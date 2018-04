Aby nás zápaďáci nešmírovali. Rusko chce vlastní systém pro mobily

Setkání ruského ministra komunikací Nikolaje Nikiforova se zástupci finské Jolly a ruského IT průmyslu se uskutečnilo ve čtvrtek 14. května. Předmětem této schůzky byla diskuze o nutnosti vytvoření nezávislého ruského mobilního operačního systému. Ministerstvo totiž současné mobilní operační systémy klasifikuje jako programy, pro které neexistuje žádný konkurenční ruský produkt.

Ruské vládě totiž vadí, že podíl produktů z dovozu dosahuje na mobilním trhu výrazných 95 %. Z toho tak plynou obavy z rizika špionáže. Existují totiž mnohá podezření, že společnosti vyvíjející operační systémy do nich umisťují takzvaná zadní vrátka. Ta pak umožňují například vzdálené ovládání smartphonu, a tudíž i přístup k citlivým datům. Jedna taková vrátka do Androidu objevil v roce 2012 odborník na bezpečnostní služby Dmitri Alperovitch (více zde).

Hlavním úkolem tak je dosažení nedotknutelnosti osobních údajů ruských mobilních uživatelů. Obavy ze špehování přiživil i skandál kolem americké bezpečnostní služby NSA, která sledovala internetovou komunikaci statisíců lidí po celém světě. Skandální informace o chování amerických tajných služeb vynesl v polovině roku 2013 bezpečnostní technik NSA a CIA Edward Snowden (více u kolegů na Technetu).

Zda se autorům ruského OS podaří uživatele přesvědčit, že v případě domácího systému jim podobná rizika nehrozí, o tom lze v tuto chvíli pouze spekulovat. Jistotu, že v systému nebudou zadní vrátka, která poslouží místním tajným službám, mít však zřejmě nikdy nebudou.

Vytvářet nový operační systém od nuly je náročná a zdlouhavá činností. Rusko je tak odkázáno na mezinárodní spolupráci. A právě proto byla přizvána finská Jolla, jejíž otevřený systém Sailfish má ruským IT specialistům výrazně pomoci při vývoji nového mobilního systému. Ten vznikne právě na základu Sailfish.

Ministr Nikiforov doufá, že díky tomu se podaří Rusku do deseti let snížit tržní podíl zahraničních mobilních operačních systémů ze současných 95 % na 50 %. Současně doufá, že by Rusko mohli ve snaze vyvinout vlastní mobilní systém podpořit i ostatní členové hospodářského uskupení BRICS. Tedy Brazílie, Indie, Čína a Jižní Afrika. V takovém případě by Rusko získalo potenciální úrodnou půdu pro rozšíření svého vlastního mobilního systému.

Již v roce 2010 tehdejší ruská vládní garnitura rozhodla o nutnosti vývoje nového operačního systému pro osobní počítače, který by konkuroval Windows od Microsoftu. S vládními OS mají zkušenosti i v Číně, na Kubě a v Severní Koreji (více na Technetu).