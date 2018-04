Rozporuplná stylovka (ne)jen pro dámy - recenze Nokia 6555

Nokia 6555 spadá do stejné škatulky, jako velmi úspěšný model 6131 a její odnože. Úspěšnost této řady pak odstartoval zejména model 6101, u kterého poprvé Nokia upustila od hranatých experimentů a zvolila jednoduchý design. Slavila s ním úspěchy a proto tento přístup k designu "véček" začala dále rozvíjet.

Nokia 6555, dámská stylovka Samsung E570 a u dam stále oblíbená Motorola V3 RAZR

Kapitoly článku:

Stručná charakteristika:

Slušně vybavená stylovka (ne)jen pro dámy

Dnes recenzovaná novinka však svým vzhledem odkazuje právě na průkopníka 6101. Není totiž jiný model, který dokáže evokovat více. Přesto se - co se týče designu - posunula značně vpřed. Speciální konstrukce, která po rozevření spojí obě strany véčka z telefonu v designově sjednocený kus, se bude zamlouvat zejména dámám. Přesto lze Nokii 6555 dát nálepku "unisex".

Vzhled - ukažte okolí, že jste styloví

Jak už jsme nakousli, Nokia 6555 používá velmi zajímavé designové řešení - v zavřeném stavu je na její horní hraně vystaven na obdiv kloub véčkové konstrukce, který se však po rozevření zcela schová a umožní telefonu opticky se spojit do jednoho protáhlého kusu. Tento dojem je umocněn zejména z vnější strany, kdy se spojí i stříbrná linka předního a zadního krytu.

Toto řešení má u Nokie své opodstatnění - designéři totiž přemýšleli hlavně nad tím, jak bude uživatel vypadat s telefonem při hovoru. Své snažení pak podpořili i stylově vyhlížejícími anologovými hodinami, které se při hovoru zobrazují na vnějším displeji. Jako celek to působí efektně, což ale jediný plus, který lze konstrukci připsat.

Pokud se vám totiž novinka líbila při představení a čekali jste hodnotnější materiály než plast (stejně jako my), budete velmi zklamáni. Kloub telefonu má již z výroby citelnou vůli a kryt baterie nepříjemně lupe. Lesklé plochy se pak velmi snadno znečistí. Celkově přístroj působí mnohem laciněji, což není zrovna dobrá vizitka.

K testu jsme obdrželi černou variantu telefonu. Na trh se dostanou i další tři - stříbrná, zlatá a červená. Ty ocení zejména odvážené dámy, muži zcela jistě sáhnou právě po černé či elegantní stříbrné variantě. Rozměrově neurazí přístroj ani jednu skupinu uživatelů; 99,6 × 44,3 × 19,6 mm a váha 97 gramů je dnes standardem.

Rutinní popis telefonu dnes vezmeme hopem; zajímavě umístěné klávesy pro ovládání hlasitosti a spuštění fotoaparátu v zavřeném stavu dostaly své místo - oproti zažitým zvyklostem - na boku horní (odklápěcí) části telefonu. Na ní nalezneme i vnější displej (128 × 160 bodů, 262 tisíc barev) a čočku 1,3 Mpix fotoaparátu.

Levá strana si osvojila datový microUSB konektor, levá pak trošku překvapivě standardní nabíjecí konektor (v jiných modelech s microUSB konektorem se jím telefon i nabíjí) a zdířku pro připojení sluchátek. Zadní kryt slouží pouze k zakrytí baterie, pod níž nalezneme slot pro SIM kartu i pro paměťovou kartu typu microSD. Paměťovku ani sluchátka však v základním balení nedostanete.

Klávesnice a ovládání - zažitý standard

Po rozevření telefonu si všimnete zejména netradiční protáhlosti a úzkosti telefonu. Na Nokii je to nezvyk, z pohledu komfortu ovládání to však modelu nijak neškodí. Alfanumerická klávesnice si díky véčkové konstrukci ponechala své velkorysé rozměry. To platí dvojnásob pro kurzorový kříž obklopený funkčními klávesami. Jednotlivé klávesy jsou dostatečně hmatově odlišeny, mají ideální zdvih, odezvu i velikost. Zkrátka klávesnice je za jedna.

Hlavní menu je standardně tvořeno maticí devíti ikon s popisky, volit však můžete i mezi maticí bez popisků, standardním seznamem či záložkami. Ve všech případech lze jednotlivé položky menu libovolně uspořádat. Hlavní displej se chlubí rozlišením QVGA (320 × 240 obrazových bodů) a podporou 16 milionů barev.

Barevné sestavy, spořiče i možnosti uložit si libovolnou tapetu na displej už bereme jako samozřejmost. Standardem se stal i aktivní pohotovostní režim informující nejen o nadcházejících událostech, který lze libovolně upravovat a přizpůsobit tak vašim potřebám.

Telefonování a zprávy - 3G by čekal málokdo

Model 6555 je tribandový přístroj s podporou sítí GSM 900/1800/1900 MHz a dokonce dostal do vínku i sítě 3G. Pojme až 1000 kontaktů, přičemž ke každému z nich lze přiřadit až pět telefonních čísel a celou paletu dalších údajů jako email, webovou adresu či poznámku. Každému kontaktu lze přiřadit obrázek nebo video, které se zobrazí na displeji při příchozím hovoru.

Pohled do adresáře může mít několik podob, pro lidi s horším zrakem si připravila Nokia možnost nastavení velikosti písma. Samozřejmostí je třídění kontaktů do skupin, dle kterých lze ve vyzváněcích profilech filtrovat hovory. Na ty vás přístroj upozorní polyfonií, velmi kvalitním MP3 vyzváněním nebo diskrétně vibrací.

Telefon si poradí se zprávami SMS, EMS i MMS. Přímo v jejich editoru lze přitom přizpůsobovat velikost písma. Slovník T9 píše s diakritikou, před odesláním ji však ze zprávy odstraní. Predikci lze nastálo vypnout a editor vás informuje o využitých znacích, stejně tak jako o počtu výsledných zpráv. Nově se nerozlišuje mezi SMS a MMS zprávou, o jejím typu rozhodnete až přímo v editoru dodáním multimediálního obsahu.

Paměť telefonu o velikosti 30 MB pojme nespočet SMS zpráv, potvrzení o doručení se hromadí v samostatné složce. Odtud se dají lépe spravovat. Navíc můžete s touto Nokií komunikovat i pomocí služby Push to Talk či emailem, který se v nové platformě S40 konečně oprostil od Javy a je standardní součástí systému. To mu zaručuje lepší provázanost se systémem, avšak ztratil mnohé ze svých pokročilých funkcí.

Organizace a data - rychlá data potěší

Organizačním schopnostem opět dominuje povedený kalendář, který jako hlavní zobrazení nabídne měsíc nebo týden. Pod základní tabulkou je vyhrazen prostor pro přehled aktuálních událostí, které mohou mít několik různých formátů a lze u nich nastavit i opakování.

K dispozici je také úkolovník a poznámky. Budík si poradí i s hudbou ve formátu MP3 nebo rádiem a lze mu nastavit opakovaní ve vybrané dny. Nabídku ucelují aplikace jako je diktafon (omezen dostupnou pamětí), jednoduchá kalkulačka, konvertor, světový čas či stopky.

Na internet se dostanete pomocí vestavěného prohlížeče v telefonu, který se oproti předchozím modelům v mnohém polepšil. Zajímavější pro případné zájemce je přítomnost prohlížeče Opera Mini. Za zmínku stojí i program Presenter pro vzdálené ovládání prezentací či komunitní aplikace Senzor pracující přes Bluetooth.

Datové přenosy si užijete za asistence technologií HSCSD, GPRS, EDGE či UMTS. Maximální rychlost pro datování je tak příjemných 384 kbps. K počítači připojíte telefon pomocí již zmiňovaného microUSB konektoru nebo modernější technologií Bluetooth pomocí balíku PC Suite. V případě paměťové karty lze využít i podpory technologie Mass Storage. Paměťovku si však budete muset dokoupit sami, telefon podporuje až 4GB.

Zábava - další bolístka na obzoru

Zábavě dominuje zejména vylepšený hudební přehrávač, který hudbu automaticky třídí dle interpretů, alb či žánrů. Podporuje playlisty a dokáže zobrazit i grafiku alba. Poradí si s formáty MP3, AAC, eAAC+ a WMA s bitrate až 320 kb/s. Využít můžete i vestavěný přehrávač videa podporující přehrávání a streamování formátů 3GPP, H.263, MPEG.4 a AMR. Rádio bohužel chybí.

Hudbu můžete poslouchat hlasitě pomocí kvalitního reproduktoru s možností prostorového efektu, či pomocí 2,5 mm Jack konektoru a připojených sluchátek. Ta si však budete muset dokoupit. Milovníci obrázků se pak mohou spolehnout na fotoaparát pořizující podprůměrné snímky o maximálním rozlišení 1024 × 1280 bodů.

S telefonem se fotí na výšku, aplikace nabízí široké možnosti nastavení včetně sekvenčního snímání či nočního režimu a těšit se můžete na osminásobný digitální zoom. Výrazná a bolestivá změna se udála v případě videa - zapomeňte na rozlišení VGA, vracíme se opět k pochmurnému 178 × 144 obrazových bodů.

Zabít nudu můžete i pomocí Java her - procvičit mozkové závity pomůže Sudoku a uvolnit se povedené hry Golf Tour, Rally 3D či Soccer 3D.

Suma sumárum