Rychlík, se kterým se neztratíte - recenze komunikátoru Asus P535

Základním konceptem zařízení s Windows Mobile byly Pocket PC, které suplovaly kapesní kancelář. Majitel kapesního počítače tak měl veškeré důležité dokumenty vždy při sobě, stejně jako kompletní nacionále svých klientů a známých. Ve druhé polovině roku 2002 si mohli i zdejší klienti T-Mobile a Eurotelu zakoupit první komunikátor, tedy Pocket PC s vestavěným telefonním modulem. Jednalo se o zařízení s kódovým označením HTC Wallaby alias MDA I (Dataphone I), téměř o dva roky později si HTC Blue Angel jako MDA III (Dataphone III) připisuje prvenství coby první komunikátor s implementovaným Wi-fi.

Podíváme-li se na výbavu nejnovějších komunikátorů, pak je ten takřka tříletý odstup znát – každé takové zařízení dnes při značně kompaktnějších rozměrech nabízí královskou výbavu, mnohdy nechybí ani hardwarová klávesnice. Dnes popisovaný model, vlajková loď společnosti Asus jménem P535, sice QWERTY klávesnici nenabídne, přesto je funkcemi a technologiemi doslova nabitý.



Stručná charakteristika:

Asus P535 lze ve zkratce označit jako “all-in-one device“, neboť v kompaktní skořápce kvalitního dílenského zpracování najdeme vedle GSM/GPRS modulu i Wi-fi a plnohodnotnou navigaci. To vše při zachování kompaktních rozměrů a rozumné ceny.

Obsah balení

V případě novinky je vše servírováno ve velkém stylu a bohaté příslušenství není výjimkou. Co tedy vyzývavá černá krabice kromě samotného přístroje obsahuje?

Akumulátor

Vyměnitelná lithium iontová baterie kapacity 1 300 mAh by měla zajistit dostatečnou výdrž, přibalený manuál udává orientační hodnoty 4 – 5 hodin hovoru a až 200 hodin pohotovosti.

Cestovní a cigaretová nabíječka

Velmi kompaktní rozměry spolu s dostatečnou délkou kabelu asi 160 cm jsou ideálními parametry každého podobného transformátoru. Přístroj je zároveň satelitní navigací a proto je přítomnost cigaretové nabíječky v základním balení doslova nutná. Kabel tvaru cívky má uspokojivou délku a tak bude Asus během navigace neustále zásobován dodatečnou elektrickou energií.

Držák do automobilu

Držák jako obvykle sestává ze dvou komponent. První je na pohled složitý systém s přísavkou a dvěma klouby, které vystřídaly běžný husí krk. Prvním mechanismus nastavuje výškovou polohu přístroje a to v úhlovém rozpětí odhadem 200 stupňů, druhý kloub pak slouží ke kosmetické úpravě natočení přístroje ve vertikální rovině v rozmezí zhruba 180 stupňů. Oba klouby lze v kýžené poloze zajistit šroubem, první se navíc sám aretuje v poměrně drobných krocích. Výhrady máme k použitému plastu a celkově těžkopádnému zpracování, pevný a zároveň ohebný husí krk by pohodlnému nastavení určitě přál více. Druhou částí je držák k uchycení komunikátoru – stisk bočního tlačítka uvolní pružinu a tím se dvojice čelistí s gumovými výstelkami vystřelí do maximální možné vzdálenosti. Pak stačí vložit Asus a čelistmi jej bezpečně uchytit. Držák se pak zasune do první části prostřednictvím drobných pacek.

Ochranné pouzdro

Sněhobílý komunikátor spolu s dodávaným pouzdrem stejné barevné povahy tvoří dokonalou symbiózu – obal, ač je zbytečně objemný, poskytuje přístroji dostatečnou ochranu a to i přesto, že jde pouze o velký kus kvalitní kůže uprostřed opatřený třemi tlapkami, mezi které se přístroj zasune. Při zavřeném stavu displej obklopuje hned dvojitá vrstva kůže, která je poměrně pevně spojena dvojící magnetek. Ač jsme byli zpočátku k této koncepci velmi skeptičtí, řešení se nakonec osvědčilo a tak si pouzdro, na rozdíl od držáku, vysloužilo pochvalu.

Stereo headset

Jde o stylově vyvedené pecky kladívkového tvaru zhotovené ze světlého plastu a tak sluchátka s celým přístrojem skvěle ladí. Zhruba patnáct centimetrů od levého špuntu je regulátor hlasitosti a tlačítko pro příjem hovoru. Nechybí ani spona k uchycení sluchátek třeba za límec košile. Jediná výtka směřuje velmi tenkým drátům, které ústí do pecek - k nechtěnému přervání může dojít docela snadno.

Stylus

Jedná se o klasické dotykové pero běžné konstrukce. Není tedy teleskopické, prostřední část je zhotovena z hliníku, konec a hrot jsou potom plastové. Stylus je uložen v pravé bočnici zařízení, na svém místě drží velmi dobře a tak samovolné vypadávání nehrozí. Pokud se však přeci jen něco podobného stane a stylus ztratíte, pak to bude znamenat investici do nového – druhý kus totiž není součástí balení, jako tomu bývá zvykem třeba u přístrojů od HTC.

USB kabel

Zde se žádné nepříjemné překvapení v podobě příliš krátké šňůry nekoná a kabel se svými 100 centimetry řadí mezi standardní.

Manuály a přibalená CD

V balení je obsažena podrobná uživatelská příručka a také její stručnější varianta. Balení uzavírá trojice duhových placek. Na první najdete Microsoft Outlook 2002 a také nezbytný ActiveSync verze 4.2. Druhé CD ukrývá Skype v Pocket PC verzi, asi nejoblíbenější program k telefonování přes Internet. Poslední kompaktní disk nabízí bonusové aplikace v podobě Remote Presenter a zálohovacího programu Spb Backup.

Vzhled, konstrukce a zpracování

Design zařízení je velmi elegantní a pokud se rozhodnete pro bílé provedení, pak se připravte na obdivné pohledy kolemjdoucích – sněhobílý komunikátor totiž vzbuzuje obdivné pohledy a to především představitelek něžného pohlaví. V redakci jsme se naopak shodli, že vyšší body by u nás získala tmavá varianta, která nevypadá tolik uhlazeně.

Ke konstrukci nemáme sebemenší výhrady, a ač je celé šasi zhotoveno výhradně z plastu, tak přístroj působí jako celek velmi bytelně. Žádné vrzání nebo praskání plastů se při důkladném prohmatání krytu neozývalo a přístroji tak skláníme poklonu – takto pevné a kvalitní dílenské zpracování není vůbec běžné. Na designu se viditelně nevyřádil žádný šílený designér propagující nové neobvyklé tvary a tak je jediným oživujícím prvkem stříbrná bočnice táhnoucí se po celém obvodu přístroje a obsahující hrstku funkčních kláves.

Sečteno podtrženo je P535 ukázkou velmi dobře zvládnutého dílenského zpracování a tak kvádřík s rozměry 59 x 109 x 19 mm při váze 146 g budí dojem luxusního zařízení, kterým koneckonců je.

Na čelní straně najdeme kromě displeje také hrstku ovládacích prvků. Vévodí jim hlavní ovládací prvek tvaru obdélníka s potvrzovacím tlačítkem uprostřed a chromovou úpravou. Stisk kláves je jistý a přesný a tak se Asus hodí i ke hraní her, kde je třeba vysoké přesnosti a citlivosti ovládání. Po stranách hlavní klávesy jsou symetricky umístěna tlačítka, jejichž horní funkce je programovatelná (standardně slouží k aktivaci Telefonu a vstupu do Kontaktů) a spodní potom napevno daná.

Stisk tlačítka OK vrací na obrazovku Dnes, klávesa s šipkami orientovanými do kruhu vyvolá obrázkovou nabídku (Windows Media Player, změna orientace displeje). Podsvětlení kláves je jasně bílé a ve tmě doslova velmi zřetelné. Zbylá dvě krajní tlačítka slouží k ovládání telefonu (levé se zeleným podsvícením pro příjem, pravé červené pak pro ukončení telefonního hovoru). Nad displejem najdeme pouze malou LED, která informuje o aktivním Bluetooth (modré blikání) nebo stavu nabíjení. Vedle je potom reproduktor telefonu.

Pravý bok ukrývá tlačítko k aktivaci nahrávání hlasové poznámky a klávesu HOLD, která slouží k “uzamčení“ displeje – po jejím stisku totiž zobrazovač přestane reagovat na pokyny majitele. Je to tedy jakási obdoba známého zámku kláves u běžných mobilních telefonů.

Levý bok není o moc bohatší a nabízí tlačítko ke spuštění aplikace fotoaparátu a dále podlouhlý prvek k regulaci hlasitosti vyzváněcího reproduktoru. Posledním důležitým prvkem je drobná skulinka ukrývající tlačítko pro měkký reset přístroje.

Spodní hrana se nese ve znamení miniUSB konektoru k nabíjení, případně synchronizaci via ActiveSync a obsahuje i 2,5 mm jack k připojení dodaného stereo headsetu. Napravo je potom telefonní mikrofon, bez něhož bychom moc telefonátů nevyřídili.

Zbývá nám popsat horní hranu. Kdo by sázel na paměťový slot typu miniSD a tlačítko k hibernaci přístroje (krátký stisk – vypnutí displeje, dlouhý vypne celý přístroj), hádal by správně, přesně takto vrchní hrana vypadá.

Mnohem zajímavější je však zadní strana přístroje. Jednak je v pravém horním rohu umístěn konektor na připojení externí GPS antény pro lepší příjem, nejdůležitější je zde ale objektiv fotoaparátu. Tvoří jej kruhový výstupek s černým lemem po obvodu a linkovaným mezikružím, v němž se nachází samotná čočka a také zrcátko pro snadné pořizování autoportrétů. Vše dokresluje nepřehlédnutelný nápis 2.0 Mpixels a Autofocus. Vlevo je potom přisvětlovací dioda, která vás se svou zásobárnou candelů rozhodně nenechá při focení tmavých scén na holičkách. Vlevo od objektivu je hlasitý reproduktor s mřížkou ve tvaru rozbíhajících se paprsků. Větší spodní díl tvoří kryt akumulátoru, na kterém nechybí obvyklé logo poletujících okének s příznačným nápisem “Designed for Windows Mobile“. K zamezení poškrábání krytu jsou zde dvě seseknuté packy a tenká linka.

Hardwarové parametry

Dostáváme se k části, kde odhalíme ty největší přednosti nového Asusu. Chcete jedno z nejvýkonnějších, ne-li nejvýkonnější Pocket PC Phone edition na trhu? Potom chtějte Asus P535. Chcete komunikátor se zabudovanou satelitní navigací a Wi-fi modulem? Odpověď je stejná, sáhněte po recenzovaném modelu. Žádáte od svého zařízení EDGE? Tak v tom případě nový Asus vaše očekávání a nároky nesplní… Vezměme to ale pěkně popořádku…

Asus P525, P535 i nedávno ohlášený M530W – všechny tyto přístroje spojuje, samozřejmě kromě stejného výrobce, také použitý rychlý čip. Zatímco se ale u předcházejícího modelu P525 jednalo o Intel XScale na 416 MHz, zde srdce komunikátoru bije ještě rychleji a to taktem rovných 520 MHz. Výkonnější procesor zatím nebyl použit v žádném komunikátoru vyjma nejnovější HTC X7500 Advantage a.k.a. Athena. Duo ve složení Intel 520 MHz a 64 MB RAM zaručuje dostatečný výkon i pro playback neupraveného videa a hraní těch nejnáročnějších her vůbec. Takto výkonný čip si však doslova říká o možnost regulace jeho výkonu, na což v Asusu pochopitelně mysleli a díky aplikaci či spíše utilitě Asus Status je možné výkon procesoru nastavovat ve třech režimech (úsporný, normální a turbo).

Nabízí se i automatický program, kdy si systém sám nastavuje frekvenci podle aktuálního záběru. Novinku jsme samozřejmě podrobili hned několika zátěžovým testům, jejichž výsledky budou předmětem jedné z nadcházejících kapitol.

Paměť FlashROM je papírově 256 MB velká, avšak jistou část pochopitelně sežere operační systém. Tím jsou Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone edition AKU 3.2. Přístroj byl testován s verzí ROM 4.3.19 CSY_C500 s lokalizací do češtiny přímo v ROM. Uživatel má na čistém zařízení k dispozici 182 MB paměti, kterou je možné znásobit příslušně velkou paměťovou kartou standardu miniSD. Operační paměti k běhu aplikací je pak na zařízení po Hard resetu k mání rovných 32 MB.

Displej

Použitý zobrazovač má na dnešní dobu zcela optimální parametry, jde tedy o dotykový TFT displej s úhlopříčkou 71 mm a QVGA rozlišením, který se najednou rozehraje až 65 tisíci barevnými odstíny. A nešlo by to jemněji? Budou se teď možná ptát zastánci posledního díla společnosti E-Ten, pluskové X500ky. Sám si dovolím namítnout, že VGA rozlišení u displeje takovéto úhlopříčky rozhodně není nutností, ale spíše příjemným zpestřením…





Podání barev je věrné, bílá není zahalena do žlutého závoje, a tak je sledování veškerého dění pastvou pro oči. Škála jasu je rozdělena do osmi stupňů. Při nejnižším stupni není na displeji vidět zhola nic, pokud ale nastavíme jas na nejvyšší laťku, pak je čitelnost i na přímém slunci velmi dobrá, ve tmě naopak doslova oslepující. Jas se nastavuje zvlášť pro bateriový provoz a nabíjení. Dotyková vrstva reagovala během testování naprosto korektně a přesně.

Zvuk

V oblasti zvukových předností může nový Asus nabídnout jen standardní služby. Přednes skladby ve formátu mp3 je na hlasitý odposlech poměrně čistý, kvalit dříve recenzovaného modelu MyPal A686 však nedosahuje. Je to do jisté míry způsobeno absencí druhého reproduktoru, kterým zmíněný Asus disponoval. Pokud ale srovnáme přednes novinky se stařičkým HTC Charmer (MDA Compact II), pak je playback P535ky čistší a tím i příjemnější.

Použitím dodávaných sluchátek lze dosáhnout ještě příjemnějšího hudebního zážitku. Nemalou roli v tom sehraje fakt, že je část sluchátek vyboulená a tak se zasune hlouběji do uší. To s sebou přináší i jednu nectnost, kterou je mírná dezorientace – zúžená část způsobuje, že okolní zvuky slyšíme jen velmi málo a tak může být třeba přijíždějící vůz na přechodu téměř neslyšným fantomem. Nejde to sice tak daleko, jako u sluchátek telefonů značky Sony Ericsson, ale přeci jen...jisté omezení sluchu to je. V Menu/Nastavení/Systém/Zvuk si lze dále s kvalitou přednesu pohrát, kromě běžného nastavení hlasitosti a vyvážení lze obsluhovat výšky, hloubky i prostorový zvuk.

Telefonování, SMS, MMS a e-maily

Asus kromě kapesního počítače funkčně zastoupí i telefon a to pomocí integrovaného GSM/GPRS modulu pracujícího ve třech pásmech na frekvencích 800/900/1800 MHz. Při samotném telefonování jsme nezpozorovali jediný problém – zvuk reproduktoru je dostatečně čistý a to i při nejvyšším možném nastavení hlasitosti. Druhá strana taktéž neměla při probíhajícím hovoru potíže, slyšela velmi dobře. Zaznamenali jsme však jisté problémy se sílou signálu. Tam, kde jiný komunikátor hlásil plný stav, tam se Asus potácel na hranici dvou až tří čárek v ukazateli. To samozřejmě u stejného operátora a na shodné geografické pozici. Přitom viditelný důvod k horšímu signálu není, celý kryt je plastový a tak stínění nepřichází do úvahy. Odezva telefonu je prakticky okamžitá a žádné prodlevy při příjmu hovoru, kterými jsou nechvalně známé komunikátory HP, se zde nekonají. V nastavení telefonu jsou nabízeny běžné služby jako blokování hovorů, ID volajícího, konferenční hovory či jejich přesměrování. Jako vyzváněcí tón může posloužit libovolná audio stopa ve formátu WAV, MID, WMA, MP3, AMR a ACC.

Datové služby nejsou nikterak bohaté. Stejně jako se nekoná podpora UMTS, tak chybí také rychlejší datové přenosy EDGE. Na datování si tak musíte vystačit s GPRS třídy 10. Tím se datové schopnosti neuzavírají, protože se nabízí ještě připojení CSD, tedy vytáčené spojení. Asus P535 se dá použít i jako hardwarový modem.

V oblasti SMS, MMS a e-mailů nejde o nic převratného. Tradičně je použit známý správce korespondence, který člení zprávy do tří základních kategorií, tedy SMS, MMS (připraven MMS Composer) a e-maily. Každá z kategorií je potom dále členěna na doručené, odeslané, k odeslání… prostě tak, jak jsme zvyklí již od dob Windows Mobile 2003. Balík AKU 3.2 znamená navíc podporu Direct Push a Push Email technologií. Někdo si jistě zasteskne nad absencí softwarové alfanumerické klávesnice, vyťukávat byť kratší text v MHD nebo za chůze pomocí pera je totiž k uzoufání. Organizér je tradičně na velmi dobré úrovni – propracovaný kalendář, úkolovník a poznámkový blok. Jde o tradiční výbavu Windows Mobile 5.0, o které nemá smysl se sáhodlouze rozepisovat.

Konektivita

Z bezdrátových rozhraní je zastoupeno Bluetooth a Wi-fi, na infračervený port se nějak pozapomnělo (i když v nabídce připojení IR figuruje), což ale díky skvěle zvládnutému BT nikomu vrásky dělat nemusí. K synchronizaci s PC je nejjednodušší využít dodávaného USB kabelu, který je na jednom konci opatřen miniUSB konektorem. Nutno podotknout, že díky podpoře USB Mass Storage není pro přenos dat mezi PC a Asusem nutná instalace ActiveSync. Nutné naopak je v menu Nastavení/Systém/Připojení/Nastavení USB označit volbu Velkokapacitní paměťové zařízení. Doslovný překlad je v tomto případě možná vcelku zbytečný, pojem Mass Storage je docela zažitým termínem.

V případě Bluetooth jde o modul verze 2.0, který oproti starší verzi dovoluje přenos dat mezi zařízeními na větší vzdálenost. Použit je známý a spolehlivý ovladač Broadcomm, zde ve verzi 1.7.1 build 9500. Kromě transferu dat mezi P535kou a PC a dalším Pocket PC jsme otestovali také synchronizaci s ActiveSync. Vše proběhlo hladce a bez jediné chybičky. Samozřejmostí bylo prohlížení souborů na spárovaném zařízení. Bluetooth dále podporuje profil AD2P k bezdrátovému poslechu muziky. Je potěšením konstatovat, že BT modul v novém Asusu zkrátka funguje bezvadně.







Vestavěný Wi-fi modul je dnes takřka nedílnou součástí každého nového komunikátoru a v našlapaném zařízení typu Asus P535 jednoduše nemůže chybět. A taky že nechybí. Technicky jde o integrovaný přijímač schopný komunikovat na kmitočtu 2,4 GHz a vyhovující normám 802.11 b/g. Teoretická datová propustnost je tak 52 Mbit/s, respektive 11 Mbit/s u standardu “b“. Připojení jsme otestovali jednak na domácí sítí a pak také na několika veřejných hot-spotech. V obou případech proběhlo vše podle regulí a bez nejmenších problémů. Citlivost signálu byla poměrně dobrá, navíc lze výkon vysílače snížit na 50 % a citelně tak prodloužit výdrž akumulátoru. Proběhl také test Skype, který je poměrně náročný na výkon procesoru. Pro nikoho ale nebude překvapením, že se zde použitý rychlík s frekvencí 520 MHz o svižný běh internetové telefonie postaral vcelku hravě.

Satelitní navigace

V úvodu bylo naznačeno, že dnes recenzovaný přístroj spadá do škatulky all-in-one zařízení a integrovaná navigace tomu dává zapravdu. Papírově je použit vysoce citlivý a rychlý přijímač SiRF Star III, který je v oblasti PDA jednoznačně nejpoužívanějším čipem vůbec. K navigaci jsme opět použili známý navigační balík TomTom verze 6 společně s mapami střední Evropy. Již při první aktivaci GPS jsme byli příjemně překvapeni svižností studeného startu a rychlostí zaměření. Paradoxně se jednalo o kratší časy než u modelu MyPal 686, který si na navigaci zakládá.

Zaměření pozice proběhlo na kraji města prakticky ihned, ve víru velkoměsta se sice časy mírně natáhly, přesto je použitá navigace v tomto ohledu jedna z nejlepších svého druhu. Velmi dobře je na tom také s přesností zaměřování pozice a k nechvalně známému zpožďování zde nedochází. Pro silný procesor navíc není problém během navigování uskutečnit hovor – vše proběhne ladně a bez sekání. Při hlasové navigaci oceníte už zmíněný čistý přednes, i když duo reproduktorů na čelní straně by znamenalo ještě více pohodlí. Jediný problém se nazývá výdrž, která se pohybuje okolo 4 hodin, což není ten úplně nejlepší výsledek. Při podtaktování procesoru se výdrž vyhoupne o několik jednotek výš.

Fotoaparát

Asus do jisté míry zastoupí i funkci digitální fotoaparátu. Kam až sahají jeho možnosti vám nyní přiblížíme. Základem je CMOS snímač, na který se vešlo téměř dva miliony světlocitlivých buněk, ohnisková vzdálenost objektivu je přitom fixní. Nejvyšším rozlišením výsledných snímků bude 1600 x 1200 obrazových bodů. Tato velikost pochopitelně není jediná a krokově se lze dostat až k miniaturám 80 x 60 pixelů.

Funkce Detail CMOS snímač 2 mpx Autofokus ano Rozlišení snímků 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240,180x160,80x60 Kvalita normální, jemná, velmi jemná Závěrka automat, noc, sport (rychlý pohyb) Blesk automat, nucený blesk, bez blesku Makro zapnuto, vypnuto Digitální zoom až 2,5x (nelze při max. rozlišení) Samospoušť vypnuto, 10 s, 5 s Dávka vypnuto, 4 snímky, 9 snímků Barva normální, ČB, sépiový Vyvážení bílé auto, žárovka, halogen, přítmí, slunečno, oblačno Videosekvence (ozvučené) 320x240, 180x160, 80x60 Expozimetr normální, střed, pozadí Formát JPG(obrázky), 3GP a MP4 (video) Úložný prostor interní paměť, karta

Základním režimem foťáku je mód fotografování, kde se kromě velikosti nabízí celá škála dalších nastavení a možností. Sem patří nastavení závěrky, kvalita snímku, režim blesku a makro. Při nižším nastaveném rozlišení lze využít až 2,5x digitální zoom. Hodit se může samospoušť, nastavení počtu snímku v dávce zase oceníte při nasekání několika fotek v rychlém sledu za sebou. Nechybí ani volba barevného nádechu. Poslední volbou je lokace odkládacího prostoru, což může být interní paměť nebo miniSD karta. Na snímek lze také vypálit datum a čas pořízení. V menu Upřesnit lze do jisté míry regulovat barevné podání – nabízí se vyvážení bílé a hodnota jasu.

Výsledné snímky ve formátu JPG jsou rozhodně nadprůměrné – věrné barevné podání společně s nízkou hladinou šumu dělají z Asuse vhodnou náhražku digitálního fotoaparátu. Své udělá i funkce automatického zaostřování, která slibuje kvalitnější fotografie.

Druhým režimem je podle očekávání kamera. Zde již není nabídka tolik bohatá, přesto lze měnit rozlišení (od nejvyššího QVGA až po 80 x 60 obrazových bodů), barevný efekt, digitální zoom. Sekvence mohou být i ozvučené a jejich délku omezuje pouze volný datový prostor ve zvoleném úložišti. Výsledkem je potom soubor s koncovkou MP4 nebo 3GP.

Bonusové aplikace

Programové vybavení zde není ani zdaleka tak strohé, jako tomu bylo u dříve recenzovaného modelu Asus MyPal 686. Tehdy jsme smutnili nad nulovou bonusovou výbavou, zde je ale vše jinak. Kromě základních programů obsažených přímo v ROM (balík Pocket Office, Windows Media Player, Internet Explorer, Průzkumník souborů, správce Java midletů, Pocket MSN) zde totiž najdeme i něco navíc.

První bonus má jméno Ukazatel dálkového ovládání (Remote Presenter) a název samotný tak trochu napovídá, že Asus rázem změní v dálkový ovladač spárovaného PC či notebooku. Potřebujete pouze BT modul, procedura nastavení je velmi jednoduchá a je vidět na přiložených screenshotech. Ukázkovou situací, kde tento program přijde vhod, může být například prezentace dokumentů velkoplošně.

Další vydařenou aplikací je World Card Mobile, která slouží jako čtečka vizitek. V prvním kroku kýženou vizitku vyfotíte a jste-li s kvalitou snímku spokojeni, můžete pokračovat. Nyní uvidíte vyfocenou vizitku v náhledu a ještě můžete provést poslední úpravy, případně vizitku zvěčnit znovu v případě, ze jsou údaje nečitelné. Pokud ale je vše jak má, pak stačí programu udělit pokyn Rozpoznat a hle, veškeré údaje z vizitky jsou převedeny do textového formátu. Jednoduchý, spolehlivý a rychlý způsob vypreparování iniciál z vizitky do elektronického formátu.

Slušnou nabídku programu uzavírá utilita Tajemství k šifrování dat, na přiložených CD je pak Skype a program k zálohování dat, Spb Backup.

Výdrž a výkon, testy

Výdrž je tak trochu Achillovou patou nového Asusu. Rychlý procesor je zkrátka až přílišným konzumentem energie, než aby se reálná výdrž 1 300 mAh akumulátoru pohybovala v rozumných hodnotách. Při běžném používání, tzn. 20 minut hovoru, několik SMS a e-mailů se lze i při nejvyšším taktu procesoru dostat na 48 hodin v pohotovosti. S použitím navigace nebo Wi-fi jde ale výdrž rapidně dolů. Stejný důsledek má i přehrávání videa. Asus jsme podrobili několika zátěžovým testům, jejichž výsledky vám nyní předkládáme. Jen doplníme, že během všech testů byl procesor v režimu Turbo, jas byl nastaven na pátý (střední) stupeň, hlasitost systému byla nastavena na poloviční hodnotu a v přehrávači TCPMP pak na maximum.

Činnost Výdrž Přehrávání mp3 22 h 30 min Navigace 3 h 40 min Přehrávání videa 4 h 20 min

Nejen z předchozího odstavce vyplývá, že novinka není žádným vytrvalcem na dlouhé tratě. Asus P535 lze spíše přirovnat ke sprinteru – běží rychle, s výdrží je však na štíru. Pokud ale softwarově výkon snížíte na úsporný režim, pak se není problém dostat na čtyři dny provozu.

Test výkonu při playbacku videa v programu TCPMP:



Test výkonu pomocí programu VS Benchmark 2006:



Výsledky předchozích dvou testů v přehledné tabulce:

Takt procesoru TCPMP [%] VS Benchmark [-] Turbo (520 MHz) 309,56 1021 Standard (310 MHz) 214,81 721 Economic (208 MHz) 132,70 465

Test výkonu pomocí programu GX Benchmark:



Komplexní výsledky získáné nástrojem Spb Benchmark:

Režim procesoru Trubo (520 MHz) Standard (310 MHz) Economic (208 MHz) Spb Benchmark Index 431 382 316 CPU Index 2292 1606 1300 File system index 170 154 128 Graphic index 5859 4802 3881 ActiveSync index - - - Platform index - - - Write 1 MB file (kB/s) 807 1009 993 Read 1 MB file (kB/s) 7.9 10.3 6.92 Copy 1 MB file (kB/s) 675 700 759 Write 10 kB x 100 files (kB/s) 271 263 229 Read 10 kB x 100 files (kB/s) 3.18 2.98 2.46 Copy 10 kB x 100 files (kB/s) 248 248 236 Directory list of 2000 files (thousands files/s) 1.43 1.24 1.03 Internal database read (records/s) 1701 1369 1009 Graphics test: DDB BitBlt (frames/s) 372 358 327 Graphics test: DIB BitBlt (frames/s) 50.6 31.9 21.5 Graphics test: GAPI BitBlt (frames/s) 976 922 870 Pocket Word document open (kB/s) - - - Pocket IE HTML load (kB/s) 13 10.2 8.43 Pocket IE JPEG load (kB/s) 199 136 106 File Explorer large folder list (files/s) 71.1 54.6 42.1 Compress 1 MB file using ZIP (kB/s) 311 237 215 Decompress 1024x768 JPEG file (kB/s) 775 480 338 Arkaball game (frames/s) 310 266 222 CPU test: Whetstones MFLOPS (mop/s) 0.098 0.056 0.039 CPU test: Whetstones MOPS (mop/s) 72 41.9 28.6 CPU test: Whetstones MWIPS (mop/s) 6.33 3.63 2.54 Memory test: copy 1 MB using memcpy (MB/s) 126 106 109 ActiveSync: upoload 1 MB file (kB/s) 115 - - ActiveSync: download 1 MB file (kB/s) 94 - -

Konkurence

Pokud uvažujete o dnes recenzovaném Asusu P535, pak si zřejmě brousíte zuby na zařízení “all-in-one“, tedy takové, které kombinuje PDA, telefon, satelitní navigaci a přidává také Wi-fi modul. Takových je ovšem na našem trhu více, v úvahu připadá HTC Artemis, HTC Trinity a E-Ten X500. Hlavně posledně jmenovaný bude novému Asus nejtužším soupeřem, neboť nabízí takřka shodnou výbavu a láká také nízkou tloušťkou.

Název Asus P535 E-Ten Glofiish X500 Rozměry [mm] 59 x 109 x 19 59,5 x 113 x 15,5 Hmotnost 145 g 146 g Operační systém WM 5.0 AKU3.2 WM 5.0 AKU 3.2 Procesor Intel XScale 520 MHz Samsung 400 MHz RAM 64 MB 64 MB FlashROM 256 MB 128 MB Pamě'tový slot miniSD microSD Sítě Triband GSM Fourband GSM Data GPRS GPRS, EDGE Displej - rozlišení 240 x 320 px 240 x 320 px Displej - barvy 65 536 65 536 Displej - úhlopříčka 2,8" (71 mm) 2,8" (71 mm) Wi-Fi 802.11b/g 802.11b/g GPS SiRF Star III SiRF Star III Bluetooth verze 2.0 verze 2.0 Infraport ne ne Digitální fotoaparát 2,0 mpx 2,0 mpx Autofocus ano ne Videotelefonie ne ne FM rádio ne ano Baterie 1 300 mAh 1 530 mAh Cena (doporučená) 14 490 Kč 15 999 Kč

Proti naopak mluví vyšší cena, E-Ten zájemce vyjde dráž o patnáct set korun (je ale možné jej zakoupit i za cenu okolo 14 900 Kč). Nový Asus přebíjí E-Ten i co se dílenského zpracování týče – to je u recenzovaného modelu přinejmenším o třídu lepší. Další rival, Trinity, je dražší o téměř 3000 Kč a zájemce tak musí zvážit, zda podpora datových přenosů EDGE a UMTS za takový příplatek stojí. Konečně třetí sok, HTC Artemis, je cenově Asusu velmi podobný, diference se pohybuje v řádu několika stokorun. Funkční výbava čítá navrch FM rádio a podporu EDGE, v oblasti výkonu však Artemis mírně řečeno pokulhává, o což se postaral použitý procesor TI OMAP s taktem 200 MHz.





Sečteno, podtrženo

Asus tímto novým počinem jistě zaznamená mezi uživateli velký úspěch. Na novince se totiž povedlo téměř vše a tak vám Asus nabídne kvalitní kapesní počítač s integrovaným telefonem, bezproblémovým Bluetooth a Wi-fi modulem. Cenné body získává také za precizní dílenské zpracování a povedený design. S integrovaným fotoaparátem navíc pořídíte slušné dvoumegapixelové snímky, které budou ve své kategorii jistě patřit k nejlepším. Pochvalu si zaslouží také velmi přesná a rychlá GPS, v neposlední řadě jde také o jeden z nejvýkonnějších komunikátorů vůbec. Výkon a výdrž jdou bohužel vždy proti sobě a tak se dostáváme k jednomu z klíčových nedostatků, Asus P535 zkrátka není žádný držák. Mírné problémy jsme zpozorovali také s příjmem GSM signálu. Posledním neduhem je chybějící podpora datových přenosů EDGE, která může být pro spousty uživatelů neodpustitelným hříchem. Absence UMTS dnes ještě není pokládána za tak veliký problém. Proč koupit? zařízení typu all-in-one

kvalitní dílenské zpracování

velmi dobrý fotoaparát

rychlá a přesná GPS

vysoký výkon Proč nekoupit? chybí EDGE

horší výdrž Kdy? V prodeji Za kolik? 14 490 Kč (www.asus.as)



