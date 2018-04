Rychlý internet kdekoli chcete – satelitní připojení Astra2Connect přichází do Česka

I když se může zdát, že připojit se k internetu dnes není problém, obyvatelé menších měst a vesnic by o tom mohli vyprávět. Pokud se nenajde nějaký místní poskytovatel wi-fi, jsou obvykle odkázáni na mobilní data. A vzhledem k tomu, jak to vypadá s 3G v Česku, mohou hovořit o velkém štěstí, když mají dostupný aspoň EDGE.

To už by se mělo ale velmi brzy změnit. I v Česku by měla být brzy dostupná služba Astra2Connect umožňující připojení k rychlému internetu pomocí satelitu. Jeho signál je dostupný prakticky kdekoli v Česku a je tedy úplně jedno, jestli bydlíte na vesnici daleko od civilizace nebo ve středu města. V současné době je služba dostupná v devíti evropských zemích, mimo jiné v sousedním Německu a Rakousku.

Vstup do Česka závisí na dohodě s místním poskytovatelem. Podle našich informací je vše na dobré cestě a měli bychom se dočkat nejpozději na podzim letošního roku. Jak název služby napovídá, stojí za ní lucemburská společnost SES-Astra, která je dobře známá drtivé většině uživatelů satelitní televize. S výjimkou balíku Digi TV je drtivá většina všech ostatních českých programů vysílána právě z družic Astra. My jsme se měli možnost se se službou blíže seznámit v sídle společnosti SES-Astra nedaleko hlavního města Lucemburku.

Anténa co umí i vysílat

Připojení k internetu přes satelit není v Česku úplnou novinkou, v minulosti se ale spíše používalo jednocestné připojení. Při něm sloužila satelitní anténa jen pro download, tedy jako přijímač, a data směrem od uživatele se posílala přes klasickou telefonní linku nebo mobilní připojení. Tento způsob už je ale z dnešního hlediska nevyhovující.

Astra2Connect je dvoucestné připojení – satelitní anténa je tedy jak přijímačem, tak vysílačem. Na první pohled se příliš neliší od běžné antény, která se používá pro příjem digitálního satelitního vysílání. Že jde o něco jiného, prozradí jen dva kabely, které vedou do LNB ve středu antény. Pro příjem televize přirozeně stačí jeden. Pro připojení prostřednictvím Astra2Connect je potřeba anténa s průměrem 79 cm, tedy jen o málo větší než běžně používaná pro televizi.

Pokud si přikoupíte speciální držák, který umožní umístit do středu antény dvě LNB, můžete stejnou anténu používat jak pro připojení k internetu, tak pro příjem televize. Vzhledem k tomu, že na satelitech Astra je k dispozici i balík CSLink umožňující neomezený příjem českých programů za jednorázový poplatek, můžete velmi snadno vyřešit jak připojení k internetu, tak přechod z analogového na digitální příjem.

Kromě antény a LNB je pro připojení potřeba také modem, který je součástí dodávky. Ten je vybaven jedním Ethernet portem pro připojení počítače, případně wi-fi směrovače. Navíc je součástí dodávky malé zařízení, které umožní precizně nastavit anténu i méně zdatnému uživateli. Podle informací, které nám sdělili zástupci SES-Astra, probíhá v Německu zhruba 85 – 90 % instalací přímo uživateli. Stačí umístit satelitní anténu tak, aby měl přístup na oblohu a pomocí dodávaného měřiče jej nasměrovat na příslušnou družici Astra. Typ připojení Rychlost Cena Astra2Connect 1 Mb/s 1 002 Kč O2 Internet ADSL + O2 Mini 2 Mb/s 831 Kč Volný Internet Extra 2 Mb/s 699 Kč O2 Internet Mobil 1024 1 Mb/s 832 Kč UPC Easy 4 Mb/s 570 Kč



Problémem satelitního připojení (jak jednocestného, tak dvoucestného) byly v minulosti poměrně vysoké náklady na přijímač. V případě služby Astra2Connect je celá sada zahrnující anténu, LNB a modem k dispozici za necelých 300 EUR (asi 7 500 Kč). Většina poskytovatelů v Německu i dalších zemích ale nabízí možnost získat jej formou měsíčního pronájmu. Držák pro dva LNB (příjem televize) přijde na necelých 500 Kč a v Česku se běžně prodává.

Prozatímním maximem je megabit

Službu má prozatím SES-Astra spuštěnu jen na „evropských“ satelitech, používají se ale stejné družice jako pro přenos televize. Pouze se jeden transpodér (případně více) uvolní pro tuto službu. Teoreticky může jedna družice poskytovat připojení zhruba 1,5 milionu uživatelům. Pochopitelně to v případě, že by byla pro Astra2Connect vyčleněna celá. Současná kapacita je prozatím zhruba půl milionu uživatelů na všech satelitech, počet se dá podle potřeb navyšovat. Do budoucna počítá Astra se speciální družicí pro tuto službu.

Přenos dat je poměrně komplikovaný – z vašeho počítače se data prostřednictvím modemu a satelitní antény přesunou na satelit Astra, odsud do řídícího centra v Lucemburku a odsud pak do internetu. Proto mají satelitní připojení obvykle poměrně velkou latenci – tedy zpoždění. Při testování byla ale jeho hodnota celkem snesitelná. Je jen trochu nezvyklé, že internetová stránka je obvykle doručovaná jako celek – na první pohled se tedy chvíli nic neděje, ale pak je stránka okamžitě zobrazena kompletní.

To je ale dáno jen nastavením služby a zástupce firmy nás informoval, že po stížnostech uživatelů se bude právě toto nastavení měnit. Služba je v současné době nabízena ve třech variantách s downlinkem (rychlost z internetu k uživateli) 256 Kb/s, 512 Kb/s a 1 Mb/s. Tyto rychlosti jsou z dnešního pohledu poměrně malé, opět ale nejde o technologické omezení, ale spíše o marketingové rozhodnutí.

Dá se tedy čekat, že rychlosti se budou postupně navyšovat. I když představitelé Astry nám tvrdili, že se zatím s požadavky uživatelů na navýšení rychlosti nesetkávají. Má to logiku, po satelitním připojení obvykle sahají lidé, kteří byli dosud odkázáni na vytáčené připojení či EDGE. A ve srovnání s tím je i 512Kb/s linka opravdu blesková. Ostatně rychlostní omezení je vhodné i pro Astru, na jeden transpodér totiž „vměstná“ více uživatelů.

Zajímavé ceny, ale pozor na FUP

Z hlediska českého uživatele, který se poměrně nedávno dočkal zrušení FUP limitů u většiny poskytovatelů, je zarážející poměrně nízká hodnota FUP limitu. Ten je totiž nastaven na pouhé 2 GB měsíčně a to nám přijde u 1Mb/s připojení opravdu zoufale málo. Naštěstí – alespoň podle informací, které jsme dostali v Lucembursku – Astra aplikuje tyto limity velmi rozumně.

Pokud totiž dosáhnete 2 GB, sníží se vám rychlost o jeden stupeň. Z 1 Mb/s tedy na 768 Kb/s, teprve po přenesení dalších 2 GB se dostanete na 512 Kb/s atp. Co je ale důležité, veškerá omezení rychlosti jsou aplikována výhradně ve špičce. Obvykle tedy pouze mezi 18 a 22 hodinou. Mimo tento čas má uživatel k dispozici vždy plnou rychlost připojení a FUP se neaplikuje.

Ceny připojení jsou v rámci Evropy poměrně podobné, dá se tedy očekávat, že v okamžiku startu služby u nás budou podobné, jako v sousedním Německu. Tak je připojení velmi přijatelné – ceny se pohybují od 19,95 EUR za připojení rychlostí 256 Kb/s, přes 29,95 EUR za 512 Kb/s, až po 39,95 EUR za připojení rychlostí 1 Mb/s. V přepočtu na české koruny by to znamenalo 500 Kč, 752 Kč a 1 002 Kč.

To jsou ceny podle našeho názoru poměrně akceptovatelné, dvoumegabitové připojení přes ADSL vyjde zhruba na 700 Kč (pokud ho budete chtít bez paušálu za pevnou linku) a jen o málo více stojí pevná linka a ADSL. V podobných relacích jako Astra2Connect se pohybují ceny za neomezené připojení přes mobilní sítě. Přitom při testech rychlosti připojení rychlost zhruba odpovídala deklarované. To se o ADSL ani mobilním připojení zrovna říci nedá.

Světe div se – funguje i telefon

Už když SES-Astra službu ohlásila poprvé, deklarovala jako její součást i možnost telefonování. Přiznáme se, že právě k této možnosti jsme byli více než skeptičtí. Právě kvůli zmíněnému zpoždění je totiž dost problematické volání i přes satelitní telefony. Pokud jsme měli v minulosti možnost vyzkoušet telefon přes satelitní internetové připojení, byly výsledky doslova tragické.

Pochopitelně jsme se tedy právě o telefonování hodně zajímali. Telefonie funguje na bázi VoIP (tedy volání přes internet). Jak nám ale vysvětlili zástupci Astry na prezentaci, přenos hlasu je zcela oddělen od samotného připojení k internetu. Telefon má v modemu speciální konektor a zatížení internetového připojení by se na kvalitě hlasu nemělo odrazit. Navíc se údajně používají i speciální kodeky, které si se satelitní latencí dovedou poradit.

Telefonování jsme měli možnost vyzkoušet také a musíme přiznat, že jsme byli více než příjemně překvapeni. Hovor byl čistý a kvalita byla zcela srovnatelná s telefonováním přes SIP. Zpoždění bylo výrazně nižší než při použití Skype. Lidé na druhé straně nepoznali, že jim nevoláme z běžného telefonu.

Otázkou je, jak bude nastavený ceník telefonních služeb v Česku. Ten totiž závisí na lokálních dohodách poskytovatelů. Zatím není ani jasné, jaké bude přidělováno číslo. Pro internetovou telefonii je určena speciální číselná řada, ale SIP poskytovatelé běžně přidělují i geografická čísla. V každém případě se dá čekat, že ceny budou obdobné jako u SIPu – tedy zhruba 70 haléřů za minutu volání na pevnou linku.

Jedna anténa vládne všemu

Astra2Connect je jednou z prvních možností satelitního připojení, které se dá použít i pro domácí klientelu. Dosud bylo satelitní připojení dostupné prakticky jen firemním zákazníkům. Výhodou je, že pomocí jediné antény můžete přijímat digitální televizi, připojit se k internetu i telefonovat. Přitom se zbavíte i paušálu za pevnou linku a ceny připojení jsou poměrně příznivé. Zhruba 500 Kč by mělo být únosné prakticky pro každou rodinu i mimo města. A hlavně, připojení bude k dispozici opravdu kdekoli (pokud si většina členů bytového družstva důchodového věku neodhlasuje, že se jejich krásný panelový dům nebude hyzdit ošklivými satelitními anténami).

Drobným zádrhelem je nízko nastavený limit FUP, i když je aplikován jen ve špičce. Navíc satelitní připojení je – stejně jako příjem digitálního satelitního televizního vysílání – poměrně citlivý na atmosférické vlivy. K výpadkům může dojít například při velmi hustém dešti, což určitě zažil aspoň jednou každý majitel digitálního satelitu. Představitelé Astry ale tvrdí, že během roku provozu má systém dostupnost více než 99,5 %. Z hlediska firemního zákazníka zvyklého na 99,999 % je to možná málo, ale pro běžného domácího uživatele je to podle nás dostačující.