Ruby - prototyp PDA s Windows XP podle Intelu (představení)

Společnost Intel se v minulých dnech pochlubila prototypem svého nového zařízení označovaného jako Ruby. To je o něco větší, než klasický kapesní počítač, ovšem menší než Tablet PC. Lze na něm spustit plnohodnotný operační systém a výdrž se má pohybovat okolo osmi hodin.

Zařízení podobného typu by se mohlo na trhu objevit do dvou let. Má jej pohánět low-power procesor, díky němuž bude možné handheld osadit Windows XP či Vista. Výdrž baterií má přitom dosahovat až osmi hodin.

Model má být schopný rozpoznat, jestli bude obrazovka v landscape či portrait módu.

Chybět nemají také bezdrátové sítě, jaké však, stejně jako typ a množství paměťových slotů či velikost paměti není známo. Zařízení má integrovanou QWERTY miniklávesnici.

Cena obdobného produktu by se podle Intelu měla pohybovat okolo $500. Výrobce uvažuje také o nasazení operačního systému na bázi Linuxu.

