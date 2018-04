Rychlý 3G internet Vodafonu se rozrostl, do léta pohltí celou Prahu

"Od dnešního dne je signál 3G dostupný i pro obyvatele Bohnic, Tróji, Ďáblic, Proseku, Letňan, Kbel či Čakovic," uvedl Miroslav Čepický, tiskový mluvčí Vodafonu.

Vodafone poprvé spustil svou 3G síť na konci března 2009, a to nejdřív v testovacím provozu. Dostupná tehdy byla jen v částech Prahy 9 a 10. Podstatné rozšíření oznámil operátor v březnu, kdy 3G signál zalil celé Brno a 70 procent Prahy.- čtěte Vodafone spustil 3G v celém Brně, do roka to čeká na 40 dalších měst

"Naše 3G síť je optimalizována tak, abychom zákazníkům nabídli rychlé a stabilní mobilní připojení v co nejlepší kvalitě," dodal Čepický s tím, že si zákazníci mobilní připojení mohou vyzkoušet na jeden měsíc zdarma. Když se ho rozhodnou dále využívat, získají praktický USB modem za zvýhodněnou cenu 77 korun.

Dodejme, že 3G je k dispozici v rámci běžných datových tarifů.

Největší pokrytí technologií 3G nabízí Telefónica O2, T-Mobile masivní rozšíření teprve chystá. Od začátku roku pokrývá rychlý mobilní internet T-Mobilu zhruba polovinu pražské populace.