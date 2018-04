Rychlý internet Eurotelu - od soumraku do úsvitu

Aktuální zpravodajství z tiskové konference Eurotelu o CDMA - ON-LINE

Na tiskové konferenci, kterou svolal Český Telecom a Eurotel na pondělí 2. srpna, se veřejnost dozví konkrétní informace o projektu vysokorychlostního mobilního internetu. Očekává se komerční spuštění datové sítě CDMA a představení dříve avizované služby Data Expres založené na této technologii.

Nová mobilní síť Eurotelu je navržena výhradně pro přenos dat. Uživatelům může nabídnout datové přenosy o rychlosti až 2,4Mbps. Maximální rychlost připojení je tedy 30krát vyšší než u stávajícího GPRS. Podle zkušeností ze zemí, kde již tato síť funguje, lze očekávat v průměru 300Kbps.

CDMA pracuje na různých frekvencích

Mobilní síť CDMA 1xEV-DO (jak se správně jmenuje) je založena na zcela jiné technologii než GSM, které používáme například u nás. Běžné mobilní telefony se proto na tuto síť nenaladí. Rodina mobilních sítí CDMA je rozšířená převážně v Americe a Asii. V celosvětovém měřítku je GSM úspěšnější, ale CDMA může nabídnout zákazníkům například rychlejší datové přenosy.

Další výhoda CDMA spočívá v tom, že může fungovat na různých frekvencích. Na světě je mnoho operátorů, kteří podobně jako náš Eurotel vlastní zastaralou mobilní síť NMT. Tato analogová síť pracuje na frekvenci 450MHz. Vzhledem k rostoucímu zájmu o datové služby nebylo těžké vytušit mezeru na telekomunikačním trhu a vytvořit datovou síť pracující právě na této frekvenci.

Eurotel pravděpodobně bude historicky první operátor, který spustí CDMA 1xEV-DO na frekvenci 450MHz. Zároveň tím vkročí do světa mobilních sítí třetí generace označovaných jako 3G, protože CDMA 1xEV-DO se do této skupiny řadí.

Eurotel bude zákazníkům pro příjem dat dodávat terminály GPC-6420 od korejského výrobce Gtran Wireless. Modemy budou mít českou lokalizaci a základní balení bude obsahovat jednoduchý software, který vás provede instalací modemu do počítače. Rychlost připojení je závislá na kvalitě signálu, a tak se v nabídce jistě objeví také externí antény, které si zákazníci budou moci dokoupit.

Modem GPC-6420, Zdroj:Gtran Wireless

Terminály pro CDMA nebudou používat pro identifikaci účtu SIM karty, ale budou naprogramované podobně jako mobilní telefony NMT. Rychlý datový přenos klade velké nároky na spotřebu energie. Při špičkovém odběru by se mohlo stát, že USB konektor již bude mít s napájením problémy, a tak má modem vlastní baterii. Při plném nabití by měla její kapacita zajistit dvě hodiny mobilního internetu. Pokud se ovšem budete nacházet v blízkosti síťového zdroje, můžete terminál připojit nabíječkou přímo do zásuvky.

PCMCIA karty s podporou CDMA EV-DO, Zdroj:Gtran Wireless

Modem připojený kabelem k počítači ovšem není ideální řešení, pokud potřebujete být skutečně mobilní. V nabídce Eurotelu by se měla výhledově objevit také PCMCIA s podporou CDMA 1xEV-DO. Výrobce modemu Qtran Wireless jich v nabídce pár má, a protože se jedná o mladou technologii, konkurence zatím není veliká. S největší pravděpodobností se tedy bude jednat o některou z těchto.

Jak vypadala česká cesta k CDMA?

27.10.2003

Eurotel plánuje vysokorychlostní internetovou síť rychlejší než ADSL

První informaci o tom, že Eurotel tuto technologii testuje, jsme vám přinesli již na konci října minulého roku. Na ženevském veletrhu se dodavatelé technologií pochlubili, že jejich zařízení testuje největší český mobilní operátor. Tehdy byli ve hře firmy Lucent, Nortel, Huwei a Samsung.

30.10.2003

Rychlá data Eurotelu: buďto EDGE nebo CDMA-450

Přes testy relativně mladé technologie CDMA 1xEV-DO nebylo ještě jasné, jestli Eurotel během roku 2004 nespustí raději EDGE. Rychlá data v sítích GSM by měla pro Eurotel jednu zásadní výhodu. Služby založené na EDGE by měly přímou návaznost na stávající nabídku. Mobilní telefony s podporou EDGE se již chystají a díky rychlejším datům lze zákazníkům snadno nabídnout pokročilé služby založené převážně na placeném obsahu.

EDGE také může představovat argument, proč zrušit smlouvu u konkurence a přejít k Eurotelu. Kromě hlasových služeb může zákazník využívat i rychlá data. CDMA ovšem nebude se stávajícím portfoliem kompatibilní a nemá návaznost na hlasové služby. Zákazník si tak snadno může pořídit pouze data a telefonovat s jiným operátorem. Složitější bude také první kontakt s novou technologií. EDGE by stačilo vyzkoušet se stávajícím telefonem, v případě CDMA bude potřeba obstarávat další zařízení.

Výhod CDMA bylo ovšem mnoho. Peníze jsou až na prvním místě a náklady na spuštění CDMA se odhadují na 400 milionů korun (třetina oproti EDGE). Dosah základnových stanic je mnohem větší a frekvence 450 MHz, kterou Eurotel zakoupil do roku 2011, je v podstatě nevyužitá.

Očekávalo se, že v okamžiku, kdy Český Telecom převezme plnou kontrolu nad Eurotelem, nastanou rychlému mobilnímu internetu těžké časy. ADSL se nemůže pořádně vzchopit a rána v podobě rychlé a navíc mobilní konkurence by jej mohla srazit na kolena.

9.2.2004

T-Mobile chce také síť CDMA450

Podle informací ověřených u dodavatelů o CDMA450 projevil zájem také český T-Mobile, který již rozeslal poptávkové listy několika dodavatelům. To samozřejmě nemusí nic znamenat, poptávka se ještě nutně nerovná objednávce. Zainteresované osoby v T-Mobile ale již dříve připustily, že jejich společnost by měla zájem se o pásmo 450MHz ucházet.

23.3.2004

Eurotel spustí v květnu rychlou datovou síť

Eurotel oficiálně oznámil, že CDMA spustí v květnu. Vyplouvají na povrch také první problémy související s licencí. Telekomunikační licence je sice technologicky neutrální, ale pro zahájení provozu jsou potřeba dokumenty schvalující terminály a další vybavení. Ozývá se také T-Mobile, který chce mít možnost poskytovat službu také.

23.3.2004

CDMA pro Eurotel dodá Nortel

Agentura ČTK přináší informaci, že dodavatelem technologie CDMA pro Eurotel bude společnost Nortel Networks.

20.4.2004

Datové CDMA Eurotelu: další informace pro vás

Objevují se první informace o modemu GPC-6420 a odhady ceny, které se později ukážou jako velmi reálné. První oficiální spuštění CDMA se blíží, alespoň si to všichni myslí.

21.4.2004

Dozorčí rada Telecomu bude zítra jednat o šéfovi Eurotelu

Dozorčí rada Českého Telecomu se ve čtvrtek mimořádně sejde, aby jednala o odvolání generálního ředitele Eurotelu Terrence Valeskiho. Špatná komunikace mezi oběma firmami se musela někde projevit. Navíc se zjistilo, že několik dnů před spuštěním nemá Eurotel všechna potřebná povolení pro zahájení provozu CDMA.

27.4.2004

Eurotel odloží CDMA, má problémy s licencí

Mobilní operátor Eurotel se rozhodl odložit spuštění rychlého mobilního přístupu na internet prostřednictvím technologie CDMA. Službu měla firma komerčně nabízet od května, ale zavede ji asi až v červenci. Důvodem jsou potíže se získáním povolení od ČTÚ.

29.4.2004

Berdár nechce další personální změny v Eurotelu

Představenstvo Telecomu dnes odvolalo z postu jednatelů Eurotelu generálního ředitele Terrence Valeskiho a výkonného ředitele právní divize Luboše Bórika. "Chceme se lépe zorientovat v současné situaci. Jsem přesvědčen, že v managementu Eurotelu je řada velmi schopných lidí," řekl Gabriel Berdár pro ČTK. Berdár také připomněl, že Valeski i Bórik zůstávají na svých manažerských místech.

29.4.2004

Stížnosti: Eurotel ruší svým CDMA televizní signál

Objevují se další komplikace. V některých oblastech (zejména na Prostějovsku) ruší CDMA televizní signál. Nelze ovšem říct, že chyba je jednoznačně na straně Eurotelu. Mnoho televizí totiž nesplňuje potřebné normy a odposlouchávají signál i na frekvencích 450 MHz.

7.5.2004

Generální ředitel Eurotelu Valeski odstoupil, důvodem je CDMA a špatná komunikace

Valeskiho pravomoce byly po odvolání z pozice jednatele značně oslabeny a rozhodl se odstoupit z postu generálního ředitele Eurotelu. Odchod Terrence Valeskiho završil dlouhodobé spory mezi Eurotelem a mateřskou firmou. Nejdůležitější je, že CDMA se nespustilo a v blízké době k tomu ani nedojde.

29.6.2004

Nástupce Valeskiho usedl do křesla ředitele Eurotelu

Bývalý ředitel Eurotelu Terrence Valeski podal rezignaci na svoji funkci. Podle manažerské smlouvy měl firmu vést i dalších šest měsíců, než Eurotel najde jeho nástupce. Nakonec se ovšem s firmou dohodl na dřívějším odchodu.

Generálním ředitelem se stává Michal Heřman, ovšem jen dočasně (Acting CEO). Ten působí u Českého Telecomu jako viceprezident pro transformaci a dříve ve firmě šéfoval také financím. Výběrové řízení na nástupce Valeskiho (CEO) i nadále probíhá.

22.7.2004

Prolínání vedení Českého Telecomu a Eurotelu pokračuje

Novými členy dozorčí rady Eurotelu jmenoval v pondělí 19.července Český Telecom Jiřího Hurycha a Martina Kováře, kteří jsou zároveň členy dozorčí rady Českého Telecomu. Jiří Hurych tak od včerejšího dne zastává jak funkci předsedy dozorčí rady Telecomu, tak nově i Eurotelu. Informoval o tom mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha.

Hurych s Kovářem ve funkcích nahradili Ondřeje Felixe a Adama Blechu, kteří rezignovali letos v dubnu na protest proti odvolání jednatelů Eurotelu. Kovář, poradce předsedy vlády pro informační a komunikační technologie, je členem dozorčí rady Telecomu od října 2003.

T-Mobile podává stížnost k Evropské komisi

Poslední událostí spojenou s CDMA byla stížnost Evropské komisi od T-Mobilu, o které informovala 27.7.2004 agentura ČTK. Služba, kterou nemá možnost zákazníkům nabídnout, pálí operátora v očích. Data Expres nejspíš nebudou mít přímou návaznost na hlasové služby, a tak se o masivní odliv zákazníků T-Mobile bát nemusí. Jistě prořídnou řady uživatelů GPRS Unlimited, ovšem pouze v místech, kde bude pokrytí CDMA a nebude zde jiná cesta ke kvalitnějšímu připojení.

Co můžeme od Data Expres očekávat?

A co tedy můžeme od služby Data Expres očekávat? Nebude jistě postavená jako konkurence ADSL. Na to nemá služba parametry. Rychlost v některých případech může být i vyšší, ale například zpoždění odezvy ze sítě (ping) se pohybuje okolo 250 ms. Přesto je toto zpoždění třetinové ve srovnání s GPRS.

Určitě také nemůžeme čekat, že každý kout republiky, kde není dostupné ADSL, pokryje svým signálem CDMA. Zpočátku bude jistě Eurotel s novou technologii opatrnější. Nějakou dobu bude pokrytí hlavně v Praze a dalších krajských městech. Když se technologie osvědčí, půjde se dál. Rádius základnové stanice může mít dosah až 15km, takže v případě potřeby by rozšíření pokrytí mohlo být velmi rychlé.

Měsíční paušál se očekává okolo 1200 korun měsíčně. Z původního plánu omezit mobilitu terminálů se údajně již upustilo. Jak zjistíte, jestli máte doma signál? Kdyby Eurotel terminály pouze prodával, vystavoval by své klienty riziku, že doma nebo v kanceláři nebudou mít signál. Jediným možným řešením tohoto problému je časově omezený nájem modemu namísto jeho přímé koupě. Jaký konkrétní model distribuce terminálů Eurotel nabídne, se dozvíme až v pondělí.

Další informace o technologii CDMA 1xEV-DO můžete získat v článcích CDMA - sen o českém broadbandu nebo Udělejte si jasno v technologiích pro mobilní komunikace. Více se dočtete na Mobil.cz v pondělí 2.8.2004.

