Rozšíření paměti pro Psion - výmysl nebo realita?

Onou tajemnou a nepříliš známou firmou je anglická společnost s příznačným názvem D & G Upgrades se sídlem ve Watfordu (hrabství Hertfordshire). D & G Upgrades provádí, podobně jako několik dalších firem, paměťové upgrady všech modelů Psion Series 5mx, Revo/Revo Plus a Ericsson MC218, pro Revo navíc nabízí možnost zvýšení kapacity baterií až o 60 % a také poměrně důležitý upgrade odstraňující konstrukční chybu Reva při napájení, kdy se Revo nestihne celé dobít, respektive baterie hlásí, že už je dobita, ale nabíjení stále probíhá. Pokud vás zajímá, jak lze zvýšit kapacitu interního NiMh akumulátoru Psion Revo, vysvětlení podané samotnou firmou D & G Upgrades je prosté - Psion totiž navrhl Revo, přesněji řečeno jeho vestavěnou baterii, nejen jako hlavní, ale i jako záložní, postačující na cca 10 denní backup dat v paměti. Jednoduchou modifikací hardware a správy napájení lze prý tuto vlastnost kapesního počítače využít a na úkor redukování kapacity této "záložní" baterie ji "přeměnit" ve zvýšení kapacity baterie hlavní.



Nabídka paměťových upgradů je následující:





Model Cena ( UK Ł) ex VAT Inc VAT Všechny modely Revo a Mako Zvýšení kapacity baterie až o 60 % 15* 17.63 Odstranění problému s dobíjením baterií 50* 58.75 Revo 8 MB 8 MB na 16 MB 50 58.75 Revo Plus / Mako 16 MB 16 MB na 24 MB

16 MB na 28 MB 50

75 58.75

88.13 Series 5MX / MC218 16 MB 16 MB na 24 MB

16 MB na 28 MB 50

75 58.75

88.13 Series 5MX Pro 32 MB 24 MB na 32 MB

24 MB na 40 MB

32 MB na 40 MB 50

75

50 58.75

88.13

58.75

*30 % sleva při současné objednávce paměťového upgradeD & D Upgrades myslí nejen na majitele Psionů ve Velké Británii, ale i na další uživatele, takže nabízí i zaslání kapesního počítače do jiných zemí Evropy, dále do USA a ostatních zemí. Poštovné v rámci Velké Británie je 10 GBP, při zaslání letecky do Evropy 12 GBP, do USA a dalších zemí pak 15 GBP, D & G Upgrades poskytuje na svou práci a služby záruku 1 rok. Při provedení upgradu samozřejmě přijdete o záruku poskytovanou Psionem nebo lokálním prodejcem a na pár týdnů se zřejmě budete muset se svým kapesním miláčkem rozloučit - firma sice uvádí v rámci EU dobu zaslání na cca 3 dny, čemuž se ovšem vzhledem ke "kvalitám" naší pošty a případně doby strávené na celnici neodvažuji věřit. Jak jste si určitě všimli, upgrade paměti nelze provádět u libovolného modelu, například u Reva lze zvýšit kapacitu pouze na 16 MB (prý vzhledem k nedostatku místa uvnitř Reva), u Reva Plus pak pouze na 24 MB. Zajímavostí je možnost upgradu Series 5mx Pro (oficiálně určeného pouze pro německý trh) až na 40 MB, naopak poněkud nemilá je skutečnost, že D & G Upgrades zatím nerozšiřuje paměť původního Psionu Series 5 - to se ale prý může v budoucnu změnit.