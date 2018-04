Rozsáhlý přehled klávesových skratek v systému Windows CE, které vám p

ENTER

SHIFT+ENTER

TAB

SHIFT+TAB



CTRL+šipky



ALT+HOME

ALT+END

CTRL+ALT+HOME

CTRL+ALT+END

ALT+PAGE DOWN

ALT+PAGE UP

CTRL+ALT+PAGE DOWN

CTRL+ALT+PAGE UP

CTRL+ > nebo CTRL + <



ALT+Z

ALT+SHIFT+Z



Posun v dokumentu

Ukončit buňku a přesunout se dolů

Ukončit buňku a přesunout se nahoru

Ukončit buňku a přesunout se vpravo

Ukončit buňku a přesunout se vlevo

Přesunout se k první nebo poslední buňce v řádku nebo ve sloupci

Přesunout se na začátek řádku

Přesunout se na konec řádku

Přesunout se na začátek listu

Přesunout se na konec listu

Přesunout se o obrazovku dolů

Přesunout se o obrazovku nahoru

Přesunout se k dalšímu listu

Přesunout se k předchozímu listu

Přesunout se k dalšímu/předchozímu sešitu

Lupa

Lupa zpět