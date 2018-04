Ruské letadlo z dob studené války bude šířit signál při přírodních katastrofách

Ruský Mjasiščev M-55. Měla to být odpověď na zbrusu nové a moderní americké výzvědné letadlo Lockheed U-2, které dokázalo bez jediného zpozorování prolétnout napříč Sovětským svazem. Měl to být další z vojenských vynálezů v rámci nekonečného předhánění se v dobách studené války.

Výsledek? Čtyři nepříliš povedené prototypy a v té době neuskutečnitelné vize na „dokonalého vzdušného špiona“. Sovětští vynálezci by se asi divili, kam se jejich koncept ubere na počátku dalšího tisíciletí. A divili by se ještě o to více, když by se dozvěděli, že na dokončení M-55 se budou podílet firmy ze Západu.

Špion se vrací! Tentokrát letí pomáhat

Špionážní letadlo, které mělo v šedesátých letech sloužit sovětským výzvědným službám, tentokrát nebude nad krajinou přelétat v rámci válečného konfliktu nebo pro pozorování nepřátelského území. Bude naopak nápomocné, a to zejména při nejrůznějších přírodních katastrofách, kdy nejen lidé, ale i záchranné složky díky poničeným vysílačům ztratí veškerou možnost dálkové komunikace. V postižených oblastech, kde obvykle není možné rychle zavést mobilní jednotky nebo potřebné přístroje napojit na satelitní přenos, bude letadlo šířit signál pro telekomunikace.

Pro plnou funkčnost technologie, na které se podílejí i vědci z USA, je potřebná právě ona velká výška „letícího vysílače“. Bylo totiž vypočítáno, že letadlo ve výšce zhruba dvaceti kilometrů (což právě Mjasiščev-55 dokáže) může rozšířit signál pětkrát více do šířky než to, které letí pouze pět kilometrů nad zemí. Bude-li M-55 skutečně uveden do provozu, jeho provozní náklady nebudou nejnižší – je však jasné, že by jeho služeb bylo využíváno pouze v kritických situacích.

Jak všechny práce na dlouho zapomenutém stroji, který se měl stát pýchou Sovětů v dobách studené války, budou pokračovat a zda bude celý projekt úspěšný, si ale ještě budeme muset počkat.