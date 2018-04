Rušení mobilů v zájmu klidu a soukromí? Kdepak, kvůli lakotě!

Jaký je váš názor na rušičky mobilů?

Jakákoliv rušička je zdroj vysokofrekvenční energie, tj. vlastně malý vysílač. Pokud jde o pásmo GSM 900MHz, tak musí toto zařízení pokrýt celé pásmo. Na základě legislativy ČR a zemí EU mohou v tomto pásmu vysílat POUZE zařízení: 1.schválená k provozu (u nás Generální licence která povoluje provoz mobilních terminálů GL-1/R/2000) 2.vlastníci licence k provozování GSM služeb (operátoři provozující základnové stanice). Všechna ostatní zařízení vysílající v GSM pásmu jsou používána nezákonně, tj. i ona rušička.

Jako poskytovatelé GSM platíme nemalé částky za lince a pokrytí, čímž při rušení dochází k poškozování. V platných právních předpisech je možné najít celou řadu ustanovení, podle kterých lze rušení provozu telekomunikačních zařízení sankcionovat. Například podle ustanovení § 97 odst. 1 písm. y) zákona o telekomunikacích může Český telekomunikační úřad právnické osobě či podnikající fyzické osobě, která "provozuje zařízení, které způsobuje rušení" uložit pokutu až do výše 5.000.000 Kč. Ve vztahu k nepodnikajícím fyzickým osobám má Český telekomunikační úřad v případě rušení rovněž možnost uložit pokutu, její horní výše je však omezena částkou 100.000 Kč. Rušení je zákonem o telekomunikacích dokonce definováno, a to jako "nežádoucí účinek elektromagnetické energie, který může negativně ovlivnit funkci telekomunikačních zařízení, popřípadě kvalitu telekomunikačních služeb". Rušení se na mobilním telefonu projevuje vyhledáváním signálu. Zákazník se tedy může domnívat, že daný objekt není pokryt, což je pro operátora špatná vizitka. (Nemluvě o tom, že operátor přichází o zisk) Provozování rušícího zařízení by dále patrně bylo možno postihnout dle ustanovení § 182 trestního zákona, který upravuje trestný čin "poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení". Podle tohoto ustanovení se dopustí trestného činu ten, "kdo úmyslně ohrozí provoz veřejného telekomunikačního zařízení". Naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu by však záviselo na tom, zda by soud základnovou stanici či jiné související telekomunikační zařízení kvalifikoval jako "veřejné telekomunikační zařízení" ve smyslu výše uvedeného ustanovení. Trestní zákon umožňuje uložit pachateli trest odnětí svobody až na tři roky nebo peněžitý trest. Dále by rušení provozu telekomunikačního zařízení mohlo být důvodem vzniku nároku na náhradu škody způsobené tímto rušením. Spíše pro zajímavost zmíním možnost, že by rušení mohlo naplňovat znaky nekalé soutěže. To například v případě, kdy by provoz našich telekomunikačních zařízení rušil některý z našich konkurentů.

Legislativně otázka rusicek mobilu neni upravena. Kazdy operátor ma přirazeno urcite frekvencni pásmo pro poskytováni telekomunikacnich služeb. Pokud zjistíme, ze někdo pouziva rusicku a rusi nas signál, tak na nasi zadost CTU musi najit zdroj ruseni a odstranit jej. Lze lidsky pochopitelně, ze na nekterych mistech, jako napr. divadla, koncertní saly, atd. by bylo dobré signál rušit, ale nese to s sebou nezanedbatelné riziko: Ze by pak neslo si ani v urgentních pripadech zavolat záchranku, hasiče, policii. Navíc by se to dalo vykládat jako omezovani prav uzivatelu mobilu nebo braneni operatorum v poskytovani služeb.