Rušička GSM: První seznámení

Mnozí z nás si jistě nedovedou život bez mobilu již ani představit a nebo ano, ale pouze s velkým úsilím a velkým sebezapřením. To se ovšem týká nás samotných. Pokud nás totiž někdo ruší, zjistíme, že jsme velice netolerantní a častokrát nás lidé s mobily kolem ruší.

Proto se jisté chytré hlavy daly dohromady a vyrobili zařízení, s jehož spuštěním všem okolním mobilistům srazí hřebínek a ve stejnou chvíli jsou si rovni jak majitelé Nokia 8850, tak Motorola Amio.

Rušička mobilů vypadá jako malá neškodná krabička, ale dokáže způsobit velkou nervovou labilitu, což je v nejednom případě, a teď promiňte, nasírací. Určitě každý uživatel mobilního telefonu u nás jistě zná situaci, kdy mu vypadl signál uprostřed hovoru, či nešlo vůbec vytočit číslo. To se týká jak Paegasu, tak EuroTelu a ušetřen těmto nepříjemnostem nebude ani Český Mobil.

Rušička mobilů má vysílací výkon 1W, aby dokázala "překřičet" ostatní GSM vysílače. To se jí úspěšně daří v okruhu min. 5 a max 50 metrů. Rušička pracuje tak, že vysílá šumy v celém 900MHz pásmu, takže vykryje celé spektrum, které používají mobilní telefony. Možná právě kvůli tomu asi nedostane požehnání od ČTU.

Na druhou stranu by povolení nemuselo být nemožné, jelikož jsou místa, kde by se tato rušička vyloženě hodila. Nechci říkat, že mne momentálně žádné nenapadá, ale mám jich na mysli opravdu po málu. Například restaurace nebo ještě lépe kina a divadla. Zde by se tyto krabičky zcela jistě uživily.

Jestli vás zajímají některé podrobnosti o tomto zařízení, ušetřete se zatím psaní. Na čtvrtek jsme pro vás připravili jakýsi test, popis funkčnosti a pak použití v praxi. Musím říci, že se na testování v praxi velmi těším.