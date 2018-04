RTM-8000 - TriBand GSM/GPRS Compact Flash karta!

Americká společnost Audiovox byla založena už v roce 1965 a od té doby se zabývá vývojem a produkcí nerůznějších elektronických a komunikačních zařízení a od roku 1984 také mobilních telefonů a různého příslušenství. Novinkou z produkce Audiovoxu, která určitě potěší nejednoho majitele kapesního počítače s Windows CE, je třípásmový GSM/GPRS modul RTM-8000 formátu Compact Flash karty. Protože potřebnou elektroniku modulu samozřejmě nelze "vecpat" do klasické Compact Flash karty typu I, je zbytek hardware s výklopnou anténou (lze ji natáčet v rozsahu 360 stupňů) umístěn nad samotnou CF kartou podobně jako je tomu například u digitálních fotoaparátů s připojením přes CF kartu, GPS přijímačů apod. Na obrázku je RTM-8000 v celé své kráse, fotografie je o něco zvětšená, aby vynikl detail slotu pro umístění SIM karty. RTM-8000 je určen pro americké i pro evropské GSM sítě, podporuje tedy mimo amerického pásma 1900 Mhz také v Evropě používaná frekvenční pásma 900 Mhz a 1800 Mhz. RTM-800 podporuje rychlá data GRPS Class 8, konkrétně variantu 4+1 timeslot a jeho rozměry jsou 42,8 x 63,8 x 3,3 mm (tloušťka u antény je pochopitelně větší), hmotnost modulu bohužel není udávána.



RTM-8000 je určen pro všechna Pocket PC dle specifikací Pocket PC 2000/2002, v dodávce je samozřejmě i příslušný software pro používání GSM/GPRS modulu, jakékoliv informace o software ale zatím nejsou dostupné. Součástí dodávky by měla být i lehké handsfree sada pro telefonování (klasická bondovka), na interní baterii ale můžete vzhledem k designu modulu pochopitelně zapomenout. Podařilo se mi zjistit i evropskou cenu RTM-8000, která by měla být cca 214 EUR, což zase není tolik - modul by měl být k dostání už v průběhu června, v nabídce ho mají například server Pocket.at a také německý distributor Audiovoxu ADVISE Telekommunikation.