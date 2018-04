Růžové mámení pro náročné ženy - recenze Samsung L600

Samsung je v produkci dámských telefonů úspěšný. Pokud nepočítáme všemožné růžové varianty běžných modelů v portfoliu výrobce, opravdovým začátkem ryze ženských mobilů bylo véčko A400. To mělo elegantní tvar a vkusně provedenou barevnou úpravu a nechyběly v mobilu poprvé použité funkce pro ženy.

Poté Samsung připravil model E530 s oválným tvarem a dominantním pruhem přes celý telefon. Pro ženy připravil i něco luxusnějšího. Véčko E500 nabídlo hodnotný stylový design a hlavně bylo potaženo pravou kůží.

Tento telefon měl také speciálně pro ženy připraveny specifické funkce, jako je virtuální kadeřník nebo aplikace, která dokáže zobrazit podobu možného potomka. Samsung E500 byl nabízen i ve velmi luxusní verzi Versus vytvořené ve spolupráci s módním domem Versace.

Současnost dámských telefonů zastupuje oblíbené véčko E570, které svým tvarem i zpracováním navazuje na zmiňovaný úspěšný model E530. Nový telefon dostal několik vylepšení a lákadlem se stal květinový vzor na krytu telefonu. Tento model doplnilo v nabídce Samsungu jednoduché véčko E420, které toho mimo povedeného vzhledu ale moc nenabídlo.

Úplnými novinkami pro ženy jsou dva nové modely L310 a L320. Jedná se opět o stylové rozevírací mobily. Oba s podobnou výbavou, ale s rozdílným designem. Jestliže model L310 jako by z oka vypadl dámským modelům od Nokie z řady L' Amour, druhá novinka s oblým tělem navazuje na Samsung E570.

Stylový vysouvací mobil se senzorovými funkčními klávesami a bohatou výbavou určený ženám.

Ačkoliv je Samsung světový specialista na vysouvací telefony, na ryze ženský vysouvák se čekalo až do druhé poloviny loňského roku. Dosud dominantní véčkové mobily doplnil dnes testovaný model L600. Ten nenabízí pouze pohledný design, ale uspokojí také zákaznice toužící po dobře vybaveném mobilu.

Vzhled - jediný ryze ženský vysouvák

V Samsungu si zřejmě řekli, že úspěšný dámský telefon musí mít oblé tvary. Něco na tom bude, jelikož před časem s podobně tvarovanými mobily sklízel úspěchy již neexistující Siemens. Některým (BenQ-)Siemensům je dokonce testovaný telefon nápadně podobný.

Na čistých tvarech telefonu není co vytknout. Protáhlý oblázek nepostrádá eleganci, kterou zvýrazňují senzorové funkční klávesy. Ty nejsou bez podsvícení vůbec vidět. Naopak jasně rozsvícené funkční klávesy ve vysunutém stavu podtrhují důstojnou eleganci.

Dominantními prvky zavřeného telefonu jsou vedle nepřehlédnutelného displeje zejména vystouplé navigační tlačítko a vkusně provedený kryt reproduktoru, který je zakrytý mřížkou. Na bocích telefonu narušují jednobarevné pojetí stříbrná tlačítka pro regulaci hlasitosti a pro fotografování.

Oproti většině nových Samsungů není model L600 nijak extrémně tenký. S rozměry 99 x 44,5 x 17,2 milimetru se jedná o kompaktní mobil, který se pohodlně vejde jak do kapsy, tak nezabere příliš místa v kabelce.

V nadpisu zmiňujeme růžové mámení, protože právě v této barvě máme telefon k dispozici. Růžová barva je sice signifikantní pro všechny dámské telefony, novinku L600 však můžete mít i ve fialovém, tmavě modrém a světle zeleném provedení. Nevíme však, které verze budou dostupné na našem trhu.

Zpracování testovaného telefonu je klasicky precizní, stejně jako pro většinu modelů od Samsungu. Použité plasty vypadají hodnotně a zejména lesknoucí se přední část vypadá stylově. Kryt baterie nevrže a vysouvací mechanismus klade přesně takový odpor, aby nebyl problém telefon jednoduše vysunout a zároveň se telefon například v kapse nebo kabelce samovolně nevysouval.

Displej - malý, ale kvalitní

Svým rozlišením 176 x 220 obrazových bodů displej testovaného Samsungu nikoho neohromí. Displej je však poměrně malý a tak nabízí velmi jemný rastr. Podání barev je také věrné. Čitelnost na přímém sluneční světle by mohla být lepší. Vinu nese zejména lesknoucí se krycí sklíčko.

Displej je samozřejmě aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 262 000 barev. Zobrazovací schopnosti displeje jsou, jak už jsme naznačili, na dobré úrovni. Jas můžeme nastavovat v pěti krocích. Nechybí možnost zvolit délku podsvícení.

Na displej v pohotovostním stavu můžeme nastavit Dynamickou tapetu, která se automaticky mění podle místa přihlášení do sítě (V České republice je zobrazeno Staroměstské náměstí, ve Francii Vítězný oblouk) a podle denní doby.

K dispozici je samozřejmě i možnost nastavení libovolného obrázku jako tapety. Navíc lze zvolit, zda má být v pohotovostním stavu zobrazen kalendář, případně dva ukazatele času, z nichž jeden zobrazuje místní čas a druhý čas vybrané destinace.

Grafické provedení menu telefonu je oproti starším modelům výrobce zcela nové. Na výběr jsou dvě barevná provedení: modré a fialové. Oproti novému Samsungu G600 však není možné nová grafická témata vytvářet. Zvolit také můžeme animaci přechodu při pohybu v menu a to ze dvou způsobů.

Baterie - velmi dobrá výdrž

Testovaný dámský Samsung používá Li-Ion baterii s kapacitou 800 mAh. S tou by měl telefon vydržet podle údajů výrobce na příjmu až 220 hodin, nebo by s ním mělo být možné nepřetržitě volat až tři a půl hodiny. V našem testu si vedl dámský Samsung L600 skvěle a vydržel na příjmu pět a půl dne. V testu výdrže jsme vyzkoušeli všechny funkce telefonu, volali přibližně 10 minut.

Ovládání - efektní dotyková tlačítka

Ovládání Samsungu L600 se nijak neliší od dalších nových modelů výrobce. Ústředním ovládacím prvkem telefonu je čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzováním uprostřed. Bohužel i v případě tohoto modelu slouží stisk potvrzovacího tlačítka v pohotovostním stavu pro vstup na internet.

Jak jsme se již zmínili, má nový model L600, stejně jako mnoho dalších nových Samsungů, senzorové funkční klávesy. Opět si neodpustíme poznámku, že hardwarová tlačítka zprostředkují lepší ovládání.

Senzorové klávesy jsou sice efektní, ale ne vždy na poprvé tlačítko zareaguje - to se týkalo zejména levého tlačítka na námi testovaném vzorku telefonu. Naštěstí jsou jednotlivé ovladače od sebe dostatečně vzdálené a tak nedochází k přehmatům. Poslepu se samozřejmě tlačítka nahmatat nedají. Jelikož se telefon zapíná tlačítkem na pravém boku, slouží tlačítko pro ukončení hovoru jako korekční klávesa.

Pochválit musíme malý výstupek nad navigační klávesou, který umožňuje pohodlné vysouvání a zasouvaná telefonu. Alfanumerická klávesnice je seřazena ve čtyřech vodorovných řádcích. Jednotlivé klávesy tak nejsou horizontálně vyznačené. Ani to nepřispívá snadnému ovládání poslepu.

Hlavní menu Samsungu L600 je tvořeno maticí 3 x 4 ikony. Obligátní řádkové textové zobrazení hlavního menu není možné. Níže položené nabídky jsou ale již v obvyklém řádkovém uspořádání. Stejně jako další nové Samsungy, umí model L600 zobrazit nabídku jednotlivých položek, aniž by bylo nutné do nich vstupovat. To zrychluje práci s telefonem.

Zachována zůstala i vlastnost, kdy si telefon pamatuje poslední navštívenou položku menu a příště vás na ní přímo navede. Jednotlivým směrům navigační klávesy v pohotovostním režimu můžeme přiřadit různé funkce. Kontextové klávesy mají pevně dané funkce, které nejdou změnit.

Telefon nabízí i zrychlené menu, které lze vyvolat v pohotovostním stavu například stiskem navigační klávesy nahoru. Tato nabídka umožňuje rychlý přístup k vybraným funkcím, které si můžeme předdefinovat.

Telefonování - ztišení pouhým překlopením

Telefonní seznam dámského Samsungu pojme dostatečné množství kontaktů - rovnou tisícovku. Ke kontaktu může přiřadit vedle jména a příjmení čtyři telefonní čísla, číslo faxu, e-mailovou adresu, datum narození a poznámku.

Samozřejmostí je možnost zvolení specifické vyzváněcí melodie (může být i ve formátu MP3) a obrázku či fotografie. Kontakty lze třídit do skupin volajících. Ty můžeme i vytvářet a nechybí možnost k nim zvolit vlastní melodii a obrázek.

Vyhledávat kontakty v seznamu je telefon schopen pomocí postupného zadávání až dvaceti znaků. Využít můžeme i slovník T9. Kontakty mohou být seřazeny podle křestního jména nebo příjmení. Nechybí tradiční možnost přiřadit nejpoužívanější kontakty jednotlivým klávesám alfanumerické klávesnice.

Samsung L600 pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz). Zvuk reproduktoru je bez výhrad, u mikrofonu nás překvapila jeho menší citlivost. Naopak nás potěšil kvalitní hlasitý odposlech.

Dámský telefon od Samsungu má na první pohled nepříliš důležitou funkci a to možnost ztlumit příchozí hovor pouhým otočením telefonu položeného na stole displejem dolů. Tato funkce se však ukázala jako velmi šikovná, funguje totiž i při přehrávání hudby z hudebního přehrávače nebo rádia a to i s připojenými sluchátky.

Zprávy - SMS, MMS i e-mail

Telefon uloží až 200 textových zpráv. Při psaní se zapnutým slovníkem T9 telefon píše bez diakritiky a tak odesílané zprávy nezkracuje. Na displeji je nejen zobrazen odpočet znaků z celkového počtu 160, ale i pořadí vícenásobné textové zprávy. Nechybí doručenky. K dispozici je i blokace až deseti čísel.

I Samsung L600, jako většina novějších modelů výrobce, má takzvanou SOS zprávu. Tato funkce umožňuje v případě ohrožení čtyřnásobným stiskem klávesy pro regulaci hlasitosti odeslat přednadepsanou zprávu až pěti příjemcům. Zvolit lze opakované odeslání SOS zprávy a při zpětném zavolání od příjemců nouzové textovky telefon hovor automaticky přijme.

Editor multimediálních zpráv MMS má přehledné zobrazení a přímo z něj můžeme pořizovat fotografie, videa nebo hlasové poznámky. Paměť na MMS zprávy je omezena pouze volnou sdílenou pamětí.

V testovaném dámském mobilu nechybí ani e-mailový klient s podporou protokolů POP3, SMTP a IMAP4. Text e-mailu může mít pouze 1000 znaků. Do elektronické pošty můžeme vkládat libovolné přílohy, stejně jako vizitky, schůzky, výročí, úkoly nebo poznámky.

Velikost stahovaných e-mailových zpráv je neomezená. Stahovat lze jen hlavičky, nebo celé zprávy. Taktéž si můžeme zvolit časovou periodu stahování. Můžeme posílat kopii sobě, výpis o doručení, potvrzení o přečtení a přidat automatický podpis. V nabídce je i seznam umožňující blokovat až 10 e-mailových adres nebo také 10 nežádoucích předmětů.

Další funkce - krokoměrem proti kaloriím

Nový dámský Samsung nezapomíná ani na zábavu a tak si uživatelka může například vychutnat hudbu z vestavěného hudebního přehrávače. Vadou na kráse je nemožnost přehrávat hudbu na pozadí při práci s jinými funkcemi telefonu. Hudbu můžete poslouchat i přes stereofonní Bluetooth sluchátka.

Se standardně dodávanými sluchátky hraje telefon poměrně kvalitně. Nechybí opakování a náhodný výběr přehrávaných skladeb. Obrázek alba přiřazený k MP3 skladbě nám však telefon nezobrazil.

Hudbu můžeme poslouchat i z vestavěného FM rádia s podporou RDS. Telefon sám naladí všechny dostupné stanice a uloží je. Na rozdíl od hudebního přehrávače může rádio hrát i na pozadí. Rádio poslouží i jako alarm budíku a nechybí připomenutí programu.

Organizační složku Samsungu L600 zastupuje přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem. Události z kalendáře se mohou opakovat a to až do zadaného termínu. Budík nabízí pět časů buzení.

Dále v telefonu najdeme hlasový záznamník, který dokáže pořídit až hodinový záznam. Nechybí podpora Javy MIDP 2.0 (v telefonu je osm her, z nichž jsou v polovině případů pouze demoverze), poznámkový blok, světový čas, kalkulačka s pokročilými funkcemi, převodník měn a fyzikálních jednotek, časovač a stopky. K dispozici je i prohlížeč kancelářských dokumentů.

Ryze dámský Samsung L600 má i ryze dámské speciální funkce. Jednou z nich je návod na výběr správného parfému. Dále v telefonu najdeme funkce biorytmus, poměr výšky a hmotnosti, aplikaci na měření kalorií, růžový kalendář a nákupní seznam.

Další extra funkcí je krokoměr. Tato aplikace nepočítá pouze kroky, ale také ušlou vzdálenost a po zadání osobních údajů dokáže i vypočíst spálené kalorie. Krokoměr funguje na pozadí a zobrazuje počet kroků i na displej v pohotovostním stavu. Nastavit lze upozornění na počet ušlých kroků, vzdálenosti nebo spálených kalorií.

Testovaný telefon podporuje datové přenosy EDGE třídy 10, které můžeme využít pro vestavěný wapový prohlížeč 2.0. Připojit telefon k počítači lze přes Bluetooth 2.0 nebo pomocí datového kabelu. Telefon podporuje USB 2.0 s funkcí Mass Storage. Vestavěnou paměť s kapacitou 30 KB můžeme zvětšit pomocí paměťových karet formátu microSD až o 2 GB.

Fotoaparát - špatná kvalita fotografií

Samsung L600 má dvoumegapixelový fotoaparát s čtyřnásobným digitálním přiblížením. Kvalita pořízených fotografií je však na velmi nízké úrovni. Pořízené snímky jsou rozmazané a zahalené do "mlhy". Jestli se jedná o vadu pouze námi zkoušeného telefonu, jsme nemohli vyzkoušet, jelikož jsme neměli k dispozici další vzorek telefonu.

Snímky můžeme pořizovat s několika efekty nebo rámečky. Nechybí možnost pořizovat vícenásobné snímky a k dispozici je samospoušť. Blesk telefon nemá, zrcátko pro pořizování autoportrétů však nechybí. Videonahrávky mohou mít maximální rozlišení 176 x 144 obrazových bodů, délka je omezena pouze volnou pamětí.

Závěrečné hodnocení