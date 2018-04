Ruský smartphone obdivuje celý svět. Má displej vpředu i vzadu

Na stánku ruské firmy Yota byla neustále fronta. Novináři z celého světa si chtěli prohlédnout revoluční smartphone s displeji na obou stranách přístroje. Za fronty ovšem mohla sama společnost. Designový stánek byl malý a tmavý a telefony nebyly tradičně vystavené k volnému prohlédnutí.

Pár maket zastrčil výrobce do jakýchsi kapslí, kde však přístroj nešlo vyzkoušet a ani vyfotografovat. A pár vzorků drželi dva prezentující. Na Yotu se tedy muselo počkat.

Nutno dodat, že design přístroje je dost fádní a nenápadný. Proto ani vystavené makety v kapslích k prohlížení moc nelákaly. Zepředu vypadá Yota jako obyčejný, spíš průměrný smartphone, trochu ve střídmém stylu iPhonu. Zadní strana je pak mírně vyboulená.

Yota je však revoluční smartphone, protože má dva displeje: přední je klasický barevný s HD rozlišením (1280 × 720 pixelů), zadní pak typu e-ink. Oba mají úhlopříčku 4,3 palce.

V principu je ovládání telefonu tradiční. Dotykový je pouze přední displej, zadní e-ink displej je vlastně na jednu stranu designový kryt telefonu a na druhou velmi praktický zobrazovač statických informací.

Yota nebyla jediným smartphonem s e-ink displejem na barcelonském výstavišti. Jenže čínský pokus o android s výhradně e-ink displejem můžeme považovat spíš za hříčku než za prakticky použitelný přístroj. E-ink displej se totiž strašně pomalu překresluje a co nevadí u čteček knih, je u smartphonu nepoužitelné. To Yota smysl dává a i docela dobře funguje.

Druhý displej ruského smartphonu není dotykový a pouze zobrazuje informace, které si na něj uživatel přenese. Může to být tapeta, ale v praxi jsou zajímavější spíš praktické informace. Mohu to být e-maily, zprávy z Facebooku nebo třeba mapy.

Mimo prezentaci byla Yota vystavená jen v jakýchsi bublinách.

A proč to vše zobrazovat na zadní straně přístroje na monochromatickém displeji? Hlavním důvodem je úspora energie. Velký barevný displej spotřebovává hodně energie, naopak technologie e-ink je velmi úsporná. Takže zadní displej stále zobrazuje informace a hlavní displej je vypnutý.

Při prezentaci vzorek slušně fungoval a ukázal, že nápad ruské firmy má šanci na úspěch. Má to však několik ale. Cenu výrobce neprozradil, ale rovnou uváděl, že bude vysoká. Yota má patřit mezi do prémiového segmentu. V našem kontextu by to mohlo být okolo 15 tisíc korun, v ruském to však může být i mnohem více.

Zatím také není jasné, kdy se telefon začne vyrábět, kdy a hlavně kde bude dostupný. Je otázkou, zda Yota mobil neuvede zpočátku jen na ruském trhu. V zahraničí bude firma potřebovat silného distributora, ale podrobnosti zatím neprozradila.

Yota je zároveň ruským metropolitním mobilním operátorem (působí v mnoha metropolitních oblastech, ale nemá celoplošné pokrytí) se sítěmi LTE. Proto je podporuje i smartphone Yota. Přístroj běží na Androidu 4.2 a výbava je slušná. Z nejrůznějších zajímavostí představených na letošním kongresu MWC nám právě tento koncept přišel nejsmysluplnější.