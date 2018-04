Rozpačitý start prvního LG s Windows Phone 7. Recenze LG Optimus 7

LG E900 (někdy nazývaný Optimus 7) nabídne prakticky plnou funkční výbavu, solidní 5Mpix fotoaparát a nejnovější operační systém z dílny Microsoftu. Designéři sice nedomysleli uchycení zadního krytu, ale jinak žádnou závažnější chybu neudělali. Solidní je i konzervativní vzhled a cena zařízení odpovídá jeho schopnostem.

Problémem je spíš už zmiňovaný operační systém, který v některých ohledech předběhl svoji dobu, ale jindy zase neumí ani základní funkce svého předchůdce v podobě Windows Mobile. Nelze mu však upřít velmi jednoduché a intuitivní prostředí, které je pekelně rychlé. Možná ale i za cenu uzavřenosti celého systému. V recenzi nebudeme popisovat do detailu všechny vlastnosti nového OS, které jsme již několikrát přinesli, a zaměříme se spíš na zařízení samotné. - čtěte: Velké představení prvního samsungu s novými mobilními Windows

Katalog mobilů:

Konkurenti v podobě Apple iPhone 4, Samsung Galaxy S a dnes recenzovaný přístroj.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: LG E900 je povedený telefon s plnou funkční výbavou a solidním fotoaparátem. Jedinou podstatnou chybou po stránce hardwaru je špatně uchycený kryt baterie. WP7 jsou hodně kontroverzním systémem, který se nemusí zalíbit každému.

Vzhled a konstrukce – chyba na zádech

Jak je vidět, LG nerado riskuje v této cenové kategorii a model E900 přichází v dosti konzervativní schránce. Celé tělo je kromě krytu baterie pogumováno a příjemně se drží v ruce. Tloušťka přesahuje jenom lehce hranici jednoho centimetru. Na druhé straně displej o velikosti 3,8 palce dodává zařízení na mohutnosti. Připravte se rovněž na jeho pravidelné leštění.

Fatální chybu udělali designéři při uchycování zadního hliníkového krytu. Drží ve spodní části pouze v jediném bodě, takže se odchlipují boční strany a lehce naklání na obě strany. Nekvalitní je rovněž mechanismus odnímání krytu baterie, který je napojen na drobné tlačítko v dolní části. Stačí totiž trochu prudší náraz do telefonu a kryt se uvolní. Nutno podotknout, že jsme testovali předprodukční vzorek telefonu.

Na horní straně je vypínací tlačítko a 3,5mm jack pro připojení sluchátek. Na pravé boční straně je pod záslepkou ukryt microUSB konektor pro připojení k počítači nebo nabíjení. LG má integrovanou paměť o kapacitě 16GB a výrobce se protentokrát zřekl slotu na paměťové karty microSD.

Operační systém – intuitivní a rychlý



Základem operačního systému je jediná hlavní obrazovka, na kterou můžete umisťovat odkazy na aplikace, aktivní prvky (widgety) nebo zkratky k oblíbeným položkám, kde vždy vidíte aktuální obsah. Souhrnně Microsoft označuje tyto ikony jako dlaždice. Jakési hlavní menu tvoří abecední výpis jednotlivých funkcí a případně se můžete dostat do hlubších položek menu. Pohyb mezi těmito složkami je velmi intuitivní a základní práce se systémem se Microsoftu skutečně povedla. V rychlosti si WP7 nezadá s nejlepšími Androidy či iOS. Uvnitř totiž tepe procesor o frekvenci 1GHz a vzorně mu asistuje paměť 512MB RAM.

Jednotlivé služby jako jsou kontakty, hudba, napojení na Xbox Live účet apod. jsou organizovány do hubů. V překladu to znamená pár pospojovaných obrazovek, které jsou součástí jakési velké plachty, po níž se plynule přesouváte.

Povedla se rovněž klávesnice, na které je psaní přesné a nedocházelo prakticky k žádným překlepům. Trochu nelichotivou zprávou je, že po přetočení na stranu se neroztáhne klávesnice úplně na celou obrazovku, ale po stranách zůstanou dosti široké pruhy. Vzhledem k použitému obrovskému displeji to ale moc nevadi. Telefon jsme měli k dispozici jen v anglické verzi a nebylo možné otestovat kvality prediktivního slovníku a podobné náležitosti.

Přestože WP7 nepodporuje multitasking, pomocí tlačítka Zpět se vždy dostanete do předchozí spuštěné aplikace. Prostřední tlačítko vás přenese na úvodní obrazovku a klávesa s obrázkem lupy slouží k hledání buď na Bingu nebo podle aktuální situace například v kontaktech či Windows Marketplace.

Displej a výdrž baterie – tradiční parametry



Standardizované rozlišení pro WP7 činí 800×480 pixelů a ani LG E900 není žádnou výjimkou. Rozměry displeje jsou 3,8 palce a zobrazení nás překvapilo svojí jemností. Barvy byly dostatečně živé a pochvalu zasluhuje čitelnost na přímém slunečním světle. Displej používá kapacitní technologii a podporuje multitouch, s nímž si vyhrajete například při prohlížení fotografií nebo webu. V obou případech je překreslení zobrazení opravdu plynulé.

Výdrž baterie se při našem testování pohybovala mezi dvěma až třemi dny. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS zprávách a dvou hodinách poslechu hudby. Vzhledem k použitému procesoru je to velmi dobrý výsledek a podle všeho je operační systém relativně dobře optimalizován.

Telefonní seznam a zprávy – o zbytečný krok napřed



Kompletně celý telefon (podobně jako například zařízení s Anroidem) je propojen s vaším Live ID, které slouží k propojení vašeho emailu na Hotmailu, Messengeru a řady dalších služeb spojených pomocí Microsoft Passport Network. Všechny kontakty tak máte uloženy rovněž na webu a obsah telefonu se neustále synchronizuje.

Téměř klasickou funkcí je propojení s Facebookem a podobnými sociálními službami. Můžete samozřejmě využívat telefon i bez připojení k těmto službám. Bohužel není možná synchronizace přes Outlook na PC. Telefonní zprávy se řadí do konverzací, v nichž trochu zlobí doručenky, u nichž je vidět pouze telefonní číslo.

Dalším omezením systému je absence USB Mass Storage či vůbec k přístupu ke složkám v telefonu. Veškeré Office dokumenty či PDF dostanete do telefonu výhradně přes email či Share Point server, což není dvakrát uživatelsky pohodlné. Hudba, videa a fotografie se přenášejí pomocí Zune Software, který je nutný mít nainstalovaný na PC. Zapomeňte rovněž na odesílání souboru pomocí Bluetooth.

Vynikající je naopak prohlížeč Internet Explorer, který se dočkal zásadní proměny a stává se rovnocenným konkurentem. V rychlosti zobrazování mnohé hravě překonává. Zapomeňte však na technologii Flash, kterou nahrazuje zjednodušená verze Microsoft Silverlight. Samozřejmostí je plná datová výzbroj a GPS. U wi-fi se nám však nepodařilo najít možnosti pro připojení k některým zabezpečeným routerům, s nimiž budete mít možná problémy.

Nabídku aplikací uzavírá balíček Office pro kompletní práci s dokumenty, kalendář, několik opakovaných budíků a další. Chybí prozatím takové drobnosti jako je převodník "všeho na všechno" či poznámky a úkoly, které nahrazuje aplikace OneNote. Zbylé aplikace stáhnete přes Windows Marketplace, kde však není ani zdaleka tolik aplikací jako pro Android či iOS.

Multimédia a fotoaparát – přehraje všechno



Jak již bylo řečeno, pro přehrávání hudby a videí je použit přehrávač z Microsoft Zune HD, který byl drobně upraven pro potřeby telefonu. Skladby jsou tříděny podle několika kategorií a oblíbené skladby či videa si můžete dokonce připíchnout na hlavní plochu. V telefonu je rovněž integrováno FM rádio s RDS.

Rozlišení fotoaparátu je 5Mpix a do jeho výbavy se vešla přisvětlovací dioda a automatické ostření. Nejenom díky tomu jsou výsledné snímky nadprůměrné. Sice se neřadí k úplné špičce a rozmazané detaily jsou na nich stále patrné, ale na poměry chytrých telefonů je to dobrý výsledek. Video lze nahrávat v rozlišení až 1280×720 pixelů (720p).

Závěr – odklon o 180 stupňů



LG E900 je rozhodně povedeným telefonem, pokud mluvíme o jeho hardwaru a odpustíme špatně provedený zadní kryt baterie. Výbava zahrnuje vše od rychlého procesoru až po kvalitní fotoaparát. Horší už je to s hodnocením samotného operačního systému Windows Phone 7, který je oproti původní verzi obratem o 180 stupňů. Jeho prostředí je sice velmi intuitivní a rychlé, ale musel jít Microsoft až tak daleko, aby znemožnil multitasking, USB Mass Storage a mnohé další běžné služby, na které se v této recenzi ani nedostalo? V důsledku to samozřejmě znamená prakticky nutnost pořízení neomezeného datového tarifu a změna způsobu přenosu dat z PC do telefonu.

Uzavřeností celého systému se tak Windows Phone 7 nejvíce podobá iOS, který však během posledních verzí pochopil, že multitasking a kopírování textu jsou užitečné funkce. Nehledě na nesrovnatelný počet aplikací na AppStore a další drobné nedostatky u WP7, které značí, že celý systém mohl zůstat ještě pár dalších měsíců ve vývoji.

WP7 rozhodně na svoji stranu nezíská staré příznivce systému (alespoň ne podstatnou většinu) a hledá nové uživatele, kteří si z nějakého důvodu ještě nezvolili iPhone. Rozdíl pár tisíc korun či ještě méně při pořízení starší 3GS verze v tomto segmentu nehraje až tak podstatnou roli. Při porovnání s Androidem a špičkovými telefony jako HTC Desire, Samsung Galaxy S a dalšími kousky však LG E900 našlo velmi silné soupeře.

LG E900 zatím nebyl oficiálně uveden na náš trh a rovněž nebyla ohlášena koncová cena, která se podle našeho odhadu bude pohybovat zhruba kolem dvanácti tisíc korun.