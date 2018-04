Rozvoji MMS již nic nebrání

Po americkém veletrhu Comdex Fall se již zdá, že by rozvoji multimediálních zpráv neměly bránit žádné technické překážky. Přední výrobci mobilů i infrastruktury totiž potvrdili, že jejich řešení jsou kompatibilní se standardy a že spolu komunikují bez problémů. Souběžně s tím operátoři podepsali několik roamingových a propojovacích dohod umožňujících posílat MMS mezi sítěmi.

Mobilní operátoři tak v současnosti nemají žádnou výmluvu, proč by multimediální zprávy neměly fungovat. Rozhodně neobstojí poukázání na nedostatek mobilů s podporou MMS, jako to bylo dřív v případě GPRS. Těch mohou mít tolik, kolik si jich objednají. A k dispozici jsou nejen drahé modely se spoustou dalších funkcí, ale i low-endy, které umí třeba multimediální zprávy jenom přijímat. K levnějším mobilům jsou navíc k dispozici i digitální fotoaparáty, které jsou pro oblibu MMS mezi uživateli dost důležité. Navíc uživatelé bez mobilů s podporou MMS si mohou přijaté zprávy vyzvednout na webu.

MMS centra by již dnes měla fungovat bez problémů i s mobily od různých výrobců. To ostatně na Comdexu deklarovaly společnosti Matsushita, Microsoft, Motorola, Nokia, Sony Ericsson a Teleca za mobilkáře a Comverse, Ericsson, Logica, Nokia, Openwave a Tecnomen za síťaře. Dodavatelé síťové infrastruktury prohlásili, že jejich MMS centra mezi sebou komunikují bez problémů, a Logica jako bonbónek předvedla přenos multimediální zprávy mezí sítěmi GSM a CDMA. Pro uživatele to znamená, že prakticky každé MMS centrum na světě dokáže komunikovat s ostatními sítěmi. Pokud vám operátor možnost posílání MMS do jiné sítě nebo v roamingu nenabízí, tak jenom proto, že dosud nebyl schopen uzavřít obchodní dohodu s jinými operátory (více o MMS roamingu najdete v tomto článku).

Technická připravenost samozřejmě nestačí – nutností je podepsání dodatků k propojovacím a roamingovým dohodám. Pro české zákazníky je podstatné, že Eurotel a RadioMobil mezi sebou již propojovací dohodu o MMS podepsaly a obě společnosti jsou zapojeny do roamingových center (GRX, více v tomto článku) pro GPRS a MMS, takže multimediální zprávy už z vybraných zemí můžete posílat bez problémů. Uvidíme, jak se k celému problému postaví Český Mobil, který zatím MMS zákazníkům nenabízí a neumožňuje jim zatím v roamigu používat datové přenosy GPRS (není to pro MMS roaming nezbytné, ale velmi doporučené). Přece jenom uživatelé sítě Oskar mají jiné požadavky než uživatelé Eurotelu nebo sítě T-Mobile.

Pokud operátoři chtějí, aby jejich zákazníci používali MMS, potom je nejvyšší čas k přesvědčování. Technické překážky totiž padly (a pokud zatím v síti existují, tak se dají odstranit) a jediné, co může zákazníky odradit, je možná příliš vysoká cena za odeslanou zprávu.