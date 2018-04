Ruský navigační systém zatím kulhá za americkým GPS

Vladimir Popovkin z Roskosmosu dále vyvrátil spekulace, že počet navigačních družic na oběžné dráze je nedostatečný. Přesnosti amerického systému GPS se má ruský projekt přiblížit do roku 2020. Do té doby Rusko do projektu investuje další stovky miliard rublů.

Ruský navigační systém, o jehož realizaci se hovořilo už v polovině 70. let minulého století, byl spuštěn v roce 1993 a fungoval hlavně pro potřeby armády. Podfinancovaný projekt ale nebyl životaschopný a vzkřísit se ho podařilo až v prezidentské éře Vladimira Putina po roce 2000, kdy na jeho dokončení vláda uvolnila miliardy rublů.

Ruští experti se netajili záměrem vyvinout systém přesnější než americký GPS či nově budovaný evropský projekt Galileo. Glonass ale od počátku doprovázely technické problémy, které vyvrcholily v roce 2010, kdy se kvůli havárii nosné rakety tři družice Glonass místo na oběžné dráze ocitly na dně Tichého oceánu. V Roskosmosu se začalo hovořit i o podezření z finančních machinací.

Glonass začínají podporovat i smartphony. Jedním z prvních byl iPhone 4S.

S nasazením Glonassu přitom Rusko dál spojuje velké naděje, do roku 2020 do něj Roskosmos vloží dalších 300 miliard rublů (190 miliard korun). Armáda ho chce využívat při navádění raket nového protiraketového systému S-500 nebo mobilních balistických raket Iskander. Majitelé dopravních firem chtějí pomocí navigace sledovat pohyb svých nákladních aut nebo železnice pohyb vlakových souprav. Systém má řídit dopravu ve velkých městech a bránit Moskvu před chronickými dopravními zácpami.

"Navigační obojek" si pro svého psa už v roce 2008 optimisticky opatřil dokonce sám Putin. Objevily se zprávy, že navigační čidla připevněná na talárech soudců mají pomáhat policistům při pátrání v případě únosu.

Podle Popovkina zůstává konečným cílem ruských expertů dosažení přesnosti až na úroveň šesti centimetrů. "Ve srovnání s americkým systémem GPS jsme ale zatím o něco méně přesní," přiznal šéf Roskosmosu. "Jedním ze závazných cílů je dosažení přesnosti srovnatelné s GPS do roku 2020," dodal.

Ruský systém využívá v současné době 31 družic, což plně postačuje k pokrytí celé Země navigačním signálem. Z 31 družic je 24 v aktivním stavu, zbytek se testuje či funguje jako záloha. V příštím roce chce podle Popovkina Roskosmos zahájit zkoušky navigačních družic nové generace Glonass-K.