RRTV zamítla žádost Telecomu o experimentálni digitální vysílání

Správní řízení o prodloužení licencí k experimentálnímu terestrickému digitálnímu vysílání společnostem Czech Digital Group (CDG) a České radiokomunikace (ČRa) přerušila na svém 21. zasedání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Rada zároveň zamítla žádost Českého Telecomu o licenci k experimentálnímu terestrickému digitálnímu vysílání, protože neodpovídala současné zákonné úpravě. ČIA o tom dnes informoval mluvčí RRTV Pavel Barák.



Správní řízení s CDG a ČRa bude pokračovat do vyřešení předběžných otázek. Jednou z nich je nezaplacení správního poplatku jedním z účastníků řízení. Zároveň RRTV zašle Českému telekomunikačnímu úřadu dopis s dotazem, zda nedošlo ke změně ve využití kmitočtového spektra pro účely experimentálního digitálního vysílání. Podle odhadu Baráka by odpověď od regulátora mohla přijít zhruba do jednoho měsíce.

Licence k experimentálnímu terestrickému digitálnímu vysílání získala CDG a ČRa v roce 1999 na dva roky, poté byly prodlužovány vždy na jeden rok. Stejně by měly být prodlouženy i letos.