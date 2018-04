Ruce pryč od BlackBerry, radí analytická firma

Analytická firma Gartner varuje před investicí do synchronizačního řešení BlackBerry, které u nás nabízí operátor T-Mobile. Jeho autor, společnost Research in Motion, se totiž potýká s vleklými licenčními spory. Ty by mohly podle Gartneru brzy vyústit k soudnímu zastavení veškerých aktivit Research in Motion na americkém území.

BlackBerry dokáže dopravit přes poštovní server vaše e-maily rovnou do speciálního terminálu. Nemusíte přitom poštu ručně stahovat. Ve chvíli, kdy vám dorazí, objeví se automaticky i ve vaší kapse. BlackBerry si stejně dobře poradí i s kontakty nebo záznamy v kalendáři. Eurotel u nás nabízí podobnou službu pod návem Office Connector. - více zde...

Spory o patentová práva se táhnou už několik let. První žádost o zaplacení licenčních poplatků dorazila do sídla Research in Motion (RIM) v roce 2000. Odeslala ji společnost NTP, která drží v Americe patenty na obdobný systém. Právníci RIM se hájili tím, že řešení Thomase Campany, který jej navrhl pro svou firmu obchodující s pagery, dovoluje e-maily pouze přečíst nebo maximálně vytisknout. BlackBerry oproti tomu umožňuje na poštu i odpovídat nebo ji přeposlat dál.

Je trochu ironií, že NTP se nesnaží provozovat žádnou obdobnou službu a konkurovat tím BlackBerry. Malou společnost založil Campana se svým společníkem v roce 1992, aby licencovala jeho vynálezy a její hlavní aktivity se dnes soustředí na soudní tahanice s RIM.

V polovině listopadu se dokonce nechala RIM slyšet, že dokončuje testování softwarového upgrade pro své terminály, který by měl podle zástupců výrobce spory vyřešit. Tento upgrade má z BlackBerry terminálů i firemních serverů jednoduše odstranit části kódu, které jsou předmětem patentových sporů. Právníci ovšem varují, že pouhá výměna kódu pravděpodobně NTP od dalších soudů neodradí. - více The Register...

Podle agentury Gartner vyhrála NTP koncem minulého měsíce spor, který může přinutit RIM ukončit své aktivity na území Spojených států. Pokud by se společnost rozhodla svůj byznys zachovat, musela by se smířit s vyrovnáním, které může podle některých odhadů dosáhnout jedné miliardy dolarů. U businessu, do kterého se snaží natlačit takoví hráči nebo Microsoft nebo Nokia a opírá se o důvěru firemní klientely, to bude představovat tvrdou ránu.

Gartner už doporučuje všem americkým firmám zastavit investice do BlackBerry, dokud se právní pozice RIM nevyjasní. Současní uživatelé BlackBerry totiž mohou o vzdálenou synchronizaci přijít a těm zahraničním pak nebude BlackBerry v Americe fungovat. V České republice se uživatelé BlackBerry o své terminály bát nemusí. Případný zákaz by se vztahoval jen na území Spojených států.