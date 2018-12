Spotřeba panelů roste. Apple jich letos potřebuje přes čtvrt miliardy

Letošní spotřeba displejů pro iPhony má na základě informací publikovaných serverem DigiTimes oscilovat mezi 250 až 270 miliony kusy. Zajímavé na tomto odhadu je, že i pokud by skutečná spotřeba Applu byla deset milionů kusů pod tímto intervalem, znamenalo by to rekordní odbyt. Tedy samozřejmě v případě, že by se počet dodaných panelů rovnal nebo velmi blížil objemu prodaných iPhonů.

Zatím byl pro Apple nejsilnější rok 2015, kdy celkový počet v té době prodávaných iPhonů překročil hranici 230 milionů kusů. Oproti roku 2014 představoval tento výkon masivní 37procentní meziroční nárůst. Loňský výsledek byl v historii Applu druhý nejlepší, výrobci se totiž podařilo prodat téměř 217 milionů iPhonů.

Je však jasné, že mezi počtem dodaných panelů a prodaných iPhonů nemůže být rovnítko už z prostého důvodu, že jisté procento musí být vyhrazeno pro náhradní díly.

Jejich počet lze obtížně odhadovat. Jen pokud by výměnu displeje potřeboval každý desátý prodaný iPhone, zásoby servisů by v součtu čítaly přes 20 milionů panelů. V případě, že by byl počet takových servisních zákroků vzhledem k celkovému odbytu pětiprocentní, servisní zásoby by představovaly objem 10 milionů displejů.

Poroste spotřeba OLED panelů

Až do příchodu iPhonu X zůstával Apple věrný klasickým LCD obrazovkám a moderní OLED jednotkou byla poprvé osazena právě „desítka“. Zatímco loni Apple takové obrazovky potřeboval jen pro tento jeden model, letos má v plánu uvést jeho dva následovníky a těm pochopitelně už moderní displej odepřít nemůže.

Celkové prodeje iPhonů v jednotlivých letech

Celková spotřeba OLED panelů má tak být mezi 110 a 130 miliony kusy, přičemž 70 až 80 milionů má představovat objednávka 5,8palcových jednotek pro současný iPhone X a jeho nástupce se stejně velkým displejem. Zbylý objem mezi 40 až 50 miliony má pak být určen pro jeho zvětšenou variantu s 6,5palcovým displejem.

Třetí letošní iPhone, jemuž je přisuzován 6,1palcový displej, má z celkové objednávky uzmout 60 až 70 milionů LCD panelů. Přibližně stejné množství si pak mezi sebe rozdělí starší modelové řady, jejich produkce bude pokračovat i letos. Jmenovitě to budou iPhony 7, 8 a nezastaví se ani linky chrlící kompaktní model SE.

Samsung nadále primárním dodavatelem

Zpráva DigiTimes se ztotožňuje s dřívějšími názory, že hlavním dodavatelem OLED panelů bude nadále Samsung Display. Jejich druhým největším poskytovatelem by se mohlo stát LG, ovšem zřejmě až pro druhé pololetí, kdy by mohlo dodávat 6,5palcové jednotky.

Některé dřívější informace naznačují, že LG nebude schopno Applu letos OLED panely v požadovaném objemu dodávat a vše tedy bude záležet na tom, zda se výrobci podaří navýšit své produkční kapacity. Podle nejnovějších zpráv sice sám Apple v utajované továrně vyvíjí a produkuje MicroLED panely, ovšem ty nebude možno u iPhonů použít dříve než za tři až pět let (více v článku Apple tajně vyrábí vlastní obrazovky microLED).

Dodavateli LCD LPTS displejů má pak krom LG být také Japan Display nebo rovněž japonský Sharp, který patří pod křídla Foxconnu, v jehož výrobních centrech se iPhony od nepaměti kompletují.