Rychlá data Eurotelu: buďto EDGE nebo CDMA-450?

O tom, že Eurotel má plány na změnu své sítě NMT v rychlou datovou síť na standardu CDMA-450 jsme vás již informovali (27.10.2003 - Eurotel plánuje vysokorychlostní internetovou síť rychlejší než ADSL po celé ČR). Slíbili jsme také analýzu toho, co nám Eurotel v příštím roce v oblasti rychlých dat může nabídnout, založenou na reálných číslech a faktech.

V diskusi pod článkem jste vcelku oprávněně namítali, že pravděpodobně koncem listopadu převezme Český Telecom plnou kontrolu nad Eurotelem a není tedy jisté, jak si nechá dceřinou společnost konkurovat vlastním produktům. V tomto ohledu jste cítili ohrožení už pro samotný tarif Data Nonstop.

Co na to Český Telecom jako akcionář Eurotelu

Český Telecom ale již v minulosti provozoval služby, které si konkurovaly. Například v době, kdy prodával pevné linky, nabízel také připojení do bezdrátové sítě Eridan. To ale není nejpodstatnější argument. Tím nejdůležitějším argumentem je privatizace Telecomu, tedy vládní touha maximalizovat jeho cenu. A Eurotel je v současné době nejvýznamnější dojná kráva Telecomu realizující polovinu jeho zisku. Cokoliv, co zvýší prodejní cenu Telecomu, je žádoucí. A dá se očekávat, že velká část investorů bude posuzovat nabídku rychlých dat v mobilní i pevné síti nikoliv jako zbytečnou konkurenci, ale jako rozumné pokrývání všech důležitých nik na trhu.

Ostatně nabídka Telecomu v oblasti rychlých dat není v současné době dostatečná – oblasti SOHO a domácích uživatelů se Telecom kromě časově tarifikovaných připojení jako analogové a ISDN, vyhýbá prakticky úplně, protože linky ADSL jsou v současné době dostupné jen v několika městech. A protože v současné době teprve probíhá výběrové řízení na dodavatele druhé fáze ADSL, není mnoho šancí, že by Telecom nabídl ADSL plošně dříve, než by mohl Eurotel nabídnout svoje rychlá data.

A ještě ke všemu rychlá mobilní data jsou přeci jen něco jiného, než ADSL. Mobilní data můžete používat kdekoliv, zatímco ADSL nejdále na balkóně či zahradě vašeho domu. Spíše než direktivní zrušení mobilních dat by připadala v úvahu balíčková nabídka – kupte si ADSL a mobilní data u Eurotelu dostanete za polovic, ať jste plně datově „in“. To je důvod, proč se nedomnívám, že Telecom zatrhne Eurotelu investice do rychlých dat.

Dalším důvodem je do jisté míry unikátní pozice Eurotelu na trhu. Eurotel má v současné době stejné množství uživatelů tarifu Data Nonstop, jako Český Telecom uživatelů ADSL. Navíc pokud Eurotel nepřijde na to, jak využít frekvenci 450 MHz, v níž provozuje NMT síť, může o ni přijít - licence končí za dva roky. Pokles zákazníků NMT je alarmující, jen za třetí čtvrtletí z této sítě zmizelo 20 procent klientů a v současné době Eurotel udává 30 000 klientů NMT. Kolik je z nich mrtvých duší, ví jen on sám. Důvodů je mnoho: nižší kvalita i pokrytí sítě oproti GSM, nulový rozvoj, nulové služby s přidanou hodnotou. Navíc na trhu nejsou prakticky žádné nové telefony. Nejnovější Nokia 640 je stará čtyři roky a stojí stejně jako nejdražší telefony GSM a tak klient, jemuž jeho NMT umře, raději přechází do GSM. A proč zbytečně přijít o frekvenci, když je jich takový nedostatek...

I to je důvod, proč Eurotel delší dobu hledá službu, jakou by v pásmu 450 MHz zprovoznil. Po neúspěchu jeho koketování s veřejnou radiovou službou systému Tetra v tomto pásmu mu už mnoho variant nezbývá. GSM v pásmu 450 MHz by Eurotelu nic nového nepřineslo, snad jen problémy, výrobci je nakonec odpískali. Oproti tomu CDMA-450 je systém, který je vyzkoušený u deseti operátorů a ačkoliv by Eurotel rád jeho nejrychlejší variantu 1X EV-DO, ani s tou se nečekají velké problémy; jde vlastně jen o frekvenční posun této varianty provozované v mnoha sítích na světě.

Pojďme se nyní podívat na ekonomické aspekty nabídek EDGE a CDMA-450 pro Eurotel. Uvedené sumy jsou reálné a pocházejí od lidí, kteří jsou v Eurotelu s nabídkami dodavatelů seznámeni.

CDMA-450 jako náhrada NMT

Zajímavou skutečností je, že většina sajtů NMT je oddělená od sajtů GSM stanic. Při zavádění CDMA-450 namísto technologie NMT by se investice pohybovala kolem 300 – 400 mil Kč (v závislosti na dodavateli). Eurotel by přitom mohl ponechat anténní systémy a většinu výbavy kontajnerů s NMT (klima, elektřina atd), nahradit by musel pouze samotné systémové části NMT. To by znamenalo každou základnovou stanici NMT navštívit a přestavět – Eurotel má zhruba 600 základnových stanic NMT (Broňajzův seznam jich udává přes 550). Podle odborníků by při maximálním úsilí byl schopen svoji síť NMT změnit do půl roku, realistický a pohodový termín je spíše roční.

EDGE jako rychlá data v síti GSM

Oproti konkurentům má Eurotel výhodu homogenity své sítě GSM – tu dodávala jen Nokia. I tak jsou ale náklady na zavedení EDGE docela vysoké, mimo jiné i proto, že základnových stanic pro GSM je oproti NMT téměř čtyřikrát tolik. Však také cena zavedení EDGE jen pro Prahu by se vyšplhala k 500 mil Kč a celorepubliková dostupnost EDGE by znamenala investici přes 1,2 mld Kč a potřeboval by zhruba rok na zprovoznění.

Jak se Eurotel rozhodne?

Je samozřejmě těžké předjímat rozhodnutí Eurotelu, pokud se ale zamyslíme nad uvedenými čísly, lze si jen těžko představit, že by se Eurotel v jednom roce rozhodl pro obě dvě investice a je také velmi pravděpodobné, že by mu to ani Český Telecom nedovolil. V podstatě jde totiž o dvě technologie pro stejný segment zákazníků.

Finanční výhody jsou zcela jednoznačně na straně CDMA-450, jsou tu ale i jiné aspekty. Touto investicí by totiž Eurotel vykročil zcela stranou od GSM technologie, musel by jinou technologii aktivně podporovat a vysvětlit zákazníkům, že to není totéž, jako GSM. Tak těžké by to ale zase nebylo, podle předpokladů by z CDMA-450 měl vlastně jen datovou síť a naopak by mu ulehčilo starosti oddělení datového a hlasového provozu do sítí CDMA versus GSM.

V technologii EDGE má Eurotel unikátní pozici. Narozdíl od svých konkurentů může EDGE do své sítě implementovat v podstatě kdykoliv se mu zlíbí. T-Mobile používá techniku Siemense a Motoroly, oba výrobci na tom s EDGE nejsou příliš dobře a síť T-Mobile CZ by čekala řada drahých změn, než by v ní EDGE mohlo dobře fungovat. Navíc T-Mobile už jeden problém má. Na mezinárodní úrovni se T-Mobile totiž zavázal k přechodu na technologii GPRS Nortel Networks výměnou za velmi slušnou cenu řešení UMTS, kterou Nortel bude T-Mobile dodávat. To ale znamená, že již hotová řešení GPRS přijdou k vyhození a místo nich se bude implementovat technologie Nortel.

Nortel, aby ji mohl prodávat, totiž potřebuje referenčního zákazníka a málokdo by byl lepší, než T-Mobile. To ale také znamená, že T-Mobile bude tak trochu pokusným králíčkem a pokud jsou nyní jeho zákazníci u nás na problémy s GPRS zvyklí, budou si muset zvykat ještě více, až se technologie Nortelu začne zavádět. To velmi pravděpodobně vyřazuje T-Mobile pro příští dva roky ze hry o EDGE. Ostatně problémy měl T-Mobile CZ i se zaváděním GPRS, se kterým přišel rok po Eurotelu. U EDGE se situace bude opakovat.

Podobný problém by řešil i Český Mobil. Jeho síť Oskar je sice nejmladší, na druhou stranu dodavatelé ne vždy dodávali nejnovější techniku a navíc je jeho síť rozdělená na část dodávanou firmou Siemens a část firmy Ericsson. Pokud by Oskar chtěl EDGE rozběhat, stálo by ho to opravdu mnoho peněz i úsilí, už proto, že dodavatelé kvůli ceně místy sáhli i do starších modelů základnových stanic a jejich upgrade na EDGE nebude snadný. Navíc Oskar nemá pro EDGE ani zákazníky a už dříve dal najevo, že do nových služeb se o překot nehrne a s implementací počká na to, až výrobci odstraní problémy, konkurenční operátoři vysvětlí za své peníze zákazníkům o co jde, cena technologie spadne a zákazníci ji alespoň trochu budou požadovat. Především ten pád ceny Český Mobil zajímá a spolu s problémy, jaké by EDGE jeho síti přineslo se také nedá čekat, že by Eurotel předběhl.

To všechno jsou důvody, které vedou k domněnce, že Eurotel nebude technologie EDGE tolik pálit a pokud si bude vybírat mezi EDGE a CDMA-450, sáhne spíše po stavbě CDMA-450, čímž zabije několik much jednou ranou. Už proto, že tento systém by mu nabízel velmi slušnou návratnost - kdyby získal 20 000 klientů a nechal každého z nich platit 500 Kč měsíčního paušálu, měl by investici po třech letech zpět. A to je dnes velmi solidní návratnost, když uvážíme, že v této chvíli má Eurotel 12 tisíc klientů rychlé datové služby za dvojnásobný měsíční paušál.

Jak to bude s licencí

Eurotel má licenci vydanou ČTÚ na provozování sítě NMT v pásmu 450 MHz. Z tohoto důvodu by před rozhodnutím o CDMA-450 musel Eurotel situaci s ČTÚ projednat a licenci získat. Na otázku, jak by ČTÚ postupovalo v případě žádosti o licenci, odpověděl šéf ČTÚ David Stádník prostě: "V současné době tato otázka není vyřešena ani na evropské úrovni. ČTÚ předpokládá jednání s uvedenou firmou".

Dá se ale očekávat, že konkurenti Eurotelu (zejména pak T-Mobile) by spustili bohatýrský pokřik a trnem v oku by byla nová služba i klasickým ISP, kteří by tak dostali zdatného a drsného konkurenta. Jenže co, stát potřebuje Telecom i s Eurotelem prodat co nejdráže a z této pozice bude pravděpodobně nahlížet i protesty konkurentů.

Pro zákazníka jen výhody

Pro běžného zákazníka by nová služba rychlých dat představovala jen výhody. Ačkoliv je pravděpodobné, že Eurotel by ji nezprovoznil přímo jako mobilní síť, tedy neumožnil by v ní klasické hovory a provozoval ji v podstatě jako bezdrátovou místní smyčku WLL, na trh by se dostala velmi zajímavá alternativa vysokorychlostní služby s rychlostí pohybující se mezi ISDN a nejrychlejší službou ADSL a přitom s možností rozumného měsíčního paušálu. Jenže do té doby je ještě daleko. Zatím je Eurotel ve fázi výběru technologie a rozhodování se, zda si CDMA-450 nebo EDGE vůbec pořídí.