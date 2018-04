Rychlá klávesnice z Windows Phone má prý namířeno do iPhonů

Rekord v psaní SMS

Rekord 18,43 s stanovený 7.dubna roku 2014 sice byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů, ovšem zakrátko byl pokořen. Větu „The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack humans“ totiž dokázal v květnu téhož roku na displeji svého Samsungu Galaxy S4 napsat 17letý Brazilec Marcel Fernandes Filho za pouhých 18,19 sekundy. Rekord stanovil za pomocí alternativní klávesnice Fleksy.