni zvýšil o více než milion na téměř 10,8 milionu, z toho 43 procent obsluhuje dceřiná firma Telecomu Eurotel. Vyplývá to z údajů Telecomu a mobilních operátorů.

PRAHA - Elektronickou poštou se začala rychle šířit nová verze viru MyDoom. Jeho předchůdce začátkem loňského roku způsobil jednu z největších epidemií v historii. Vyplývá to z informací antivirových firem Sophos, F-Secure a Trend Micro.

PRAHA - Eurotelu loni vzrostl počet aktivních mobilních čísel o 380.000 na 4,59 milionu. Celkem bylo na trhu na konci roku téměř 10,8 milionu aktivních telefonů. Konkurenční operátoři T-Mobile a Oskar dosud finanční výsledky neoznámili.

Zákazníci Eurotelu loni více využívali datové a internetové služby. Výnosy z tohoto segmentu, spolu s příjmy za textové a multimediální zprávy, stouply o 16 procent. Výnosy ze stálých poplatků a poplatků za zřizování stouply o 12 procent, naopak příjmy operátora z hovorného klesly o osm procent. Firma loni v létě spustila ve své starší síti s předčíslím 601 rychlé připojení k internetu prostřednictvím technologie CDMA, které do konce roku používalo 30.000 zákazníků.

Největší tuzemský mobilní operátor Eurotel loni vykázal čistý zisk 6,6 miliardy korun a o jednu miliardu tak překonal profit celé skupiny Českého Telecomu, který přitom výsledky Eurotelu do svých čísel zahrnuje. Proti roku 2003 klesl zisk Eurotelu zhruba o devět procent. Podle generálního ředitele Michala Heřmana to bylo způsobeno mimo jiné vyššími náklady na nákup telefonů v roce 2004 i jiným daňovým zatížením v loňském a předloňském roce, což snižuje srovnatelnost