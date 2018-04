Rozprodej firmy Volný pokračuje. ADSL zákazníky získá O2

13 tisíc zákazníků služby ADSL, které Volný obsluhoval, přebírá Telefónica O2. Parametry služby ani cena se pro zákazníky přechodem k O2 prozatím nezmění.

Zákazníci budou obsluhováni společností Volný do 16. března 2011, a to na základě dohody, kterou spolu oba operátoři uzavřeli. Poté budou postupně převáděni do systémů O2. Proces potrvá zhruba pět měsíců. Konkrétní datum změny poskytovatele bude zákazníkovi oznámeno dopisem.

"Pokračujeme v posilování naší pozice na českém telekomunikačním trhu. Touto transakcí získáme nejen my, ale především zákazníci. Zajistíme jim bezproblémový přestup k O2 a nabídneme kromě ADSL připojení také další služby z našeho portfolia," uvedla Blanka Vokounová z O2.

Společnost Volný prochází restrukturalizací. Firma postupně opouští segment rezidenčních zákazníků a bude nadále poskytovat jen služby firmám.

Již v minulých měsících tak například telefonní služby převzala společnost Fayn. V polovině loňského roku pak koupilo internetový portál Volny.cz vydavatelství Ekonomia s cílem přeměnit ho v informační platformu pro malé a střední firmy do 250 zaměstnanců.

Podle všeho se ale transakce netýká zákazníků, kteří jsou připojení přes vlastní infrastrukturu Volného. Ti budou zřejmě (stejně jako firemní zákazníci) obsluhováni Dial Telecomem.

"V návaznosti na naši dlouhodobou strategii jsme již koncem roku 2010 převedli služby poskytované firemním zákazníkům naší sesterské společnosti Dial Telecom. V segmentu rezidentních zákazníků jsme se rozhodli ukončit poskytování služeb, které nejsou provozovány na naší infrastruktuře a u nichž nebyl prostor pro udržení dlouhodobé ziskovosti," uvedl Aleš Zeman, předseda představenstva společnosti Volný.