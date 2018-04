Rozmlaťte robota pomocí kovového míčku

Pinball se na mobilních telefonech objevil poprvé již v době, kdy displeje pro mobily zvládaly jenom pár barev a pojem Java byl obecně používán jen pro ostrov v Indonésii. Za těch několik let se ale mnohé změnilo.

Některým mobilním přístrojům nestačí ani sto tisíc barev a melodie mají až šedesátkrát více hlasů. Vývojáři v Mr.Goodliving vymysleli výborný způsob jak se zbavit jednotvárnosti pinballů na trhu, a přitom se držet dobrých stránek žánru.

Cílem hry je zneškodnit pět robotů. Naštěstí jsou moderní roboti budováni se zabudovanými obrannými mechanismy, které se dají obejít pouze pomocí kovového míčku.

Stoly jsou celkem čtyři, nohy, trup, levá paže a pravá paže. Nakonec přijde hlava, a tam už se hra trochu mění. V robotickém mozku se z balónku stane něco na způsob vesmírné lodi, na kterou čeká elektronický chapadlovec s laserem a podobnou výbavou.

Vizuální část hry je takřka dokonalá. Všechno co najdete u konkurence je vkusně doplněno různými výbuchy a elektrickými výboji, které dodávají likvidaci tu správnou atmosféru.

Různí malí robůtci cestující přes herní pole sice při odpalování míčku dokáží naštvat, ale očima estéta se jedná o skoro umělecké dílo. Co by rozhodně prospělo, by byla trocha odlišností v jednotlivých úrovních, ať na bojišti samotném, nebo v intru. Jedinou změnou mezi jednotlivými roboty jsou jiné rozměry překážek, související s větší obtížností.

Hudba jako u většiny současných her plně nevyužívá schopnosti přístroje. Ale narozdíl od nich se melodie u Metal Smash Piballu dá alespoň trochu poslouchat. Navíc jednohlasá melodie ve spojitosti s roby navozuje nostalgickou atmosféru dob počítačů bez zvukových karet.

Ovládání je jednoduché, přesně jak se v žánru sluší a patří. K dohrání hry vlastně stačí jen dvě klávesy“ levá a pravá pálka (1 a 3). Zbylá tlačítka slouží spíše k zachraňování ztracených situací a získávaní míčků, odsouzených k záhubě. Kromě vhození balónku tu najdete naprosto stejné funkce, jako u zbytku konkurence.

Metal Smash Pinball nemá moc chyb. Když už na nějaké narazíte, jsou obvykle nepodstatné. Jedinou výjimkou potvrzující pravidlo je paradoxně monotónnost, které se hra tak moc snažila vyhnout.

Už v půlce totiž začíná stále stejné prostředí s minimem změn trochu nudit. Ale rozhodně je hra variabilnější než většina z jejích soupeřů. V poslední hře se zdá, že cokoliv co vytvoří Mr.Goodliving je skvělé, MSP není výjimkou. Pinkanou od Mr.Goodliving spustíte na všech telefonech s podporou Javy.