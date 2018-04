Rušičku mobilů pořídíte za pár korun – v okolí si nikdo nezavolá

Zajímavé je, že rušička nedovede vyrušit již probíhající hovor. Pokud ji prostě zapnete ve chvíli, kdy někdo telefonuje, tento telefonát vyrušen není. Nezávislý odborník, který rušičku laboratorně zkoušel, ale dodává, že datové technologie rušička úspěšně vyruší i v případě již aktivního spojení.

Vysvětlení je dle něj jednoduché: rušička nemá dostatečný výkon na to, aby probíhající hovor ukončila. To se podaří pouze v případě, že je v co největší blízkosti vysílajícího telefonu.

Reálná krabička, co se může hodit

Rušička mobilních telefonů tedy není žádný tajuplný mýtus. Je to reálné zařízení, které je však běžnému uživateli prakticky k ničemu. Přesto však existuje spousta způsobů jejího použití. Většina z nich má, stejně jako samotné použití rušičky, nelegální podstatu.





Tyto přístroje například používají zloději pro rušení GSM alarmů. Je to velmi jednoduché a obrana je velmi složitá – navíc se k těmto účelům používají výkonnější přístroje, takže vám nepomůže ani umístění vysílací jednotky někam doprostřed domu, kam by tato rušička svým působením nedosáhla.

Dovedeme si však představit i praktické a zcela legální způsoby použití rušiček. Krom toho, že by je jistě mnozí rádi viděli instalované ve vozech MHD, v divadlech, kinech nebo věznicích, mohla by být rušička užitečným pomocníkem třeba při choulostivých obchodních jednáních, kdy je zapnutý mobilní telefon jedním z nejjednodušších způsobů odposlechu. Vatikán by ji naopak jistě uvítal při volbě nového papeže.