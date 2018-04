Rozmazlujte se s únorovým YOPem

Svět bez drátů − to je přítomnost a především budoucnost doplňků k mobilním telefonům.

Únorový YOP vám přinese tipy na zajímavé příslušenství různého druhu, otestovali jsme velmi zajímavě vypadající reproduktor – kouli od Sony Ericsson, ale třeba také přenosné HF sady do auta.





MOBILNÍ TELEFONY − recenze

V časopise recenzujeme devět mobilních telefonů, každý si najde to své. Upozornit musíme aspoň na některé, máme něco pro sportovce, elegány i hudební fajnšmekry.

Samsung M110

Zkuste si vzít svůj fešácký mobil na několikadenní trek v horách. Většina přístrojů takový výlet nepřežije bez úhony, odolný Samsung M110 ale tady teprve začíná. Navíc za něj nedáte víc než tři tisíce korun.





Nokia 6555

Rozevírací mobily Nokie patří dnes k nejelegantnějším přístrojům na trhu. A myslí na muže i ženy, do boje o vaši přízeň proto vyráží hned ve čtyřech barevných variantách.





Sony Ericsson W960i

Sony Ericsson stále s chytrými telefony s otevřeným operačním systémem trochu šetří. Jeho nejlepší model to navíc na první pohled nedává téměř najevo, jde totiž o nejvybavenější hudební telefon řady Walkman. A nezklame ani jako pracovní nástroj.











AUDIO & VIDEO



Veletrh CES 2008

Buďte tencí, bezdrátoví, mobilní a buďte zelení. To je hlavní poselství největší světové akce zabývající se spotřební elektronikou. Ve velké fotoreportáži YOPu shrneme trendy, které se na CESu objevily a které budou pro následující rok určující.





Rozehrajte (nejen) počítač

Možná u počítače nepotřebujete prostorový šestikanálový zvuk a stačí vám kombinace dvou kvalitních reproduktorů a jednoho basového boxu. Připravili jsme pro vás test takových levných 2.1 audiosoustav. Navíc je použijete i pro svůj MP3 přehrávač.





JAVA HRY

Jako vždy najdete v YOPu recenze na 10 nových Java her. A rozhodně musíme upozornit na hru, jejíž hrdiny znáte z televize…

Heroes: The Official Mobile Game

Pro fanoušky seriálu je tato hra asi povinnou výbavou mobilu, ostatní hráči si ale jistě rádi zahrají kvalitní mlátičku, která je okořeněna několika logickými pasážemi a leteckými úrovněmi. A díky hře se můžete podívat do budoucnosti povedeného seriálu. Hrdinové přicházejí...





A NA ZÁVĚR…



Takhle vybral Michal Dvořák

Jaké přístroje používají známé osobnosti? Na to se ptáme a budeme ptát v každém čísle YOPu. Tentokrát jsme vyzpovídali hudebníka Michala Dvořáka.