Rušiček v kině se bát nemusíme

Jak jsme vás informovali dříve, francouzské úřady povolily zavádění rušiček mobilních telefonů do kin a jiných veřejných prostor. Na podobné pokusy v České republice zareagoval Český telekomunikační úřad. A to stylem, který nekompromisně vymezuje, co je a co není možné.

Podle Davida Stádníka, předsedy ČTÚ, nelze zařízení pro zabránění komunikace GSM v České republice provozovat ani uvádět na trh. Podobně se k tomu staví česká legislativa, která je v tomto případě v souladu s legislativou Evropské Unie. Provoz takovýchto zařízení nebyl zatím povolen v žádné z členských zemí EU, kromě Francie.

Zákon hovoří v tom smyslu, že vysílání v pásmech GSM povoluje pouze provozovatelům mobilních sítí, resp. uživatelům těchto sítí, přičemž účastnická zařízení připojovaná k těmto sítím musí odpovídat požadavkům generální licence č. GL-1/R/2000 a splňovat požadavky nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení (ident. požadavky Směrnice č. 1999/5/ES). Vysílání v pásmech GSM za účelem zabránění komunikace je v rozporu s § 88 odst. 1 a 8 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.