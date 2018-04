Ruce pryč od amerických telekomunikací

Deutsche Telekom (DT) nabídl za americkou společnost VoiceStream Wireless, operátora sítě GSM, částku 50,7 mld. dolarů. Se svou nabídkou zvítězil a měl by tedy společnost VoiceStream získat. Vše ovšem není tak jednoduché, jak by mohlo být a o celém obchodu se ještě jedná. Američané si totiž nejsou jistí, zda si na svůj telekomunikační trh chtějí pouštět zahraniční společnosti, v nichž má většinový podíl stát.

Novela zákona - pro a proti

A právě nyní, když Deutsche Telekom kupuje americkou telekomunikační společnost, dostává se v americkém kongresu na přetřes úprava zákona, který by tuto transakci znemožnil. V roce 1996 totiž kongres pozměnil zákon, který zakazoval, aby telekomunikační licence vlastnily firmy, v nichž má některá zahraniční vláda podíl větší než 25%. Tato změna umožnila takovým firmám licence získat, v případě že americký telekomunikační regulátor povolí toto pravidlo obejít z důvodů "obecných zájmů".

Nyní se v kongresu objevil návrh, podporovaný několika silnými kongresmany i senátory, který by měl zpět vrátit pevné pravidlo s pětadvacetiprocentní hranicí. Bílý dům se zákonem sice nesouhlasí, ale nechystá se v tomto případě využít svého práva veta.

Deutsche Telekomu by přijetí zákona znemožnilo VoiceStream Wireless koupit, protože v současné době je z 58% vlastněn Spolkovou Republikou Německo. Přestože by po transakci tento podíl klesl na 45%, do hranice určené zákonem by se Telekom ani tak nevešel.

Návrh zákona se ihned ocitl pod palbou protestů ze strany Evropské komise a německé vlády. Obě shodně tvrdí, že by Spojené státy chystanou úpravou porušily telekomunikační smlouvy, které podepsaly v roce 1997 na konferenci Světové obchodní organizace.

"V oblasti telekomunikací mají Spojené státy nejlépe fungující konkurenční prostředí na světě. Přesto se právě zde objevují negativní signály, které společnostem ze zemí, kde se v současnosti trh liberalizuje, zavírají dveře na trh americký," napsal John Richardson, hlava delegace Evropské komise ve Washingtonu.

Senátor Ernest "Fritz" Hollings, hlavní iniciátor novelizace zákona, se na celou věc dívá jinak. "Problémem není zahraniční konkurence. Problémem je, pokud do konkurenčního boje zasahují zahraniční vlády," řekl Hollings. "Deutsche Telekom vydal v poslední době emisi dluhopisů v hodnotě 14 mld. dolarů. Pokud by šlo o soukromou společnost, nikdy by Telekom dluhopisy v takové hodnotě neprodal, ale když za ním stojí stát, který ho nenechá zkrachovat, je to jako by vydal státní dluhopisy. Mohou si dovolit mnohem více, než nestátní firmy, protože za sebou mají stomiliardovou kasu." S tímto názorem souhlasí i americké telekomunikační firmy. Shodují se v tom, že je těžké uspět v aukci proti cizí vládě.

Rozhodnutí zatím nepadlo. Vládní organizace nijak nespěchají s rozhodnutím o povolení prodeje, spíše ho odkládají na příští rok, kdy se již celou věcí bude zabývat nový kongres. Deutsche Telekom a VoiceStream se snaží proces urychlit a opírají se přitom o odpůrce Hollingsova návrhu, především o senátora Johna McCaina z Arizony. Přestože v této chvíli zatím platí, že obchod se může uskutečnit, pokud proti němu nebudou mít námitky odpovídající orgány, nemá DT nic vyhráno. I podle současného znění zákona totiž musí prodej VoiceStreamu schválit FCC (Federální komise pro komunikace), ministerstvo spravedlnosti a kongresová Komise pro zahraniční investice. DT a VoiceStream argumentují tím, že FCC před třemi lety udělila licenci firmě patřící finskému Telecomu, což je v podstatě stejný případ.

Nedostatek licencí

Politický humbuk do značné míry zastiňuje technické aspekty. Problém totiž ani tak netkví v prodeji licencí pro bezdrátové komunikace zahraničním firmám, jako spíše v nedostatku nabízených rádiových spekter. V současnosti je totiž ve Spojených státech tak málo licencí, že pokryjí sotva třetinu potřeb zákazníků v příštím desetiletí. V USA je využita pouze polovina spektra, které je využíváno v Evropě. To ovšem v následujících letech nemůže stačit, především s rozvojem vysokorychlostních datových přenosů.

Svůj názor na nesmyslnost ochrany licencí a trhu velmi výstižně vyjádřil James Gattuso z Institutu konkurence podnikání: "Deutsche Telekom si spektrum neodveze s sebou do Německa. Naopak, síť bude využívána americkými zákazníky a pokud chce německá vláda sponzorovat služby pro americké uživatele a udržovat pro ně ceny nízko, potom jediní lidé, kteří mají důvod si stěžovat, jsou němečtí daňový poplatníci."

Udělal Deutsche Telekom dobře?

Dohady se netočí jen kolem povolení či zamítnutí koupě. Někteří ekonomičtí analytici si nejsou jistí, zda udělal Deutsche Telekom dobrý obchod, když hodlá za VoiceStream zaplatit téměř 51 miliard dolarů. Odhady návratnosti investic jsou v oblasti mobilní telefonie velmi těžké, z důvodu rychle narůstajících počtů zákazníků, neustále se měnících cen a dalších aspektů. Proto bývá v tomto případě často používán přepočet, kolik zaplatil kupující za jednoho zákazníka. V případě této transakce se jedná o poměrně vysoké číslo, celých 22 000 dolarů za každého z 2,3 miliónů zákazníků. Podle předpovědí by však již na konci roku měla mít společnost VoiceStream celé čtyři milióny zákazníků a v takovém případě by cena za jednoho zákazníka klesla na 12 700 dolarů. Neméně důležitým argumentem, mluvícím ve prospěch adekvátnosti částky nabízené Telekomem, je také potencionálních 100 miliónů zákazníků, které síť VoiceStreamu pokrývá. Navíc VoiceStream vlastní licence pro stavbu sítí na územích, která obývá dalších 220 miliónu lidí.

Deutsche Telekom v poslední době expanduje na mnoho evropských trhů a jen tedy jen logické, že by se rád zapojil do telekomunikačního boje i v Americe. V případě takto zkušené společnosti lze předpokládat, že si návratnost svých investic dobře spočítá.