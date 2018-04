Rychlá mobilní data přes 3G síť O2 se rozrostla do dalších tří měst

Tři nově pokrytá města jsou součástí plánu operátora O2 na rozšíření technologie UMTS pro většinu populace. Do konce roku by rychlá mobilní data měla být dostupná ve všech krajských městech, do dvou let pak pro 70 procent obyvatel České republiky.

Společně s uvedením sítě třetí generace operátor nabídne obyvatelům zmíněných měst i výhodné zaváděcí ceny. Až do 22.8. lze aktivovat O2 Mobilní internet za měsíční paušál 600 korun včetně DPH. Oproti standardní ceně 750 Kč je tedy možné podstatně ušetřit. Ještě více ušetří ti uživatelé, kteří již doma využívají službu O2 Internet. Vysokorychlostní O2 Mobilní internet je vyjde na pouhých 150 Kč měsíčně včetně DPH. K připojení na internet prostřednictvím sítě třetí generace lze využít speciální USB modem s podporou 3G a HSDPA. Jde o přístroj s flash pamětí, na kterém jsou uloženy všechny potřebné ovladače. Jakmile uživatel modem připojí k počítači, vše se automaticky nainstaluje a zákazník se o nic dalšího nemusí starat. Modem lze při podpisu smlouvy na dva roky získat za symbolickou jednu korunu. Standardní pořizovací cena modemu je 1 895 Kč.

Síť UMTS je v současnosti vedle třech nových krajských měst dostupná v Praze, Brně, Plzni a Ostravě.

Operátor nabízí rychlost až 3,6 Mbit/s, do budoucna lze počítat s navýšením rychlostí až na 7,2 Mbit/s.