Rubikova kostka z Matrixu, hrr na mravence v Soldier Ants a Arvale pro PalmOS (Hry do kapsy 131)

Novinky a aktualizace

Arvale

Sezónní RPG hit Arvale od firmy PDAMill konečně zamířil i na nejrozšířenější platformu Palm OS 5.0. Jedná se o čistou předělávku z PocketPC, takže ve hře nehledejte nic nového. To ale fajnšmekrům RPG samozřejmě vůbec nemusí vadit. Těch 280 lokací, 200 monster, 6 kontinentů, obrovské množství postav a tahový systém soubojů (který mě osobně poněkud zklamal) postačí na několikadenní zábavu. Není to hra, kterou si zahrajete - zase použiji moji oblíbenou frázi - v čekárně u zubaře :-), je to hra, do níž se musíte ponořit a hrát ji bez přestávky.

Arvale stojí $19.95.





BoxPuzzle

Sokoban patří k těm nejpopulárnějším logickým gameskám, proto není divu, že na PDA najdeme nepřeberné množství jejich zpracování.

I Box Puzzle je svým principem naprosto shodný se Sokobanem, tj. za pomoci panáčka musíte přesunout všechny bedýnky na určená místa. Úctyhodných 100 úrovní vám určitě zajistí dostatečně dlouhou zábavu.

Jednoduchá grafika je zárukou toho, že hra poběží i na starších Palm OS od verze 3.5. BoxPuzzle stojí $7.99. Výrobcem je firma Ants Technologies .

Soldier Ants

V naprosté tichosti a diskrétnosti vydal Tom Cooper velice nadějný titul Soldier Ants, který by neměl chybět fanouškům Worms World Party nebo Snails.

Tradiční červíci a hlemýždi jsou vymě něni za po zuby ozbrojené mravence. Každý jejich tým má jednoduchý úkol - za pomoci ničivých zbraní a dobré strategie rozdrtit všechny ostatní týmy (pokud nehrajete v TeamPlay).

Verze pro Sony Ericssony P800/P900 podporuje i multiplayer přes Bluetooth, hra pro PocketPC tradičně nikoliv... Musíte se tak spokojit s boty, anebo přehazovat přístroj z ruky do ruky. Hra stojí $14.95.

Texas Hold´Em

Nový karetní balíček od firmy Stand Alone nabízí dvě varianty hazardní karetní hry Poker: Texas Hold´Em a Omaha.

StandAlone je tradičním producentem hodnotných karetních her a dalších užitečných programů pro PalmOS, uvidíme, jestli Texas HoldEm znamená začátek výraznější expanze her na PocketPC a postupné předělání i dalších programů. Hodně lidí, kteří přešli od PalmOS k PocketPC, programy od StandAlone určitě postrádá...

Kromě klasických prvků (sázení, kombinace karet, statistiky...) stojí za zmínku určitě pěkná grafika, zvláště grafické zpracování karet se povedlo.

Hru spustíte na Pocket PC 2000/2002/2003 s ARM/XScale procesory. Stojí $11.95.

Rubix Matrix

Podle názvu hry je zcela jasné, že princip hry se bude podobat klasickým pravidlům Rubikovy kostky.

Řady a sloupce přehazujete pomocí stylusu a po dokončení kola automaticky postupujete do další úrovně. Dva režimy se od sebe liší tím, že jeden je limitovaný časem, druhý časově neomezený.



Výrobcem je firma Jobro a hra stojí $5.00.

Yachtzee

Alert Technologies vydává pro chytré telefony se systémem MS Smartphone známou hru Yachtzee, která se řadí do velice oblíbeného žánru, tzv. kostkového pokeru.

Úkolem hry je s klasickými očkovými kostkami utvořit kombinace čísel (např. Full House - trojice + dvojice, trojici, postupku, atd.)...



Hra stojí $12.99. Recenzi dalších her z tohoto žánru, včetně podrobnějších pravidel, naleznete ZDE .



V přípravě

Vorum Fighter

Crimson Fire připravuje pro počítače Palm OS 5.x a Zodiacy novou arkádovou vesmírnou střílečku, ve které si budete moci vybrat ze tří lodí a v průběhu hry ji stále vylepšovat novými vlastnostmi a zbraněmi. K dispozici budou samozřejmě i různé bonusy a High Scores tabulky.