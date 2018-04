Rusové jsou posedlí mobilními telefony

V Rusku vrcholí zájem o mobilní telefony. Počet jejich uživatelů se v posledních dvou letech každý rok zdvojnásoboval a v současné době je v zemi 42 milionů uživatelů mobilní sítě. Podle účastníků mezinárodní konference o mobilním spojení, která právě skončila v Moskvě, současný boom však nyní končí a na trhu se očekává mírná stagnace.

Mobilní síť se v Rusku od konce 90. let velmi rychle rozvíjí. Mnozí Rusové tvrdí, že již zapomněli čísla svých pevných linek. Mobilní telefony dostávají od úřadů dokonce důchodci a veteráni druhé vlastenecké války, kteří se nedočkali pevných linek, na něž mají nárok zdarma. Za mobilní spojení musejí sice doplácet, ale celkem si ho pochvalují.

Letos by se podle expertů počet uživatelů mobilní sítě měl proti loňsku zvýšit jen o 55 až 60 procent. Podle náměstka ministra spojů a informatizace Borise Antonjuka zpomalení tempa souvisí s tím, že trh je již nasycen. Počet uživatelů mobilní sítě totiž přesáhl počet uživatelů pevných linek.

Zároveň se očekává zásadní zrychlení technického pokroku. Na ruském trhu se mají co nevidět objevit telefony třetí generace, tzv. 3G, které umožňují nejen posílání fotografií, ale i videozáznamu. Podle Antonjuka povolení k provozu nového spojení se budou zřejmě vydávat již v letošním roce.

Experti zároveň předpokládají, že měsíční zisk mobilních operátorů z jednoho zákazníka se může v budoucnu snižovat. Na počátku výstavby sítě GSM například činil 70 až 80 dolarů, nyní se pohybuje na úrovni 14 až 15 dolarů a v budoucnu to bude kolem deseti až 12 USD. Větší snižování se ale neočekává, neboť by to podle Antonjuka omezilo rozvoj mobilní sítě.

Ruští operátoři zároveň slibují, že telefony budoucnosti budou vysílat nejen zvuk a obraz, ale například také vůně. "Je těžké prodávat technologie bez emocí. Právě emoce budou hlavní hybnou sílou technologie budoucnosti," předpovídá Eldar Murtazin, analytik ruského trhu mobilních terminálů.