Růžové zítřky v podání T-Mobile: MDA Compact IV a Vario IV

Tento ostře nabitý PDA telefon s rozměry 103 x 52 x 18,5 milimetrů a hmotnosti necelých 160 gramů nabídne skutečně vše, co si lze jen od takového zařízení přát. Verze OS zůstává, stejně jako procesor Qualcomm 528 MHz nezměněn, navýšena ale bude operační paměť a to až na celých 256 MB. Takovou porci lze bez okolků nazvat železnou zásobou a zaplnit ji při dnešních programových nárocích opravdu nebude snadné, ne-li nemožné. Velmi dobře na tom je i uživatelská FlashROM kapacity 512 MB. Tu ale půjde navýšit zasunutím microSDHC karty do připraveného slotu.





Vario IV bude komunikovat v GSM i UMTS pásmech a stejně jako Diamond nabídne všechny myslitelné datové přenosy. K rychlé textové komunikaci poslouží pětiřádková klávesnice, která se stále více podobá opravdu plnohodnotné QWERTZ z počítače.

Příkazy bude uživatel přístroji udělovat zejména prostřednictvím dotykového displeje s VGA rozlišením a 2,8“ úhlopříčkou. Takové displeje se brzy u WM komunikátorů zřejmě stanou běžnou výbavou.

I nové Vario zastoupí funkci navigátoru, fotoaparátu a přijímače FM signálů. Multimediální výbava je tedy velmi slušná. Nové obzory otevírá také pohybový senzor, kterého využijete třeba při prohlížení internetu přes vynikající Operu Mobile 9.5. Kromě toho mohou senzoru využívat i některé hry. Slušnou výdrž komunikátoru na jedno nabití by měl zajistit vyměnitelný akumulátor kapacity 1 340 mAh.

MDA Vario IV obohatí nabídku operátora na přelomu léta a podzimu, tedy citelně později než miniaturní Compact IV. Čekání se ale podle všeho vyplatí a jestli budou praktické zkušenosti stejně dobré jako papírové parametry, pak se mohou oba přístroje snadno stát velmi populárními.