Rychlá mobilní data dobývají americký kontinent pomocí GSM a EDGE v pásmu 850 MHz

Poté, co se v Americe uchytil standard GSM společně s textovými zprávami SMS a datovými přenosy po GPRS, začínají být američtí operátoři napřed oproti evropským v zavádění technologie EDGE, která datovou komunikaci po GPRS několikanásobně zrychluje. Oproti evropským operátorům měli američtí dosud nevýhodu v podobě menšího pokrytí dosažitelného ve frekvenčním pásmu 1900 MHz, nyní však GSM v Americe expanduje do pásma 850 MHz, odkud vytlačuje zastaralý systém D-AMPS.

Standard GSM, který v Evropě používáme na frekvenčních pásmech 900 MHz a 1800 MHz, je na americkém kontinentě dostupný zpravidla v pásmu 1900 MHz. S rostoucí nosnou frekvencí však klesá dosah signálu, vyššími frekvencemi je tak pokryto menší území. Pásmo 902 MHz až 928 MHz je ve Spojených státech a dalších zemích na americkém kontinentě k dispozici pro bezlicenční datový provoz podobně jako pásmo 2,4 GHz (první inkarnace bezdrátových adaptérů WaveLAN fungovaly v pásmu 900 MHz, na 2,4 GHz se přestěhovaly až později a tam se staly zárodkem Wi-Fi).

Odsun telefonů

Mobilní operátoři na americkém kontinentě mají k dispozici pásmo 850 MHz, na kterém dožívají mobilní sítě standardu D-AMPS. Jejich dny jsou však přinejmenším ve Spojených státech sečteny, a tak operátor AT&T Wireless repasuje telefony D-AMPS vrácené zákazníky a prodává je do Latinské Ameriky. Otázkou zůstává, na jak dlouho. Vedle 57 operátorů ve Spojených státech a v Kanadě se pro GSM rozhodlo i 84 operátorů ve 45 zemích v Jižní Americe a v Kariribiku (zdroj: 3G Americas).

Druhý největší uživatel D-AMPS, společnost Cingular, se rovněž rozhodla nahradit síť D-AMPS v pásmu 850 MHz standardem GSM. Nemají to úplně jednoduché, velikost buněk v síti D-AMPS je větší než v síti GSM ve stejném frekvenčním pásmu, operátoři proto budou muset přepracovat frekvenční plány a postavit více základnových stanic.

Nepříjemnosti s přechodem na GSM v pásmu 850 MHz však vyvažuje ještě jedno lákadlo. Poté, co se v sítích podaři implementovat GPRS, je možné zavést i rozšíření EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution). Tato technologie nacpe díky odlišné modulaci a kódování do jednoho timeslotu několikanásobně větší objem dat, připojení k internetu pomocí GPRS se tak pomocí EDGE zrychlí na 100 až 130 kb/s.

850 MHz se stává hlavním pásmem pro GSM na americkém kontinentě. Operátoři AT&T Wireless a Cingular Wireless začali implementovat EDGE ve svých sítích GSM v pásmu 1900 MHz a nyní můžeme očekávat rozšíření EDGE i do pásma 850 MHz.

Rychlá data na chladnou a pustou Aljašku

Mobilní operátor Dobson působící v 16 amerických státech se rozhodl nahradit svoji stávající síť standardu D-AMPS v pásmu 850 MHz technologiemi GSM/GPRS/EDGE již nyní. Jako klíčového dodavatele si vybral společnost Ericsson, kromě zařízení pro infrastrukturu dodá Ericsson i návrh sítě a frekvenční plánování. Dvouletý kontrakt se týká oblastí kolem měst Anchorage, Juneau, Ketchikan a Fairbanks a Dobson si od něj slibuje upevnění své vedoucí pozice na místním trhu. Telefony standardu GSM usnadní i roaming.

Dočkáme se tetrabandů?

Lepší pokrytí území na americkém kontinentu sítěmi GSM po vytlačení standardu D-AMPS v pásmu 850 přijde jistě vhod i roamujícím turistům z Evropy. Otázkou zatím zůstává, jaké telefony budou pro roaming využívat, mobilní telefony použitelné i na americkém kontinentě zpravidla nabízejí pouze pásma 900, 1800 a 1900 MHz. Uvidíme, jak se s nástupem GSM vypořádají výrobci mobilů a zda se po tribandech na trhu objeví tetrabandy rozšířené o pásmo 850 MHz.

Pozor na terminologii

Technologie D-AMPS bývá zpravidla označována zkratkou TDMA. Používání zkratky TDMA v tomto kontextu je však lehce zavádějící, technologii TDMA (Time Division Multiple Access, vícenásobný přístup s časovým multiplexem) využívají kromě D-AMPS i sítě GSM či technologie ISDN. Pokud tedy narazíme na zkratku TDMA v americkém tisku, musíme být na pozoru a dávat pozor, co měl autor na mysli.