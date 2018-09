V Rusku chtějí vybudovat speciální mobilní síť. Bude jen pro vyvolené

15:14 , aktualizováno 15:14

Do roku 2024 by mělo Rusko mít speciální mobilní síť určenou výhradně pro potřeby státních úřadů. V pondělí se na tom usnesla ruská vláda. Privátní síť má fungovat na technologii LTE, a to v dosud komerčně nevyužité frekvenci. Projekt spadá do národního programu Digitální ekonomika schváleného loni v červenci.