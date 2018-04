Rychlost WAP služeb není valná

Pro velký zájem čtenářů připravil WAPServer opět test rychlosti WAP služeb našich operátorů. Vzhledem k tomu, že je prozatím nabízejí pouze dva, srovnáno bylo přenosové umění jen u

Na začátku ještě připomeňme situaci, jaká v současné době panuje na našem trhu v oblasti WAPu. Paegas nabízí připojení standardní rychlostí 9600 kbps. EuroTel však dokázal vylepšit technologii datových přenosů do té míry, že nabízí fyzickou rychlost až 14400 kbps. Aby tuto technologii mohl i běžný uživatel využít, musí mít telefonní přístroj, který ji dokáže zvládnout. Na českém trhu je to pak z běžně prodávaných telefonů jediný - Nokia 7110.

Operátor EuroTel se od okamžiku zpřístupnění WAPu i pro zákazníky předplacených karet občas potýká se silnými problémy. Ty spočívají např. v časté nemožnosti se vůbec připojit, která vrcholí hláškou "Porucha spojení". Pokud už se náhodou připojení zdaří, rychlost je velmi odrazující. Infolinka si je tohoto problému vědoma a např. minulý týden po dva dny tvrdila, že situace trvá přibližně hodinu. Zřejmě tam žijí v jiných časových dimenzích :).

V době, kdy jsme test prováděli, však již problémy byly vyřešeny - tedy nemožnost se vůbec připojit. Situace s nechvalnou rychlostí však zřejmě přetrvala a přetrvá, protože nyní infolinka ujišťuje, že vše je již v naprostém pořádku. Situace je však pořád velmi proměnlivá.

Abychom mohli posoudit vliv vyšší přenosové rychlosti u EuroTelu, využili jsme k našemu testu právě zmíněný telefon Nokia 7110. Pro srovnání WAP služeb operátorů jsme si připravili jednoduchou sadu stránek, jejichž úkolem prakticky není nic jiného, než se načítat rychle za sebou. Je to tak ideální způsob, jak si ověřit rychlost načítání stránek. Zkoušení rychlosti načtení jedné jediné stránky by pak totiž vyžadovalo časové měření s příliš vysokou přesností a ztratilo by tak na kvalitě.

Testování rychlosti jsme prováděli v době od 8 do 18 hodiny. Každou hodinu jsme pro jednotlivé operátory pětkrát zopakovali načtení všech stránek a spočítali průměrnou hodnotu, kterou naleznete v tabulce. Průměrná hodnota má své opodstatnění, neboť jednotlivé pokusy se odlišovaly až o tři sekundy.

Tabulku výsledků s postupem testu i návodem na jeho vlastní provedení naleznete v úplném znění článku na WAPServeru.

Z tabulky pak je na první pohled jasné, že až na jeden případ se Vám stránky budou zobrazovat s Paegas WAPem o něco rychleji. Kritická situace pak přichází zejména spolu s 16. hodinou, kdy zákazníci GO u EuroTelu mají příležitost WAPovat za nižší cenu a zjevně tuto možnost hojně využívají. Otázkou však je, zda-li vůbec opravdu ušetří, pokud musí strávit on-line delší dobu. Rychlostní rozdíl však zase není tak výrazný, alespoň nějaká úspora tedy zajisté vznikne. Situace je proměnlivá díky dalším občasným výpadkům WAPu u EuroTelu, který se zřejmě snaží situaci zachránit a hlavně zlepšit.

Čím je dána přenosová rychlost?

O 50% vyšší fyzická přenosová rychlost EuroTelu než u jiných operátorů je sice hezká reklamní písnička, nicméně výsledný efekt pro uživatele je zcela opačný. Problém může být spojen např. s gateway, která stránky kompiluje do binárního tvaru požadovaného WAP telefonem. EuroTel pak využívá Nokia Gateway Prototype, zatímco Paegas zvolil UP.Link Server od Phone.com. Lze také pochybovat o tom, že Paegas WAP by byl nějak extrémně nevyužívaný. Nejnavštěvovanější český vyhledávač ve WAPu (wap.uzdroje.cz) totiž registruje např. v červnu více přístupů z Paegasu (5500) než z EuroTelu (4300). Údaje jsou zjištěny k 21.6.2000 dle přístupových IP adres gateway operátorů.

Třetí nezúčastněný (Oskar) se zatím v této oblasti nijak neprojevil. Některé záležitosti jsou však jisté už teď. Za dodavatele gateway si vybral Phone.com stejně jako Paegas. Vzhledem ke stejné přenosové rychlosti (9600 kbps) lze pak očekávat přibližně stejné vlastnosti.

Jsou i další novinky

Dalším velmi zajímavým tématem na WAPServeru za minulý týden bylo uvedení nové verze vývojového produktu Nokia WAP Toolkit. Hlavní novinkou ve verzi 2.0 je částečná podpora standardu WAP verze 1.2, který otevírá této technologii zcela nové obzory. Téma je určeno spíše vývojářsky zaměřeným čtenářům a na své si mohou přijít zde.