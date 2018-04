Rusko do dvou let dokončí GLONASS - konkurenci pro americké GPS

V úterý 25. prosince bylo na ruském kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu rušno. Raketa Proton odtamtud startovala se třemi důležitými satelity navigačního systému GLONASS, který by se měl do dvou let stát konkurenční technologií pro americké GPS.

Tři nové satelity se na oběžné dráze připojí k šestnácti již fungujícím družicím. V rámci celého projektu se ale počítá až se čtyřiadvaceti satelity. Rusko by je do vesmíru mělo vyslat do roku 2009, čímž by svou navigační technologií pokrylo prakticky celý svět.

Navigační systém GLONASS začal být vyvíjen již v polovině 70. let, kdy měl sloužit především armádě sovětského impéria k přesnému zmapování některých území. Po pádu totalitního režimu v devadesátých letech ale veškeré plány na samostatnou ruskou navigační technologii zkrachovaly a hovořit se o nich začalo až za vlády Vladimira Putina. Nyní je GLONASS financován z vládního rozpočtu.

EU se také snaží

Ani Evropská unie nezůstává ve vyvíjení navigačních technologií pozadu. Ba naopak, dlouho problematický systém Galileo začíná mít konečně dobré vyhlídky. Na začátku prosince našli ministři dopravy v Bruselu způsob, jakým evropskou konkurenci pro GPS dále financovat a celý projekt v přepočtu za zhruba devadesát miliard korun dokončit.- více zde

O systému Galileo se hovoří jako o evropské alternativě GPS, která by měla přinést přesnější určování poloh a také nabídnout mnoho nových a kvalitnějších služeb. EU navíc zdůrazňuje, že jeho kontrola bude plně civilní; na rozdíl od GPS, které má v rukou pouze Pentagon.