Rudá a chytrá žiletka - vyzkoušeli jsme absolutní novinku Nokie

Nokia si s tenkým véčkem dávala pořádně na čas. Dva a půl roku po Motorole RAZR, která mánii tenkých mobilů odstartovala. Nokia si tak zaslouží, bez bližšího zkoumání novinky, pouze pochvalu za to, že se jedná o tenký smartphone, kterých zatím na trhu příliš není. Ale ani v tomto směru mezi průkopníky Nokia patřit nebude.

Hned při prvním pohledu na Nokii N76 vás podobnost konstrukce s Motorolou RAZR praští do očí. Zcela plochá přední a zadní strana, jednolitá plochá klávesnice a ve spodní části charakteristická brada. Ale i to nelze mít Nokii za zlé, většina tenkých véček vypadá stejně a plagiátorství z původního RAZRU se vyhnul jen málokdo. Limitem jsou pak i výsledné tvary telefonu. Tenký mobil prostě zcela odlišně vypadat nemůže (alespoň zatím).

Nokii naopak můžeme pochválit za střídmé tvarování novinky bez zbytečných výstřelků, dvě povedené barvy – červenou a černou a také kvalitní zpracování. I když v tomto směru je znát, že se jedná o první pokus Nokie na poli tenkých mobilů a oproti zkušeným výrobcům placatých telefonů působí některé detaily poněkud humpolácky.

Nejpatrnější to je u klávesnice, která sice zdálky připomíná tu z Motoroly RAZR a jiných tenkých mobilů Motoroly nebo Samsungu, ale při bližším prozkoumání zjistíte, že ke svým vzorům má po vizuální stránce ještě daleko. Ale na druhou stranu, abychom novince nekřivdili, tak k funkčnosti klávesnice nemáme nejmenší výhrady.



Vnější displej

V průběhu podrobné prohlídky telefonu nás zaujalo pečlivé zpracování stříbrné kovové části na spodní straně přístroje. Elegantní a i mechanicky dokonalý je například kryt slotu na paměťové karty. Kvalitní zpracování pak zdobí celý přístroj.

Nokia i vtipně umístila konektory na špičku telefonu, kde jsou velmi dobře přístupné. Je zde však jedno ale. Pokud připojíte sluchátka se standardním konektorem Jack 3,5 mm (potud samá chvála), tak nelze telefon otevřít naplno. A to může v mnoha případech vadit. Za normálních okolností ale kloub hezky na konci své dráhy cvakne a drží horní část telefonu otevřenou. Ani nemáme obavu, že by kloub nevydržel náročnou službu.

U obou barevných kombinací nás překvapila kvalitní povrchová úprava barevných částí a také množství lesklých ploch. Ty na oficiálních fotografiích vypadají relativně matně, realita je však jiná. Sice ušetříte za zrcátko, ale také budete mít telefon neustále opatlaný. A to pořádně.

Výběr barevné varianty bude poměrně snadný. Červená je pro dámy a odvážné pány, černá představuje univerzální variantu. Tak to vidí samotná Nokia. Ale ani na jedné nejsou žádné ornamenty a tak lze obě verze označit za unisexové. Rozměry telefonu jsou adekvátní tomu, že se jedná o smartphone. Oproti jiným tenkým telefonům je však o něco větší a je i těžší. Ani jeden z parametrů však telefon nikterak nediskredituje.

Pochvalu zaslouží oba displeje. Hlavní je bez výhrad špičkový, vnější pak má papírově také nadprůměrné parametry. Ale třeba na denním světle je jen průměrně čitelný, přitom jde o primární displej pro fotografování. A když už jsme u fotografování, tak se sluší připomenout, že telefon se v tomto režimu drží na šířku a je zavřený.

Fotoaparát pak stačí aktivovat podržením spouště na horní hraně. Pokud v průběhu fotografování telefon otevřete, fotoaparát se vypne, aby se po opětovném zavření automaticky aktivoval. Ač pro vás máme dva zkušební snímky, tak nemá cenu nikterak významně hodnotit jejich kvalitu. Především jsme měli k dispozici prototyp a navíc bylo velmi špatné počasí.

Pochvalu zaslouží rychlé ukládání snímků, naopak se nám moc nelíbila fotogalerie u otevřeného telefonu. Displej se v tomto režimu přepne na širokoúhlé zobrazení a véčko se nám v tomto směru moc pohodlně nedrželo.

Díky běžnému konektoru typu Jack lze připojit libovolná sluchátka a tudíž docílit velmi kvalitní reprodukce hudby. Druhou konektorovou pochvalu máme pro mini USB konektor. S tím Nokia nyní začíná a my jí tleskáme. Nač speciální kabely, když to jde tak snadno a univerzálně.



Takhle fotí Dva zkušební snímky z nové Nokie N76



Inovované je také grafické prostředí menu. Buď můžete použít to běžné, dobře známé z jiných Nokií s OS Symbian a nebo si můžete zapnout menu nové, kde ikony hlavního menu rotují a u aktuální položky se zobrazují ve spodní řádce ikony všech funkcí k ní náležející. Zajímavé, ale v případě testovaného telefonu nechutně pomalé. Běžné menu přitom „běhalo“ jako po másle.

Výbava Nokie N76 nic revolučního nepřináší, respektive v ní nenajdeme nic, co bychom neznali i z jiných modelů výrobce. Výbavou patří novinka zhruba doprostřed modelové řady smartphonů Nokie. Tomu odpovídá i cena, která se bude pohybovat okolo 13 500 Kč včetně DPH.

Pokud vás Nokia N76 zaujala, můžete začít šetřit. Čas budete mít až do května, kdy se tato chytrá stylovka u nás začne prodávat. Že to mělo být dříve? Mělo. Nokia se chlubila v tiskové zprávě zahájením prodeje v prvním čtvrtletí, jenže to prý platí jen pro vybrané trhy. Česká republika pro Nokii vybraným trhem není a tak budeme čekat. A to samé platí i pro novou Nokii N93i a asi i pro N95.