Dva roky rušil na dálnici signál. Měl plné zuby řidičů s mobilem u ucha

Florida je přitom jedním ze států, kde není použití mobilního telefonu při řízení nezákonné. Avšak například SMS lze psát pouze ve chvíli, kdy vůz stojí. Šedesátiletý Jason R. Humphreys však měl při každodenních cestách po floridské dálnici Interstate 4, již plné zuby řidičů, které více než silniční provoz zajímaly mobilní telefony.

Do své Toyoty Highlander tak umístil rušičku mobilního signálu, kterou poté přibližně dva roky nelegálně používal. Vůbec si přitom neuvědomil, že použití zařízení, které vysíláním rádiového signálu zcela blokuje veškerou elektronickou komunikaci v okolí, představuje značné bezpečnostní riziko. V případě mimořádné události by totiž nebylo možné přivolat pomoc a znemožněna by byla i komunikace zasahujících složek.

Podle Federal Communications Commission však byly dopady rušičky mnohem závažnější. Již v dubnu 2013 americký regulátor obdržel od společnosti Metro PCS stížnost o rušení signálu mobilních věží. Společnost posléze vysledovala, že výpadky se opakují pravidelně každý den v ranních a večerních hodinách. A to konkrétně na věžích mezi městy Seffner a Tampa.

Vysledovat pak zdroj rušení signálu nebylo pro šerifa a agenty příliš složité. Paradoxně díky obousměrnému rušení vysílaček v blízkosti podezřelého vozu šli na jistotu. Poté, co podezřelého muže vytáhli z vozu, našli nelegální rušičku signálu pod sedadlem spolujezdce.

Šedesátiletý hříšník se ke všemu doznal. Za použití rušičky, které jsou v USA nelegální, byla Humphreysovi vyměřena pokuta ve výši 48 tisíc dolarů, v přepočtu tedy necelých 970 tisíc korun. Navíc se bude zpovídat přes soudem. Obviněný se k případu odmítl jakkoli vyjádřit.