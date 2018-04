Rychlý a spolehlivý přenos dat a hlasu

, aktualizováno

Po mnoha článcích, které se věnují udělování FWA licencí v České republice, přichází jiný, který by měl osvětlit technickou stránku celé věci. Jak tedy systémy FWA fungují a kdo je vyrábí? Co vám může FWA přinést a co od něj naopak nemůžete očekávat, na to by vám měl odpovědět následující článek.