Rychlé WiFi PCI & PCMCIA karty od Ovislinku (minirecenze)

Bezdrátové WiFi sítě již nějakou dobu nejsou žádnou drahou vymožeností, protože cena síťových bezdrátových komponent se již pohybuje na přijatelné úrovni. Včera jste si mohli přečíst recenzi bezdrátového přístupového bodu podporující rychlejší WiFi (standard IEEE 802.11g), dnes se zaměříme na dvojici karet, které použijete na osobních a přenosných počítačích.

Zatímco pro připojení přenosného počítače k bezdrátové Wi-Fi síti je nejvhodnější použít PCMCIA kartu, pro počítače stolní je vhodnější především PCI karta, která se instaluje do volného slotu na základní desce vašeho počítače. K dispozici jsme měli obě dvě tyto zařízení, obě podporují rychlou Wi-Fi síť.

PCMCIA karta

Pro připojení notebooku můžete sáhnout po PC kartě Ovislink WL-5400PCM. Jedná se o kartu typu II a svou velikostí jen o několik málo centimetrů „vyčuhuje“ svou anténou ven z příslušného slotu. Karta obsahuje dvě stavové diody, jejichž blikání vás informuje o základních stavech. Zatímco zelená kontrolka upozorňuje na přítomnost Wi-Fi sítě „ve vzduchu“, kontrolka oranžová bliká pouze při aktivním přenosu dat.

Instalace karty je velmi jednoduchá – po vložení karty do slotu (testováno na počítačích s operačními systémy Windows 98SE, 2000 i XP) si operační systém vyžádá vložení instalačního cédéčka (to je samozřejmě součástí dodávky) a po krátké instalaci je vše hotovo. Instalace se obejde bez nutnosti restartování počítače.

Hůře dopadnete v operačním systému Linux. Přestože Ovislink patří mezi několik málo výrobců, kteří tento operační systém veřejně podporuje, Linuxové drivery pro rodinu produktů podporujících rychlejší standard IEEE 802.11g prozatím nenabízí. A s volně dostupnými ovladači jsme při kompilaci nebyli příliš úspěšní.

PCI karta

Rozšiřující karta instalovaná do PCI slotu je pro stolní počítač výhodnou volbou, ale nelze ji bohužel doporučit začínajícím uživatelům nebo těm, jejichž počítač je stále ještě v záruce. Samotná instalace však není příliš složitá – jen si musíte dát pozor na problém se sdílením přerušení v případě, že máte již několik rozšiřujících karet instalováno. V našem případě jsme narazili na problém s instalovanou televizní kartou Leadtek WinFast 2000XP, se kterou nebyl Ovislink schopen v jednom počítači pracovat.

PCI karta používá stejný informační software jako její PCMCIA varianta. Ten v pohotovostním režimu informuje na stavové liště grafikonem o síle signálu aktuální Wi-Fi sítě. Dále umožňuje prohledávat vaše bezdrátové okolí a vytvářet uživatelské profily, které využijete především v případě, pokud se přihlašujete do více než jedné sítě (typicky v zaměstnání do jedné a v domově do druhé).

Zajímavé kousky

Obě karty plně podporují zabezpečení prostřednictvím WEP klíče (64bitový i 128bitový) i zabezpečený režim WPA (Wi-Fi Access Protect). Zatímco PC karta do notebooku neumožňuje připojení externí antény, vnitřní PCI karta disponuje standardním anténím konektorem.

Bezdrátová Wi-Fi síť je především ve spojení s přenosným počítačem užitečnou a velmi pohodlnou službou. U stolního počítače vám zase umožní vyhnout se problémům s natahováním síťové kabeláže. Karta bez problémů obsáhla tři patra (patro o jedno vyšší a o jedno nižší než patro s umístěným acces pointem) běžného panelového domu, hodí se tedy i ke sdílení společného připojení k Internetu. A zajímavé jsou také ceny – doporučená cena každé z karet se pohybuje těsně pod hranicí dvou tísícikorun.

Produkt k recenzi zapůjčila společnost 100MEGA DISTRIBUTION.