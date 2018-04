VIDEO: Zákazník neudržel nervy na uzdě a zdemoloval prodejnu operátora

Řádění neznámého muže přitáhlo k výloze velké množství lidí, takový zájem o své výkladní skříně tato prodejna za svou historii možná ani nepamatuje.

Policie, která si muže odvedla, tak musela usměrňovat i davy přihlížejících, kteří obchod obléhali ze všech stran. Při zatýkání muž nekladl žádný odpor, policisté v jeho tváři naopak vyvolali úsměv.

Co zákazníka rozčililo tak, že totálně zdemoloval vybavení prodejny, v níž vystříkal i dva hasicí přístroje, není známo. Zřejmé je jen to, že operátor může zahájit kompletní rekonstrukci. Možná se však dostane tímto výstupem do povědomí obyvatel Manchesteru, i špatná reklama bývá reklamou.