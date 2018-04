Rozlučme se s telefony Ericsson?

Společnost Ericsson v pátek oznámila zlé výsledky své divize mobilních telefonů. Podpořila tím dosud nepodložené zvěsti, že tuto divizi prodá a soustředí se na prodej síťových technologií, kde se jí daří víc než dobře. Švédský výrobce se snažil svalit vinu na nedostatek komponentů k výrobě telefonů. Vzhledem k tomu, že mobilní divize vykazuje nevalné výsledky již několik čtvrtletí po sobě, výmluvy začínají ztrácet na významu. Spotřebitelské produkty, tvořené největší měrou mobilními telefony, vykázaly 23% tržeb společnosti Ericsson a měly od začátku roku do konce června 2000 provozní marži -6%. Za tu dobu tato divize oznámila ztrátu 1.8 miliard švédských korun (200 milionů dolarů). Tyto výsledky jsou připisovány neschopnosti Ericssonu přijít na trh s atraktivními low-end telefony.

To neznamená nic jiného, než že Ericsson pokračuje ve ztrátě podílu na rychle rostoucím trhu mobilních telefonů. Ve druhém finančním čtvrtletí společnost dle vlastního vyjádření ztratila další procentní bod ze svého 11% podílu na trhu. Přitom koncem minulého roku firma hovořila o získání až 15% podílu na celosvětovém trhu mobilních telefonů.

Ericsson potvrdil odhady společnosti Motorola, které předpovídají celosvětovou výrobu 420 až 425 milionů kusů mobilních telefonů v tomto roce. Ericsson zatím v tomto roce vyexpedoval 20.7 milionů telefonů a plánuje dosáhnout počtu 45 milionů. Tato čísla jsou vyšší než v minulém roce, což je ovšem pro Ericsson jen slabou útěchou.

Tyto zprávy těsně následují zveřejnění výsledků společnosti Motorola, která zaujímá druhé místo ve trojce největších výrobců mobilních telefonů. Ta ohlásila zdvojnásobení provozního zisku v druhém čtvrtletí a růst marží mobilních telefonů na 4%. Motorola měla také problémy s nedostatkem komponentů, ale ohlásila, že z nejhoršího je venku. Společnost očekává dosažení 10% provozní marže koncem tohoto roku.

Největší světový výrobce mobilních telefonů, společnost Nokia, zatím zvyšuje svůj náskok v podílu na trhu mobilních telefonů a to hlavně na úkor Ericssonu. Nokia pokračuje s úspěšnými dodávkami zajímavých low-end telefonů s nízkou marží, ale přesto se ziskem. Možná by si měli manažeři Ericssonu najít místo v Nokii, aby se to také naučili...

Prezident a výkonný ředitel společnosti Ericsson, Kurt Hellstrom, v pátek při telefonním rozhovoru tvrdil, že nemá v plánu prodat svou divizi mobilních telefonů. Poté však upozornil, že výsledky divize spotřebitelských produktů ve třetím čtvrtletí budou tak špatné, ne-li horší, jako ve druhém čtvrtletí.

Na přímou otázku, jestli by zvažoval prodej této divize pokud by zůstala ve ztrátě, odpověděl Hellstrom, že společnost bude "na správné cestě" během dvanácti měsíců. Nepřesvědčivě pokračoval, že pokud bude tato divize ve ztrátě ještě za rok, tak "přehodnotíme naši pozici v mobilních telefonech, nechceme podnikat se ztrátou." Následně rychle dodal, že "mobilní telefony jsou určitě zajímavé" a že nedávná smlouva na dodávku síťových technologií mezi Ericssonem a AT&T PocketNet Service je založena nejenom na schopnostech Ericssonu v síťových technologiích, ale také v mobilních telefonech. Síťová divize ovšem vydělává.

Jakkoliv se na to podíváte, divize mobilních telefonů společnosti Ericsson je v potížích. Během konferenčního hovoru s burzovními analytiky se Hellstrom vyhýbal odpovědi na otázku, které komponenty způsobily společnosti největší potíže. Mluvil pouze o potížích s dlouhodobým dodavatelem. Když byla stejná otázka položena potřetí, Hellstrom řekl, že šlo o "high-tech" součástku, specifickou pro mobilní telefony Ericsson. Agentura Reuters později vydala zprávu o tom, co Hellstrom přesně řekl. Potíže prý byly způsobeny požárem u klíčového dodavatele, společnosti Philips Electronics. Tuto výmluvu však každý nespolkne.

Hellstrom také ohlásil, že Ericsson zadá výrobu low-end modelové řady A nejmenovanému asijskému výrobci (tzv. outsourcing). Nokia nedávno popřela jakékoliv zprávy, že chystá outsourcing svých low-end modelů. Údajně by tak byla velmi obtížná kontrola kvality a značka je klíčová v budoucí strategii firmy.

Ericsson plánuje stáhnout některé typy telefonů z výroby, ale Hellstrom odmítl upřesnit, které to budou. Nejžhavějším kandidátem je modelová řady T. High-end telefony z řady R určitě časem sestoupí do skupiny průměrných telefonů.

Hellstrom se poté věnoval firemní strategii v mobilních telefonech a hlavně plánům do budoucna. Řekl, že firma bude nucena věnovat více peněz na výzkum a vývoj, ale nebude mít prostředky na to, aby se v budoucnu věnovala širokému spektru telefonů. To bude platit hlavně po nástupu sítí třetí generace. "Budeme mít v nabídce méně modelů mobilních telefonů," řekl Hellstrom.

Tato filozofie je naprosto odlišná od firemní strategie společností Motorola a Nokia. Tyto dvě firmy neustále zvyšují náklady na výzkum a vývoj a plánují uvést na trh více modelů ve více vertikálních trzích. Zákazníci budou charakterizování věkem, činností, barvou pleti, výškou příjmů a jakoukoliv další marketingovou skupinou, která má spojitost s jejich volbou při nákupu mobilního telefonu..

"To jsou zdroje, které nemáme," řekl Hellstrom s narážkou na potřebu mnoha inženýrů, kteří jsou nutní na tak rozsáhlé zaměření. Ericsson se chce soustředit na high-end telefony, u kterých jsou mnohem vyšší marže - dle některých odhadů až 20%.

Jelikož má Ericsson podíl na trhu mobilních telefonů pouhých 11%, musí dávat velký pozor na menší výrobce, kteří by mohli být potenciální hrozbou. Kromě zavedených značek, jako Alcatel, Benefon a Siemens, je zde také množství nových výrobců, včetně firmy Sagem, Samsung a dokonce Kenwood. Tyto společnosti se většinou soustředí na modely pro GPRS a sítě třetí generace.

Pro Ericsson příjemnější zprávou je, že pololetní zisk celé firmy je čtyřnásobný v porovnání s minulým rokem a to díky silnému růstu prodeje v divizi sítí. Zisk před zdaněním byl 18.6 miliard švédských korun (2.07 miliard dolarů) při růstu tržeb kolem 34% na 124.1 miliard švédských korun. Asi 70% výnosů Ericssonu pochází ze sítí, kde společnost uvádí celosvětový podíl na trhu přes 30%.