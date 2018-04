RsrcEdit - nenápadný, ale mocný program (1)

Dokáže to třeba RsrcEdit od firmy Quartus, který nabízí tvorbu formulářů přímo v handheldu. Ve spojení s OnBoardC je RsrcEdit perfektní, protože v kompilátoru kliknete na tlačítko RsrcEdit a program se spustí a můžete pracovat. RsrcEdit stojí 15$ a je docela rozsáhlý, proto si ho popíšeme podrobněji.

Jak to funguje?



RsrcEdit funguje na principu postupného vnořování do formulářů, jednodušeji řečeno první obrazovka je s pamětí vašeho Palmu a zde si vyberete soubor, který se má editovat, nebo vytvoříte nový. Po otevření souboru se dostanete na základní úroveň, kde si definujete jednotlivé formuláře, ikony, bitmapy, text (string), menu a informační obrazovky (alert).

Po vytvoření např. formuláře jej otevřete, nastavíte parametry a přidáte prvky, které ve svém programu potřebujete. Na výběr máte: field, bitmap, table, label, title, list, control, popup, graffiti, gadget, scrollbar, graphic control a slider control.

Pak se můžete vnořit do nastavení jednotlivých prvků, např. do textového políčka, vnořování je samozřejmě konečné, takže po chvilce je soubor připraven. S tvorbou formuláře je potřeba si dostatečně vyhrát a vše vyladit. Není dobré vše namačkat na jeden formulář, výsledný program musí být co nejpřehlednější.

Není to nepřehledné?



Ne. Než jsem uviděl, tak jsem nevěřil, ale vše je opravdu perfektně umístěné a přehledné. Každý formulář obsahuje nejnutnější nastavení a pro podrobnosti se zanoříte trochu hlouběji. Například tvorba formuláře vypadá takto: nastavíte rozměry, dle čísla ID přiřadíte menu a nápovědu, zaškrtnete přepínače, které potřebujete, a můžete vkládat další prvky.

Pokud např. vložíte tlačítko, objeví se v seznamu prvků. Pokud ho vyberete a zmačknete Open, tak se dostanete k vlastnostem tlačítka atd. Pokud zmačknete tlačítko Preview, uvidíte výsledek své práce. Pokud se vám nelíbí rozložení prvků ve formuláři a nevyznáte se v souřadnicích, klikněte na Adjust a můžete s jednotlivými prvky pohybovat (hardware-tlačítky vašeho PDA).

Drobné výhrady!

Je samozřejmě dobře, že je možné kreslit ikony a bitmapy, ale není to moc jednoduché. Důvodem je nedostatek kreslících nástrojů. Na výběr je pouze kapátko, kbelík (vyplnění celé plochy jednou barvou), zoom a kreslení bodu. Absence přímky nebo možnosti psát text je citelná, vše musíte ručně "oddřít" a případné chybičky neustále mazat. Pokud máte grafický editor TealPaint, můžete importovat obrázky nakreslené v tomto programu. Bez TealPaintu to také jde, ale je to mnohem těžší.

Vychytávka na závěr...



Když máte vše hotové, stačí se vrátit na základní obrazovku se soubory a v menu vybrat Build Resource List. Pojmenujte soubor (nejlépe stejně jako program, který tvoříte), vyberte formát (DOC, Memo) a programovací jazyk (C nebo Forth). Program vygeneruje soubor, který definuje jednotlivé prvky jako konstanty a přiřadí jim patřičná čísla (ID).

Konec první části...



Dnes jsme si zjednodušeně představili, jak program funguje. Tvorba resource souborů je zde vcelku jednoduchá, ale pokud jste začínající PalmOS programátor, mohou se vám rady hodit. Příště se tedy podíváme na tvorbu resource souborů trochu podrobněji. V poslední části popíši HexEditor, ale o tom opravdu až jindy...