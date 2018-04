Rychlost ADSL se změní. K lepšímu?

Už před několika dny jsme na serveru Internet pro všechny informovali o připravovaném zrychlení základních variant služeb ADSL, tak jak to Český Telecom přislíbil ústy výkonného ředitele pro řízení produktů Miloše Mastníka. V posledních dnech ale platforma ZUI oslovila představitele ČTc s doplňujícími otázkami, které by uživatelům umožnily udělat si ucelenou představu o připravovaných červencových změnách.

Pro začátek trochu pozitivních zpráv

Jak už jsme uvedli v předcházejícím článku, Telecom skutečně hodlá dostát svému prohlášení o navýšení rychlosti na úroveň běžnou v státech EU. Změna, kterou Český Telecom prezentoval 10. června na jednání Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet, by se však měla týkat pouze dvou základních variant, a to 192/64 kb/s a 320/128 kb/s s agregací 1:50. 192 kb/s linka by se tak měla zrychlit až na 512/128 kb/s a 320 kb/s linka až na 1024/256 kb/s. Mnoho uživatelů základních verzí si od začátku stěžovalo na problematické přihlašování přes dashboard a na neopodstatněnost NATu (překlad IP adres, Network Address Translation). Tak ani s těmito komplikacemi z pohledu uživatelů se do budoucna už nepočítá.

A teď špatné zprávy

Bohužel Telecom pro uživatele připravil i daleko víc nemilých překvapení, než jsme si kdokoliv z nás dokázali představit. Zvýšení rychlosti nebude trvalého rázu, ale bude limitované objemem přenesených dat. Po překročení hranice 10 GB u varianty 192 kb/s neklesne rychlost z 512 kb/s na původních 192 kb/s jak jsme před několika dny informovali, ale na pouhých 64 kb/s, což vysokorychlostní připojení degraduje téměř na úroveň vytáčeného!

Nepřetržitým stahováním dokážete tento limit vyčerpat za přibližně 54 hodin (počítáme-li propustnost linky jako 80 % rychlosti). Podle představitelů ČTc existuje možnost přikoupit si nějaký limit – ovšem částku, za kolik by to mělo být, se nám nepodařilo zjistit (zřejmě ani ČTc ještě nemá představu). Zda se limit týká přenosu dat v obou směrech nebo pouze ve směru k uživateli (stahování), není pořád jasné. Původní základní varianty se podle ČTc k určitému datu přestanou nabízet. Přesněji řečeno, ten, kdo má dnes variantu 192 kb/s a 320 kb/s, si bude moci ještě vybrat – jestli si ponechá to, na co má smlouvu, nebo jestli požádá o navýšení rychlosti s tím, že už pro něj nebude návratu zpět.

Proč tedy?

Důvod je jasný – ČTc chce naoko vyhovět ČTÚ a na první pohled zvýšit rychlost DSL, ovšem tak, aby si nesnižoval počet zákazníků využívajících dražší varianty.

Jenže jeho zaměstnanci zřejmě považují pracovníky regulátora za „prostoduché“, kteří nevědí, že když se rychlost v průběhu období mění, tak počítá průměrná rychlost. Vzali jsme si do ruky kalkulačku a spočítali za vás, jaká je tedy průměrná rychlost navrhovaných řešení (podrobný výpočet najdete v detailním článku na serveru Internet pro všechny).

Jak už jsme napsali, limit při 80% efektivitě linky 512, resp. 64 kb/s lze vyčerpat za 54,25 hodin, přesněji 2 dny, 6 hodin, 15 minut a 12 sekund. Zbytek měsíce (v průměru se tedy jedná o 26 dnů, 8 hodin, 50 minut a 37 sekund) by tedy rychlost byla pouze jedna osmina původní.

Při současné nabídce 192 kb/s linky byste za průměrný měsíc mohli stáhnout zhruba 50,5 GB dat. Po nabízeném „zrychlení“ ale jenom 24,5 GB dat. Reálně tedy ono „zrychlení“ značí snížení rychlosti na 90,62 kb/s (propustnost 74,78 kb/s), tedy více než dvojnásobné zpomalení!

Ještě horší situace je u náhradní nabídky za 320 kb/s, tedy 1024 kb/s do limitu 20 GB a pak opět pouze 64 kb/s. Tam by průměrná rychlost činila jen 121 kb/s (propustnost 105,2 kb/s), a tak byste místo více než 84 GB dat za měsíc mohli stáhnout pouze 34,5 GB dat. Jde tedy o skoro 2,5násobné snížení!

Důsledek je jasný – zatímco při současné nabídce ADSL byste mohli v klidu i s nejnižším 192 kb/s tarifem poslouchat celý měsíc internetové rádio s bitovým proudem 128 kb/s a ještě by vám zbyla rychlost zhruba na úrovni modemu pro stahování e-mailů či prohlížení stránek (u rychlejší varianty byste dokonce mohli poslouchat dvě rádia současně či se dívat na internetovou televizi ve slušné kvalitě), s novou službou byste nemohli poslouchat celý měsíc ani jedno rádio.

To samé platí pro hráče internetových her, kteří vždy byli schopni využít linku naplno – se současnou nabídkou si budou moci hrát celý měsíc, s novou maximálně týden a pak už by toho museli nechat, neboť by jim po snížení rychlosti hrozilo zabití od protivníka, jenž má díky rychlejší lince rychlejší reflexy.

Telecom nehledí na připomínky

Český Telecom také zcela opomněl výtku od ČTÚ a ministra informatiky, že oproti Evropě je naše i nejlevnější nabídka příliš drahá a k tomu pomalá. Možná doufali, že až bude ČTÚ provádět nový výzkum, že napíšou k oné 90 kb/s lince rychlost 512 kb/s a opticky tak nabídku zkrášlí. Ovšem na ČTÚ nejsou hloupí zaměstnanci, a tak by jistě v tom případě srovnávali srovnatelné se srovnatelným a tedy novou nabídku s evropskými nabídkami počítaného přístupu. A jak víme (např. z tabulky Ceny DSL ve světě), tak počítané linky stojí v Evropě v přepočtu zhruba polovinu toho, co naše nejlevnější varianta (a to nejsou 90 kb/s, ale mnohonásobně rychlejší).

A zde musím opět připomenout paritu kupní síly, podle které lze snadno zjistit, že DSL se pro našince pak zdá ještě dvakrát dražší, tedy celkově zhruba 4× oproti běžnému občanovi EU. A z ekonomických pravidel je jasné, že poptávka klesá s cenou exponenciálně, tedy stojí-li auto 100 tisíc a jinde 400 tisíc, tak na prvním místě si je schopno jej koupit ne 4× více lidí, ale třeba 20× více (pak už hraje roli nasycenost trhu a pod.). Jestliže tedy bude na našem trhu nabídka ADSL, která osloví pouze mizivé procento lidí, pak nemáme nikdy šanci dohnat EU v internetové gramotnosti. Zde musíme připomenout heslo Ministerstva informatiky a jeho ministra pana Mlynáře

„Cílem Ministerstva informatiky je vytvořit v České republice takové podmínky, aby se naše země stala středoevropským lídrem v oblasti informačních a komunikačních technologií. ... V neposlední řadě je pak naším úkolem napomoci co nejvyššímu počtu lidí k co největší dostupnosti a znalosti komunikačních technologií.“

Vlk se nažral a koza zůstala celá

Pokud jste tento článek dočetli až sem, je možná ještě nějaká změna. ZUI a alternativní operátoři proti tomuto jednostrannému rozhodnutí ostře vystupují, stanovisko ČTÚ a ministerstva informatiky není známo.

Jako uživatelé internetu máte právo být informováni s předstihem a možná i vaše reakce přimějí ČTc k změně postoje nebo Ministerstvo informatiky k rozhodnému zásahu – protože to byl právě ministr Mlynář, který na základě studie ČTÚ požadoval navýšení rychlosti nebo snížení ceny. Rozhodně však nemohl tušit, jaké překvapení ČTc pro své uživatele připraví. Dovolím si podotknout, že takovéto řešení nemá ve světě obdobu a ČTc se snad mohl inspirovat pouze u bezdrátových sítí, kde něco podobného skutečně existuje, ale pouze kvůli kapacitním omezením. Degradace vysokorychlostního internetu z rychlosti 512 kb/s na 64 kb/s je však pravděpodobně světový unikát!

Může si Telecom opravdu dělat, co se mu zachce?

Na závěr snad už jen několik perliček z jednání, které by mohly zajímat i pana ministra Mlynáře.

Na otázku, zda neuvažuje o poskytnutí nižších rychlostí za nižší ceny (192/64 do 700 Kč a 320/128 do 900 Kč), Telecom odpověděl stručně a jednoznačně: „Ne“!

Rovněž o nějakém masivním rozšiřování ADSL si můžeme nechat jen zdát. Pomiňme vysoké ceny této služby a neochotu ČTc dohodnout se s alternativními operátory na „propojení“, které by přineslo na náš trh skutečnou konkurenci, ale i zkvalitnění a zlevnění celé služby pro koncového zákazníka. Pak je tu ještě vyjádření vedení ČTc, které alespoň mně osobně doslova vyrazilo dech. Český Telecom už dnes počítá, že do konce roku nezrealizuje víc než 16 tisíc přípojek – přesněji řečeno nemá zájem zrealizovat větší počet přípojek, protože by si to vyžádalo nákup dalších zařízení.

Nezbývá jen popřát novému řediteli ČTc panu Gabrielu Berdárovi, aby se dokázal vypořádat se zpátečnickým myšlením některých vrcholných manažerů ČTc, kteří nejsou schopni nahlédnout do budoucnosti, nebo alespoň kopírovat kroky svých úspěšnějších zahraničních kolegů. Jako první by si měl pan ředitel prostudovat poslední zprávu Point-Topicu, z které je patrné, jak moc nám ujel vlak. A možná se pak za pár let nebudeme muset stydět – když tato prestižní společnost ve své čtvrtletní zprávě doslovně uvádí: „I v České republice se po dlouhé tahanici mezi Českým Telecomem a tamním regulátorem konečně spustilo ADSL.“

Dlouho jsem váhal, jestli zveřejnit i nedávný výrok nejmenovaného nejvyššího představitele ČTc, ale slova jako „ Nás usnesení vlády o široké dostupnosti internetu do domácností nebo levném internetu nezajímá“ jsou dostatečně výmluvná. Pro ty z vás, kteří se v této problematice teprve začínají orientovat, si dovolím připomenout, že naše vláda se v dokumentu eEurope+ (který podepsaly všechny kandidátské země) zavázala, že udělá vše pro to, aby i u nás byl rychlejší, levnější a dostupnější internet do konce roku 2002! Rychlejšího Internetu jsme se po dlouhých letech přece jen dočkali, o tom, jestli bude Internet také levnější a dostupnější, můžete rozhodnout také vy. Co byste chtěli vzkázat ministru informatiky? Co odpovíte na představy Českého Telecomu o ADSL?

Autoři Miloslav Sova a Tomáš Kapler jsou iniciátoři Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a členové občanského sdružení Internet pro všechny.