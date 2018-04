Running Voice GSM 2.5 pro Pocket PC, SMS a datové přenosy

SMS zprávy můžete s pomocí Running Voice GSM odesílat, přijímat i číst mnohem pohodlně na kapesním počítači než na displeji mobilního telefonu. SMS messenger integrovaný v programu bohužel nepatří mezi ty nejkomfortnější. K jeho kladům patří například automatická synchronizace zpráv s mobilním telefonem (nefunguje u mobilů Nokia) a možnost posílat jednu zprávu na více čísel současně.

















Použití UNICODE SMS zpráv sice teoreticky fungovat má, s českou lokalizací se ale při jakékoliv změně stylu zprávy (tučné písmo, kurzíva apod.) ze zprávy poněkud záhadně vytratí některá naše milá česká "nabodeníčka", což se týká třeba "ě", "č", "ř" a dalších znaků. Protože ale nepředpokládám, že byste SMS zprávy v češtině posílali nějak často, není tento jev nijak výrazně omezujícím faktorem. Délka SMS zpráv je omezena na 960 znaků, SMS jsou při odesílání automaticky rozděleny a každou tedy zaplatíte zvlášť. Na číslo v hlavičce SMS zprávy můžete ihned po jejím doručení zavolat (pokud chcete), číslo lze také přidat do kontaktů nebo všechny zprávy exportovat v textovém souboru.



Data



O datové přenosy a s tím spojenou internetovou komunikaci se v Running Voice GSM stará samostatná sekce "Data Manager". Formou přímých grafických odkazů tak můžete z programu spustit Pocket Explorer, MSN Messenger a e-mailovou aplikaci Inbox, zbývající dva odkazy aktivují statistickou sekci FlexPortu a individuální datová připojení FlexPortu. Při probíhajícím připojení na internet je Running Voice GSM automaticky odpojen (lze provést i manuálně) nebo běží na pozadí (indikuje se Suspend mód) a nelze využívat jeho služeb až do ukončení datového přenosu. Díky solidní flexibilitě FlexPortu (jehož název evidentně nebyl zvolen náhodně) si můžete nadefinovat libovolný počet GSM či GPRS připojení využívajících různé dostupné komunikační porty. Running Voice GSM 2.5.x obsahuje tři FlexPort drivery pojmenované FlexPort Phone, FlexPort Data a FlexPort Extra. Protože ale nejsou v manuálu (existuje zatím pouze pro v2.0.x) popsány, nemohu přesně říci, jak se jednotlivé verze liší a co všechno umí.





FlexPort drivery



Všechny tři FlexPort drivery jsem vyzkoušel alespoň metodou pokus/omyl. Zatímco použití driveru FlexPort Phone je jasné (driver slouží ke komunikaci s mobilním telefonem), jediné, na co jsem zkoumáním zbývajících dvou driverů přišel, je indikace FlexPort Data v integrovaném grafickém "GSM/GPRS Manageru" a v celkové statistice přenesených dat, jinak se oba drivery jeví funkčně totožné. Po navázání internetové konektivity, která je v závislosti na mobilním telefonu a typu komunikačního rozhraní automatická nebo poloautomatická, už můžete používat všechny typické "internetové" aplikace. Souhrnnou statistiku všech přijatých a odeslaných dat včetně doby připojení zobrazuje FlexPort pro daný den i pro všechny dny celkem, zobrazována je i průměrná rychlost připojení. V rámci internetového připojení si navíc můžete nechat zobrazit i grafický Running Voice GSM/GPRS Manager indikující aktuální parametry připojení. Okénko GSM/GPRS Manageru lze posouvat po celé obrazovce nebo ho minimalizovat do úsporné stavové lišty či skrýt do ikonky. A zkušenosti s několikatýdenním používáním programu? Na Pocket LOOXu zpočátku trochu rozpačité (viz jednotlivé pasáže v recenzi), ale celkově poměrně pozitivní. Protože je Running Voice GSM ve své podstatě velmi složitý a náročný software ve značné míře vázaný na konkrétné hardware kapesního počítače a mobilního telefonu, je pohodlí práce s programem přímo závislé na jeho spolehlivosti. Autor Running Voice GSM pochopitelně nemůže prakticky nijak ovlivnit komunikaci Bluetooth headsetu s mobilním telefonem ani případnou diletantskou implementaci samotného rozhraní Bluetooth (například viz nářky majitelů komunikátorů a dalších mobilních produktů společnosti Nokia), a tak nezbývá než ladit a zase ladit jednotlivé části programu.







Koupit, či nekoupit?

Aktuální update Running Voice GSM 2.5.1, který je ke stažení zdarma, funguje relativně spolehlivě, i tak ale raději nečekejte 100% spolehlivost zejména při aktivaci datových přenosů. Při samotném "telefonování" a práci se SMS přes Running Voice GSM jsem se s žádnými závažnými problémy nesetkal. Komplexní evidence hovorů a práce s neomezeným počet SMS zpráv patrně nebude tím hlavním důvodem pro pořízení Running Voice GSM, celková provázanost programu na jednotlivé funkce mobilního telefonu a hlavně "automatizace" datových přenosů s integrovanými komfortními statistickými funkcemi ale už možná ano. Co dodat na závěr? Running Voice GSM je v oblasti specializovaného voice/messenger softwaru opravdu výjimečná softwarová "hračka", která ale zdaleka nemusí pro někoho být pouze hračkou, ale profesionálním pracovním nástrojem. Cena programu bohužel není nejnižší, 70 USD je i na tak rozsáhlý poměrně dost. Nijak příznivá není ani situace ohledně bezplatného vyzkoušení programu v praxi - demoverze Running Voice GSM zatím není k dispozici (a dle vyjádření autora patrně ani nebude) a proto se budete muset spolehnout pouze na důkladné prostudování PDF dokumentace, kterou si můžete stáhnout na stránkách společnosti Pocket Presence.